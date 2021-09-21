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Новый рекорд по смертям от коронавируса зафиксировали в Алтайском крае

, ИА "Амител"
За сутки в регионе насчитали 28 летальных исходов
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

За прошедшие сутки в Алтайском крае зафиксировали 28 смертей среди пациентов с коронавирусом – это рекорд за всё время пандемии. За весь период в регионе скончались 5218 заражённых, сообщает оперштаб.

Число подтверждённых случаев заболевания за минувшие 24 часа выросло на 240 – до 75 437 человек. Наибольший прирост заразившихся наблюдается в Барнауле (+69 человек за сутки), Бийске (+22) и Рубцовске (+19).

Выздоровели за весь период 58 417 человек, в том числе 375 – за последние сутки.

В тяжёлом состоянии сейчас находятся 520 заражённых, из них 222 – на ИВЛ. В ковидных госпиталях Алтайского края свободны 622 койки.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

21.09.2021 13:27
- гость -

продолжайте думать, что вируса нет, скоро и вас не будет

21.09.2021 13:28
- гость -

Выборы прошли, теперь и помирать можно

21.09.2021 13:37
- гость -

Всех кто не дожил до выборов, начали в статистику сливать

21.09.2021 14:14
- гость -

Ну вот, хоть немного циферки поменяли, а то все 24 да 26... Давайте 37 - страшнее звучать будет!

21.09.2021 14:18
- гость -

Ничего не изменится, пока с каждой смерти рвачи получают стотысячные премии и доплаты.

21.09.2021 14:23
- гость -

Вообще, надо понимать, коммерциализированная медицина никого не лечит, кроме власть придержащих, лишь в лучшем случае временно снимает симптомы.
И превращена по сути своей в конвейер массовой депопуляции, что называется "в законе", когда за смерть и фактическое убийство не только никто не отвечает, но даже наоборот - вознаграждается.
Цель известна - для колониальной экономики трубы и лесоповала достаточно 15 миллионов человек. Остальные излишни и поэтому подлежат ускоренной "утилизации".

21.09.2021 14:31
- гость -

21.09.2021 14:23
- гость -
Ну да, конечно. То-то сегодня перед операцией, когда врач спрашивал, кто привит - курица в палате шарахнулась с воплем "не дай бог". А так да, медицина виновата, естессно. И в том, что вы не прививаетесь (причем не только от коронавируса, теперь уже моветон прививаться вообще), и в том, что лечитесь гомеопатией и "народными средствами".

21.09.2021 14:47
- гость -

и в том, что лечитесь гомеопатией и "народными средствами".
------
Гомеопатией не пользуюсь, а "народными средствами", называемыми в альтернативной медицинской литературе "натуропатией" - ежедневно! Книги по натуропатии, между прочим, практически постоянно издаются на западе и пишутся разочаровавшимися в официальногй медицине докторами медицины (учёная степень на западе).
Это жизнь по принципу Гиппократа: "Пусть ваша пища станет вашим лекарством, а ваше лекарство - вашей пищей".
От услуг рвачей отказался уже лет 7 - 8 назад, когда обрюзгший, воняющий потом и зловонным дыханием рвач с одышкой мне высокомерно поставил диагноз рак и нагло и открыто сказал готовить ему миллионы за "лечение", больше похожее на медленную пытку с особой жестокостью.
С тех пор обхожусь вообще без лекарств и вылечил или вогнал в глубокую ремиссию простым голоданием и правильным питанием практически все свои возрастные, а потому заведомо неизлечимые рвачами хронические болезни.

21.09.2021 14:59
Гость

21.09.2021 14:47
- гость -
Доктор понял,что ты на голову слабоват,потому решил тебя подоить. Не было у тебя никакого рака.

21.09.2021 15:03
Гостю 14:47

"Гомеопатией не пользуюсь, а "народными средствами", называемыми в альтернативной медицинской литературе "натуропатией" - ежедневно!"_____________________Народными средствами, это когда люди живущие в среднем 70 лет начинают лечиться по рецептам людей живших в среднем 30 лет. Вперед и с песней, только так нация очистится от альтернативно одаренных особей!!!!

