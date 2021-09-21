Новый рекорд по смертям от коронавируса зафиксировали в Алтайском крае

За прошедшие сутки в Алтайском крае зафиксировали 28 смертей среди пациентов с коронавирусом – это рекорд за всё время пандемии. За весь период в регионе скончались 5218 заражённых, сообщает оперштаб.
Число подтверждённых случаев заболевания за минувшие 24 часа выросло на 240 – до 75 437 человек. Наибольший прирост заразившихся наблюдается в Барнауле (+69 человек за сутки), Бийске (+22) и Рубцовске (+19).
Выздоровели за весь период 58 417 человек, в том числе 375 – за последние сутки.
В тяжёлом состоянии сейчас находятся 520 заражённых, из них 222 – на ИВЛ. В ковидных госпиталях Алтайского края свободны 622 койки.
Комментарии
продолжайте думать, что вируса нет, скоро и вас не будет
Выборы прошли, теперь и помирать можно
Всех кто не дожил до выборов, начали в статистику сливать
Ну вот, хоть немного циферки поменяли, а то все 24 да 26... Давайте 37 - страшнее звучать будет!
Ничего не изменится, пока с каждой смерти рвачи получают стотысячные премии и доплаты.
Вообще, надо понимать, коммерциализированная медицина никого не лечит, кроме власть придержащих, лишь в лучшем случае временно снимает симптомы.
И превращена по сути своей в конвейер массовой депопуляции, что называется "в законе", когда за смерть и фактическое убийство не только никто не отвечает, но даже наоборот - вознаграждается.
Цель известна - для колониальной экономики трубы и лесоповала достаточно 15 миллионов человек. Остальные излишни и поэтому подлежат ускоренной "утилизации".
21.09.2021 14:23
- гость -
Ну да, конечно. То-то сегодня перед операцией, когда врач спрашивал, кто привит - курица в палате шарахнулась с воплем "не дай бог". А так да, медицина виновата, естессно. И в том, что вы не прививаетесь (причем не только от коронавируса, теперь уже моветон прививаться вообще), и в том, что лечитесь гомеопатией и "народными средствами".
и в том, что лечитесь гомеопатией и "народными средствами".
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Гомеопатией не пользуюсь, а "народными средствами", называемыми в альтернативной медицинской литературе "натуропатией" - ежедневно! Книги по натуропатии, между прочим, практически постоянно издаются на западе и пишутся разочаровавшимися в официальногй медицине докторами медицины (учёная степень на западе).
Это жизнь по принципу Гиппократа: "Пусть ваша пища станет вашим лекарством, а ваше лекарство - вашей пищей".
От услуг рвачей отказался уже лет 7 - 8 назад, когда обрюзгший, воняющий потом и зловонным дыханием рвач с одышкой мне высокомерно поставил диагноз рак и нагло и открыто сказал готовить ему миллионы за "лечение", больше похожее на медленную пытку с особой жестокостью.
С тех пор обхожусь вообще без лекарств и вылечил или вогнал в глубокую ремиссию простым голоданием и правильным питанием практически все свои возрастные, а потому заведомо неизлечимые рвачами хронические болезни.
21.09.2021 14:47
- гость -
Доктор понял,что ты на голову слабоват,потому решил тебя подоить. Не было у тебя никакого рака.
"Гомеопатией не пользуюсь, а "народными средствами", называемыми в альтернативной медицинской литературе "натуропатией" - ежедневно!"_____________________Народными средствами, это когда люди живущие в среднем 70 лет начинают лечиться по рецептам людей живших в среднем 30 лет. Вперед и с песней, только так нация очистится от альтернативно одаренных особей!!!!
по рецептам людей живших в среднем 30 лет.
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Жили столько, потому, что не соблюдали элементарные методы санитарии.
Сейчас они известны, хотя абсолютное большинство любителей животного белка заражены глистами и прочими паразитами.
Первое, с чего следует начинать переход к здоровому питанию - это антипаразитарная чистка по методу Хильды Кларк длительностю не менее 90 дней. А потом её регулярно повторять. Ну или постоянно пить чаи и настои сорных трав, особенно полыни, а сами травы после этого сушить, размельчать в кофемолке и глотать по чайной ложке с каждым питьём. Эти же травы стимулируют иммунитет и служат прекрасным противовирусным и антибактериальным средством, которые лечат сразу весь организм и сразу все болезни.
Угу, и все это запивать собственной мочой ну чтобы наверняка, кажись уринотерапией называется.
21.09.2021 15:03
Гостю 14:47
В 18-19 веке наврядли была доступна медицина и лекарства, но посмотри сколько лет проживали ученые, писатели и т д. по 70-90 лет жили. Даже в России - Менделеев 71 год прожил, Лев Толстой 82 года и т д
Гостю 15-20. Жили по 30 лет только потому, что не было антибиотиков и прививок. Учите матчасть. Легко рассуждать о пользе голодания, будучи привитым, скорее всего еще в СССР и имеющим доступ к массе высокоэффективных препаратов.
21.09.2021 15:20
- гость -
А лучше сразу не сорные травы, а мухоморы. Ну чтобы наверняка всех паразитов разом.
А сколько преждевременных смертей приходилось на этих долгожителей, тысячи или десятки тысяч? Естественный отбор называется.
