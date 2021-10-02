Алтай оказался в числе регионов, которые не выполняют норму по охвату тестированием

Несмотря на то, что за последние четыре недели охват тестированием на ковид в целом по стране вырос с 279 до 300 челочек на 100 тысяч населения, 11 регионов этот норматив не выполняют, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

В этот список, по её словам, вошла Республика Алтай, а также Смоленская, Сахалинская, Брянская, Омская и Новосибирская области, Приморский край, Дагестан, Калмыкия, Кабардино-Балкария и Еврейская АО, пишет "Российская газета".

Ранее Анна Попова заявила, что пока в России нет предпосылок для отмены масочного режима. По её словам, возвращение к жизни, "которая была в доковидную эпоху", возможно только тогда, когда люди перестанут заражаться коронавирусом.