В Алтайском крае за сутки выявили 237 случаев COVID-19

В Алтайском крае за прошедшие сутки выявили 237 случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших выросло до 74 718 человек, сообщает региональный оперштаб.

Наибольший прирост заразившихся наблюдается в Барнауле (+59 человек за сутки), Бийске (+20), Рубцовске (+19), Алейске (+11) и Заринске (+10).

Выздоровели за весь период 57 700 человек, в том числе 136 – за последние сутки.

Скончались ещё 26 пациентов с COVID-19. Всего в регионе зарегистрировали 5144 летальных случая.

В тяжёлом состоянии сейчас находятся 526 заражённых, из них 218 – на ИВЛ. В ковидных госпиталях Алтайского края свободна 741 койка.