243 случая COVID-19 выявили в Алтайском крае за сутки

В Алтайском крае за прошедшие сутки выявили 243 случая заражения коронавирусом. Общее число заболевших выросло до 75 680 человек, сообщает региональный оперштаб.
Наибольший прирост заразившихся наблюдается в Барнауле (+67 человек за сутки), Бийске и Рубцовске (по +16), а также в Алейске и Заринске (по +15).
Выздоровели за весь период 58 567 человек, в том числе 150 – за последние сутки.
Скончались ещё 26 пациентов с COVID-19. Всего в регионе зарегистрировали 5244 летальных случая.
В тяжёлом состоянии сейчас находятся 520 заражённых, из них 214 – на ИВЛ. В ковидных госпиталях Алтайского края свободны 669 коек.
Комментарии
Надо было выборы переносить. А то на митинг ковид, нельзя. А на выборы пожайлуста.
О, выборы закончились.. теперь новую волну пора гнать, вакцина неплохо продается
в 2021 году болеть "ковидом -19" это прям уже как то не моветон
А чё, остались не переболевшие? Лично я ни одного не знаю. В основном на ногах перенесли полгода-год назад. Кто-то по второму кругу пошел, причем, дальше соплей и горла пару дней дело теперь не идёт. Натуральный иммунитет неплохо справляется.
Говорят, что сейчас всем подряд с подозрением на орви делают мазки. Отсюда и статистика. Год назад к врачу не попасть было, а так бы совсем другие цифры тогда были. Что-то мне подсказывает, что тот самый коллективный иммунитет давненько сформирован. Только рассказывать об этом нельзя, т.к ковид очень удобная и выгодная штука.
Почву готовят для вакцинации детей. Скоро школы опустеют, на надомное образование детей разберут, т.е бабками/дедками хочется стать однажды.
26 человек, теперь представьте, у вас 1/3 подъезда за сутки вымерла. За месяц весь дом. Иммунитет есть.... Ну-ну... Мозгов нет у тех кто этот бред в комментариях пишет и тех кто верит. Идите прививаться, чтобы к вашим родственникам похоронный агент не приехал.
22.09.2021 15:55
- гость -Год назад к врачу не попасть было
Давно в поликлинике были в последний раз? Какие мазки, к терапевтам запись за две недели минимум.
22.09.2021 16:02
- гость -
Скоро школы опустеют, на надомное образование детей разберут, т.е бабками/дедками хочется стать однажды. - Переведите на русский, а?
22.09.2021 16:27
- гость -
Поддерживаю!!!!
22.09.2021 15:55
- гость -
Полно непереболевших и болеть им нафиг не нужно, т.к. очень много пожилых, которые это могут не перенести, Ковид - очень серьезная болячка, испытал на себе.
22.09.2021 16:27
- гость -
Статистику глянь...Смертность в крае за 2018 год - 92 человека в день...Вообще подъезд хрущевки в день...И что-то ни кого не страшило.
22.09.2021 15:36
- гость -
Вы хотели сказать- не комильфо? Значение слова моветон знаете?
22.09.2021 15:36
- гость -
Или хотели сказать моветон, без предлога "не".
А плакат: сколько ещё должно умереть, чтобы ты привился? Ну нормально так, шантаж в прямом виде. А сколько должно умереть, чтобы вы плановую помощь начали оказывать и перестали цены повышать?!
22.09.2021 15:55
- гость -
А чё, остались не переболевшие? Лично я ни одного не знаю.
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Наша семья, а также бабушки, дедушки, все ближайшие родственники не болели. Маски носим, прививки поставили. Потому что болеть желания нет.
22.09.2021 17:48
- гость -
А плакат: сколько ещё должно умереть, чтобы ты привился? Ну нормально так, шантаж в прямом виде. А сколько должно умереть, чтобы вы плановую помощь начали оказывать
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Ты голову включи. Где врачей взять, чтобы плановую помощь оказывать в полном объеме? Большинство занимаются ковидными больными. Мы участкового педиатра второй год не видим именно по этой причине.