Американские учёные выяснили новую цель мутации COVID-19

Учёные Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США сравнили альфа- и дельта-варианты с предыдущими штаммами SARS-CoV-2 и пришли к выводу, что COVID-19 эволюционирует для лучшей передачи воздушно-капельным путём.

Как пишет Lenta.ru, оседающий в более мелких каплях коронавирус может преодолевать большие расстояния и оседать прямо в лёгких. Тем не менее учёные отмечают, что данное открытие не является чем-то неожиданным.

"Это не сценарий "Армагеддона". Это похоже на модификацию вируса для более эффективной передачи по воздуху, чего, я думаю, все мы отчасти ожидали", ~ отметил вирусолог Винсент Мюнстер, возглавлявший группу исследователей.

Чтобы противостоять эволюционировавшему COVID-19, учёные в качестве одной из мер предложили усовершенствовать защитные маски.

Ранее группа российских медиков сообщила, что осенью коронавирус неожиданно сменил первые симптомы. Сейчас многие пациенты вовремя не обращаются к врачу, потому что не могут отличить ковид от гриппа или ОРВИ.