Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае превысило 75 тысяч человек

В Алтайском крае за прошедшие сутки выявили 240 случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших выросло до 75 197 человек, сообщает региональный оперштаб.

Наибольший прирост заразившихся наблюдается в Барнауле (+68 человек за сутки), Бийске (+25), Рубцовске (+13) и Курьинском районе (+11).

Выздоровели за весь период 58 042 человека, в том числе 220 – за последние сутки.

Скончались ещё 23 пациента с COVID-19. Всего в регионе зарегистрировали 5190 летальных случаев.

В тяжёлом состоянии сейчас находится 521 заражённый, из этого числа 213 – на ИВЛ. В ковидных госпиталях Алтайского края свободны 594 койки.