Врач перечислил продукты, которые нельзя есть при постковидном синдроме

Поскольку при постковидном синдроме повышается воспалительная активность в организме, человеку с такой проблемой следует перейти на противовоспалительную диету. Об этом рассказал директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург.
По его словам, на время этого синдрома нужно исключить целый ряд продуктов.
"Нужно, по возможности, убрать сахар и продукты с высоким гликемическим индексом, то есть изделия из просеянной муки, картофель, рис. Также пальмовое, подсолнечное, кукурузное, соевое масло, маргарин, красное мясо и изделия из него, сосиски, сардельки, продукты глубокой переработки", – перечислил специалист в беседе с ura.ru.
При этом добавить в рацион нужно будет продукты, богатые жирными кислотами (жирную морскую рыбу, льняное и оливковое масло), а также овощи, ягоды, зелень, кисломолочные продукты, не слишком сладкие фрукты и сложные углеводы – гречку, овсянку и хлеб с отрубями, подытожил Гинзбург.
Ранее обозреватель Дана Ли Смит перечислила продукты, которые лучше исключить из рациона после 30 лет. По её словам, это позволит оставаться в форме и "изящно" состариться.
Комментарии
У нас появилась противовоспалительная диета пипец, а особенно морская жирная рыба ее каждый может себе позволить, и устрицы он забыл включить в рацион.
21.09.2021 08:40
- гость -
А в остальных случаях —
Гречку,
Овсянку
И хлеб
С отрубями
Наоборот картошка очень сокращает постковидный период.Особенно когда с сальцом её намять.И подсолнечным маслицем так немного покропить.А от оливкового масла изжога бывает.
И соленые огурцы...
А также для преодоления постковидного синдрома лучше жить у моря, купаться, загорать и не сидеть 5/2 в офисе. Когда уже народ это поймёт. Сколько уже статей написали, а всё не доходит...