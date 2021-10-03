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Американские учёные выяснили новую цель мутации COVID-19

, ИА "Амител"
Исследователи заявили о необходимости усовершенствования защитных масок
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Учёные Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США сравнили альфа- и дельта-варианты с предыдущими штаммами SARS-CoV-2 и пришли к выводу, что COVID-19 эволюционирует для лучшей передачи воздушно-капельным путём.

Как пишет Lenta.ru, оседающий в более мелких каплях коронавирус может преодолевать большие расстояния и оседать прямо в лёгких. Тем не менее учёные отмечают, что данное открытие не является чем-то неожиданным.

"Это не сценарий "Армагеддона". Это похоже на модификацию вируса для более эффективной передачи по воздуху, чего, я думаю, все мы отчасти ожидали", ~ отметил вирусолог Винсент Мюнстер, возглавлявший группу исследователей.

Чтобы противостоять эволюционировавшему COVID-19, учёные в качестве одной из мер предложили усовершенствовать защитные маски.

Ранее группа российских медиков сообщила, что осенью коронавирус неожиданно сменил первые симптомы. Сейчас многие пациенты вовремя не обращаются к врачу, потому что не могут отличить ковид от гриппа или ОРВИ.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

3.10.2021 10:53
- гость -

Сейчас многие пациенты вовремя не обращаются к врачу, потому что не могут отличить ковид от гриппа или ОРВИ .

А врачи могут, и всем ставят ОРВИ.

3.10.2021 14:26
- гость -

Разбомбить китайце всем миром, чтобы перестали заразы изобретать (свинячий, птичий грипп, атепичная пневмония, ковид19...)

3.10.2021 14:30
- гость -

3.10.2021 10:53
- гость -
Сейчас многие пациенты вовремя не обращаются к врачу, потому что не могут отличить ковид от гриппа или ОРВИ .

А врачи могут, и всем ставят ОРВИ.
-------------
Это да. Обратилась к врачу с признаками ОРВИ (горло болит, красное, нос закладывает). Тот назначил лечение. Спрашиваю, тест на коронавирус нужно сделать? Говорит, нет, наначаем его только контактным.
А я откуда знаю, контактная я или нет? Ездим в общественном транспорте, в магазины ходим, на работу. А на лбу у окружающих не написано, болеет он коронавирусом или нет.
Так что у всех диагноз ОРВИ, либо ОРЗ. Нет тестов, нет коронавируса.

3.10.2021 14:32
- гость -

3.10.2021 14:26
- гость -
Разбомбить китайце всем миром, чтобы перестали заразы изобретать (свинячий, птичий грипп, атепичная пневмония, ковид19...)
-----------------------
атИпичная, грамотей. Слава богу, бодливой корове бог рогов не дал. Иначе ты бы всех тут разбомбил.

3.10.2021 15:00
- гость -

3.10.2021 14:32
- гость -
Ты кашолку свою учи щи варить

3.10.2021 16:04
- гость -


3.10.2021 14:26
- гость -
А причем тут Китайцы? Вы верите всему, что говорят по телевизору? Ну и зря...

3.10.2021 16:09
- гость -

Чем больше людей будет применять маски и затыкать себе свободное дыхание, тем больше эти же люди будут болеть и попадать в больницы. Перекрывая свободное дыхание, человек сам провоцирует болезни дыхательных путей и легких.

3.10.2021 16:37
- гость -

А ещё мутируя вирус будет становиться не столь опасным. Ведь заражённый человек который не падает с пневмонией через три дня, а с насморком ходит на работу неделями разнесёт куда больше вируса.

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