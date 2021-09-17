236 случаев заражения коронавирусом выявили в Алтайском крае за сутки

В Алтайском крае за прошедшие сутки выявили 236 случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших выросло до 74 481, сообщает региональный оперштаб.
Наибольший прирост заразившихся наблюдается в Барнауле (+62 человека), Бийске (+24) и Рубцовске (+22).
Выздоровели за весь период 57 564 человека, в том числе 121 – за последние сутки.
Скончались ещё 27 пациентов с COVID-19. Всего в регионе зарегистрировали 5118 летальных случаев.
В тяжёлом состоянии сейчас находится 521 заражённый, из этого числа 216 – на ИВЛ. В ковидных госпиталях Алтайского края свободны 713 коек.
Комментарии
У нас что, каждый день больше 20 человек умирает в крае? А в неделю больше 100 получается? И при этом заболеваемость на спад пошла! Как так-то!?