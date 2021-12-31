25 человек умерли в Алтайском крае от коронавируса 30 декабря

422 новых случая заражения COVID-19 зафиксировали в Алтайском крае за минувшие сутки, в том числе у 60 детей. Всего в регионе с начала пандемии коронавирусная инфекция подтвердилась в 119 383 случаях, сообщает оперштаб региона.

За всё время в крае скончались 8 030 человек, из них 25 – за последние сутки. Выздоровели за время пандемии 100 235 жителей региона.

На лечении в ковидных госпиталях края находятся 1829 пациентов, у 423 человек из них состояние оценивается как тяжёлое. 187 больных подключены к аппаратам ИВЛ.

На утро 31 декабря в Алтайском крае против коронавируса прививается 1 160 861 человек, в том числе: 61 119 человек получили первую прививку, еще 1 041 957 человек полностью привиты (получили две прививки или однократно "Спутник Лайт"). Повторную вакцинацию прошли 57 785 человек.