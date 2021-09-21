Новый рекорд по смертям от коронавируса зафиксировали в Алтайском крае

За прошедшие сутки в Алтайском крае зафиксировали 28 смертей среди пациентов с коронавирусом – это рекорд за всё время пандемии. За весь период в регионе скончались 5218 заражённых, сообщает оперштаб.

Число подтверждённых случаев заболевания за минувшие 24 часа выросло на 240 – до 75 437 человек. Наибольший прирост заразившихся наблюдается в Барнауле (+69 человек за сутки), Бийске (+22) и Рубцовске (+19).

Выздоровели за весь период 58 417 человек, в том числе 375 – за последние сутки.

В тяжёлом состоянии сейчас находятся 520 заражённых, из них 222 – на ИВЛ. В ковидных госпиталях Алтайского края свободны 622 койки.