Врач перечислил продукты, которые нельзя есть при постковидном синдроме

Поскольку при постковидном синдроме повышается воспалительная активность в организме, человеку с такой проблемой следует перейти на противовоспалительную диету. Об этом рассказал директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург.

По его словам, на время этого синдрома нужно исключить целый ряд продуктов.

"Нужно, по возможности, убрать сахар и продукты с высоким гликемическим индексом, то есть изделия из просеянной муки, картофель, рис. Также пальмовое, подсолнечное, кукурузное, соевое масло, маргарин, красное мясо и изделия из него, сосиски, сардельки, продукты глубокой переработки", – перечислил специалист в беседе с ura.ru.

При этом добавить в рацион нужно будет продукты, богатые жирными кислотами (жирную морскую рыбу, льняное и оливковое масло), а также овощи, ягоды, зелень, кисломолочные продукты, не слишком сладкие фрукты и сложные углеводы – гречку, овсянку и хлеб с отрубями, подытожил Гинзбург.

Ранее обозреватель Дана Ли Смит перечислила продукты, которые лучше исключить из рациона после 30 лет. По её словам, это позволит оставаться в форме и "изящно" состариться.