21.09.2021 15:28
- гость -
Между прочим, мухоморы съедобные грибы! Их требуется правильно готовить!
Друзья, могу Вас немного примерить! Дело в том, что многие лечебные травы применяются в современной медицине. Естественно не в виде гербария, а настоек и добавлений в порошки и таблетки!
Учите матчасть.
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Спасибо, но я постоянно читаю на трёх языках. Абсолютное большинство книг по натуропатии у нас не переводится.
А он их в подлиннике читал опосля мухоморов.
я постоянно читаю на трёх языках
коллега! где вы достали словарь административно-матершиного? со словарями по административному и матершиному у нас в городе проблем нет. а вот с обобщенным прямо беда...
Зря смеётесь над мухоморами. Есть протоколы лечения рака и множества других болезней с их использованием.
Люди массово не носят маски. Сейчас если проводить рейды и штрафовать безмасочников на 20 000, то с пассажиров одного автобуса-трамвая-троллейбуса можно собрать сотни тысяч рублей штрафа, а в торговом центре 50 безмасочников — уже 1 000 000 рублей в казну
Протоколы лечения конечно есть вне всякого сомнения, как насчет выживших опосля этого самого лечения?
Под Райкина косишь. " Да ежели сто тысяч зрителей по одному рублю и т. д."
21.09.2021 15:27
- гость -
В 18-19 веке наврядли была доступна медицина и лекарства, но посмотри сколько лет проживали ученые, писатели и т д. по 70-90 лет жили. Даже в России - Менделеев 71 год прожил, Лев Толстой 82 года и т д
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Это скорее исключение из общих закономерностей, когда многие умирали еще в детстве, или при родах, или до 50 лет.
как насчет выживших опосля этого самого лечения?
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Я теперь вообще живу без лекарств.
А чтение книг по теме позволило мне практически безошибочно ставить диагнозы всем моим знакомым с одного взгляда.
Надо мной они, естественно, смеялись и покорно шли к врачам. Очень многие уже мертвы, распродав свои квартиры и оставив детям лишь долги и ужасные воспоминаия о мучительном процессе умирания в процессе ка-лечения по официальным протоколам.
Наверное еще и операции без скальпеля делаешь, модно одно время было.
21.09.2021 15:57
- гость -
Я теперь вообще живу без лекарств.
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Мракобесие. Аппендицит тоже сам себе вырежешь, если вдруг? руководствуясь книжками?
Вообще, надо понимать, что есть у вас рак или нет, но начав официальное ка-лечение в виде облучения или химиотерапии, вы уже неизбежно переходите в необратимое состояние инвалида. И чем дольше длится лечение, тем больше. Абсолютное большинство раковых больных умирают от самого лечения, настолько оно токсично и травматично!
То же самое сейчас с официальными протоколами для "лечения" ковида.
Хотя для его профилактики достаточно правильно питаться и постоянно жевать чеснок с луком.
21.09.2021 16:03
- гость -
Вообще, надо понимать, что есть у вас рак или нет, но начав официальное ка-лечение в виде облучения или химиотерапии, вы уже неизбежно переходите в необратимое состояние инвалида. И чем дольше длится лечение, тем больше. Абсолютное большинство раковых больных умирают от самого лечения, настолько оно токсично и травматично!
То же самое сейчас с официальными протоколами для "лечения" ковида.
Хотя для его профилактики достаточно правильно питаться и постоянно жевать чеснок с луком.
------------------------
Это жесть, что есть еще такие дремучие люди, как вы. Рак лечат мухоморами, ковид - чесноком.
Это жесть, что есть еще такие дремучие люди, как вы. Рак лечат мухоморами, ковид - чесноком.----Та ни, ми цыбулей.
Я еще и предохраняюсь с помощью отсутствия полового акта.
Мракобесие. Аппендицит тоже сам себе вырежешь, если вдруг? руководствуясь книжками?
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Не будет у вас червей в кишечнике, не будет у вас воспаления аппендикса.
Это всегда следствие гельминтоза!
Это же вообще элементарные вещи!
Неужели есть те, кто до сих пор не знает даже таких абсолютно элементарных вещей?
Короче бегом на Луговую, Парацельса в палате образовалась свободная койка, все признаки налицо.
У нас тут дело к обеду, солнышко светит.
Пошел гулять.
Заодно и мухоморов насобираешь, говорят пользительная весчь, ото всех болезней.
Хотя для его профилактики достаточно правильно питаться и постоянно жевать чеснок с луком.
Так вот почему лук дорожает!
Голову чем лечить присоветуете?
Голову чем лечить присоветуете?
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Не надо так завидовать!
Если постоянно жевать лук с чесноком социальная дистанция метров пять гарантирована, так что рациональное зерно в совете есть, опять же никаких очередей, лишь бы кассир не сбежала.
21.09.2021 15:57
- гость -
Я теперь вообще живу без лекарств.
Ну к меня знакомый гипертоник тоже жил без лекарств. Ибо оне вредные и надо лечиться народными средствами. Жил без них ровно до инсульта. Теперь еле ковыляет и жует кучу таблеток, но поезд уже ушел. А так да, можно и без лекарств, конечно.
21.09.2021 15:46
- гость -
И много есть документально подтвержденных случаев излечения с использованием этих протоколов? Или врачи опять скрывают?
Рекорд пойдёт в зачёт вашей кипучей деятельности.