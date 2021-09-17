236 случаев заражения коронавирусом выявили в Алтайском крае за сутки

В Алтайском крае за прошедшие сутки выявили 236 случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших выросло до 74 481, сообщает региональный оперштаб.

Наибольший прирост заразившихся наблюдается в Барнауле (+62 человека), Бийске (+24) и Рубцовске (+22).

Выздоровели за весь период 57 564 человека, в том числе 121 – за последние сутки.

Скончались ещё 27 пациентов с COVID-19. Всего в регионе зарегистрировали 5118 летальных случаев.

В тяжёлом состоянии сейчас находится 521 заражённый, из этого числа 216 – на ИВЛ. В ковидных госпиталях Алтайского края свободны 713 коек.