243 случая COVID-19 выявили в Алтайском крае за сутки

В Алтайском крае за прошедшие сутки выявили 243 случая заражения коронавирусом. Общее число заболевших выросло до 75 680 человек, сообщает региональный оперштаб.

Наибольший прирост заразившихся наблюдается в Барнауле (+67 человек за сутки), Бийске и Рубцовске (по +16), а также в Алейске и Заринске (по +15).

Выздоровели за весь период 58 567 человек, в том числе 150 – за последние сутки.

Скончались ещё 26 пациентов с COVID-19. Всего в регионе зарегистрировали 5244 летальных случая.

В тяжёлом состоянии сейчас находятся 520 заражённых, из них 214 – на ИВЛ. В ковидных госпиталях Алтайского края свободны 669 коек.