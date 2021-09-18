Более 20 тысяч случаев COVID-19 выявили в России за сутки

В России за прошедшие сутки число подтверждённых случаев коронавируса выросло на 20 329 – до 7 254 754. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Наибольший прирост заразившихся наблюдается в Москве (+2746 человек за сутки), Санкт-Петербурге (+1791) и Московской области (+915). В Алтайском крае выявили ещё 237 случаев ковида.

Выздоровели за весь период 6 485 264 человека, в том числе 16 247 – за последние сутки.

Скончались ещё 799 пациентов с COVID-19. Всего в стране зарегистрировали 197 425 летальных случаев.