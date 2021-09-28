Число заразившихся коронавирусом в Алтайском крае превысило 77 тысяч человек

В Алтайском крае за прошедшие сутки выявили 248 случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших выросло до 77 167 человек, сообщает региональный оперштаб.

Наибольший прирост заразившихся наблюдается в Барнауле (+74 человека за сутки), Бийске (+25), Рубцовске (+23) и Заринске (+12).

Выздоровели за весь период 59 250 человек, в том числе 55 – за последние сутки.

Скончались ещё 23 пациента с COVID-19. Всего в регионе зарегистрировали 5381 летальный случай.

В тяжёлом состоянии сейчас находятся 514 заражённых, из них 215 – на ИВЛ. В ковидных госпиталях Алтайского края свободны 680 коек.