21.09.2021 15:20
- гость -

по рецептам людей живших в среднем 30 лет.
---------
Жили столько, потому, что не соблюдали элементарные методы санитарии.
Сейчас они известны, хотя абсолютное большинство любителей животного белка заражены глистами и прочими паразитами.
Первое, с чего следует начинать переход к здоровому питанию - это антипаразитарная чистка по методу Хильды Кларк длительностю не менее 90 дней. А потом её регулярно повторять. Ну или постоянно пить чаи и настои сорных трав, особенно полыни, а сами травы после этого сушить, размельчать в кофемолке и глотать по чайной ложке с каждым питьём. Эти же травы стимулируют иммунитет и служат прекрасным противовирусным и антибактериальным средством, которые лечат сразу весь организм и сразу все болезни.

21.09.2021 15:24
- гость -

Угу, и все это запивать собственной мочой ну чтобы наверняка, кажись уринотерапией называется.

21.09.2021 15:27
- гость -

21.09.2021 15:03
Гостю 14:47

В 18-19 веке наврядли была доступна медицина и лекарства, но посмотри сколько лет проживали ученые, писатели и т д. по 70-90 лет жили. Даже в России - Менделеев 71 год прожил, Лев Толстой 82 года и т д

21.09.2021 15:28
гость

Гостю 15-20. Жили по 30 лет только потому, что не было антибиотиков и прививок. Учите матчасть. Легко рассуждать о пользе голодания, будучи привитым, скорее всего еще в СССР и имеющим доступ к массе высокоэффективных препаратов.

21.09.2021 15:28
- гость -

21.09.2021 15:20
- гость -
А лучше сразу не сорные травы, а мухоморы. Ну чтобы наверняка всех паразитов разом.

21.09.2021 15:30
- гость -

А сколько преждевременных смертей приходилось на этих долгожителей, тысячи или десятки тысяч? Естественный отбор называется.

21.09.2021 15:33
- гость -


21.09.2021 15:28
- гость -
Между прочим, мухоморы съедобные грибы! Их требуется правильно готовить!

21.09.2021 15:36
- гость -

Друзья, могу Вас немного примерить! Дело в том, что многие лечебные травы применяются в современной медицине. Естественно не в виде гербария, а настоек и добавлений в порошки и таблетки!

21.09.2021 15:37
- гость -

Учите матчасть.
-----
Спасибо, но я постоянно читаю на трёх языках. Абсолютное большинство книг по натуропатии у нас не переводится.

21.09.2021 15:39
- гость -

А он их в подлиннике читал опосля мухоморов.

21.09.2021 15:40
- гость -

я постоянно читаю на трёх языках


коллега! где вы достали словарь административно-матершиного? со словарями по административному и матершиному у нас в городе проблем нет. а вот с обобщенным прямо беда...

21.09.2021 15:46
- гость -

Зря смеётесь над мухоморами. Есть протоколы лечения рака и множества других болезней с их использованием.

21.09.2021 15:50
Виктор

Люди массово не носят маски. Сейчас если проводить рейды и штрафовать безмасочников на 20 000, то с пассажиров одного автобуса-трамвая-троллейбуса можно собрать сотни тысяч рублей штрафа, а в торговом центре 50 безмасочников — уже 1 000 000 рублей в казну

21.09.2021 15:50
- гость -

Протоколы лечения конечно есть вне всякого сомнения, как насчет выживших опосля этого самого лечения?

21.09.2021 15:52
Виктору

Под Райкина косишь. " Да ежели сто тысяч зрителей по одному рублю и т. д."

21.09.2021 15:55
- гость -

21.09.2021 15:27
- гость -

В 18-19 веке наврядли была доступна медицина и лекарства, но посмотри сколько лет проживали ученые, писатели и т д. по 70-90 лет жили. Даже в России - Менделеев 71 год прожил, Лев Толстой 82 года и т д
-------------
Это скорее исключение из общих закономерностей, когда многие умирали еще в детстве, или при родах, или до 50 лет.

