Число заразившихся коронавирусом в Алтайском крае превысило 77 тысяч человек

В Алтайском крае за прошедшие сутки выявили 248 случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших выросло до 77 167 человек, сообщает региональный оперштаб.
Наибольший прирост заразившихся наблюдается в Барнауле (+74 человека за сутки), Бийске (+25), Рубцовске (+23) и Заринске (+12).
Выздоровели за весь период 59 250 человек, в том числе 55 – за последние сутки.
Скончались ещё 23 пациента с COVID-19. Всего в регионе зарегистрировали 5381 летальный случай.
В тяжёлом состоянии сейчас находятся 514 заражённых, из них 215 – на ИВЛ. В ковидных госпиталях Алтайского края свободны 680 коек.
Комментарии
Офигкеть, опять заболело на 200 человек больше, чем выздоровело. Уже за последние 4 месяца заболело в разы больше, чем выздоровело, остальные. кто не умер, так и ходят заболевшими. Это что за идиотизм со статистикой
Похоже повторные тесты не делают
28.09.2021 11:01
- гость
-28.09.2021 15:30
гость
Хоссспади... вот это вы двинулись на ковиде... Смысл жизни считать болеющих и выздоровевших теперь?
28.09.2021 16:07
- гость -
Как я понимаю, первый комментатор просто прикололся над статистикой!
чё прививки не катят? Или как раз катят тока не туда куда обещанно?
28.09.2021 16:14
- гость -
Чтоб не мучиться вопросами, проверь на себе! )))))))
28.09.2021 16:14
- гость -
чё прививки не катят? Или как раз катят тока не туда куда обещанно?
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Катят, но только тем, кто привился. Прикинь, странно?
В Алтайском крае прививаются от коронавирусной инфекции 436 224 человека
А заболеваемость и смертность растёт. Странно.
28.09.2021 16:45
- гость -
В Алтайском крае прививаются от коронавирусной инфекции 436 224 человека
А заболеваемость и смертность растёт. Странно.
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Что тебе странно? Население Алтайского края больше 2 млн чел. Привилось 436 тыс.чел. Из них многим уже ревакцинироваться пора.
Катят, но только тем, кто привился. Прикинь, странно?
Двое знакомых привитых болеют, один даже в госпитале.
Из них многим уже ревакцинироваться пора.
Где-то оказывают такую услугу?