21.09.2021 15:57
- гость -

как насчет выживших опосля этого самого лечения?
-------
Я теперь вообще живу без лекарств.
А чтение книг по теме позволило мне практически безошибочно ставить диагнозы всем моим знакомым с одного взгляда.
Надо мной они, естественно, смеялись и покорно шли к врачам. Очень многие уже мертвы, распродав свои квартиры и оставив детям лишь долги и ужасные воспоминаия о мучительном процессе умирания в процессе ка-лечения по официальным протоколам.

21.09.2021 16:01
- гость -

Наверное еще и операции без скальпеля делаешь, модно одно время было.

21.09.2021 16:02
- гость -

21.09.2021 15:57
- гость -

Я теперь вообще живу без лекарств.
----------------
Мракобесие. Аппендицит тоже сам себе вырежешь, если вдруг? руководствуясь книжками?

21.09.2021 16:03
- гость -

Вообще, надо понимать, что есть у вас рак или нет, но начав официальное ка-лечение в виде облучения или химиотерапии, вы уже неизбежно переходите в необратимое состояние инвалида. И чем дольше длится лечение, тем больше. Абсолютное большинство раковых больных умирают от самого лечения, настолько оно токсично и травматично!
То же самое сейчас с официальными протоколами для "лечения" ковида.
Хотя для его профилактики достаточно правильно питаться и постоянно жевать чеснок с луком.

21.09.2021 16:05
- гость -

21.09.2021 16:03
- гость -
Вообще, надо понимать, что есть у вас рак или нет, но начав официальное ка-лечение в виде облучения или химиотерапии, вы уже неизбежно переходите в необратимое состояние инвалида. И чем дольше длится лечение, тем больше. Абсолютное большинство раковых больных умирают от самого лечения, настолько оно токсично и травматично!
То же самое сейчас с официальными протоколами для "лечения" ковида.
Хотя для его профилактики достаточно правильно питаться и постоянно жевать чеснок с луком.
------------------------
Это жесть, что есть еще такие дремучие люди, как вы. Рак лечат мухоморами, ковид - чесноком.

21.09.2021 16:07
- гость -

Это жесть, что есть еще такие дремучие люди, как вы. Рак лечат мухоморами, ковид - чесноком.----Та ни, ми цыбулей.

21.09.2021 16:07
- гость -

Я еще и предохраняюсь с помощью отсутствия полового акта.

21.09.2021 16:08
- гость -

Мракобесие. Аппендицит тоже сам себе вырежешь, если вдруг? руководствуясь книжками?
------
Не будет у вас червей в кишечнике, не будет у вас воспаления аппендикса.
Это всегда следствие гельминтоза!
Это же вообще элементарные вещи!
Неужели есть те, кто до сих пор не знает даже таких абсолютно элементарных вещей?

21.09.2021 16:10
- гость -

Короче бегом на Луговую, Парацельса в палате образовалась свободная койка, все признаки налицо.

21.09.2021 16:13
- гость -

У нас тут дело к обеду, солнышко светит.
Пошел гулять.

21.09.2021 16:15
- гость -

Заодно и мухоморов насобираешь, говорят пользительная весчь, ото всех болезней.

21.09.2021 16:18
Гость

Хотя для его профилактики достаточно правильно питаться и постоянно жевать чеснок с луком.
Так вот почему лук дорожает!
Голову чем лечить присоветуете?

21.09.2021 16:19
- гость -

Голову чем лечить присоветуете?
-------
Не надо так завидовать!

21.09.2021 16:22
- гость -

Если постоянно жевать лук с чесноком социальная дистанция метров пять гарантирована, так что рациональное зерно в совете есть, опять же никаких очередей, лишь бы кассир не сбежала.

21.09.2021 17:03
- гость -

21.09.2021 15:57
- гость -
Я теперь вообще живу без лекарств.
Ну к меня знакомый гипертоник тоже жил без лекарств. Ибо оне вредные и надо лечиться народными средствами. Жил без них ровно до инсульта. Теперь еле ковыляет и жует кучу таблеток, но поезд уже ушел. А так да, можно и без лекарств, конечно.
21.09.2021 15:46
- гость -
И много есть документально подтвержденных случаев излечения с использованием этих протоколов? Или врачи опять скрывают?

21.09.2021 17:35
минздраву

Рекорд пойдёт в зачёт вашей кипучей деятельности.

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