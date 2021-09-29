В Алтайском крае за сутки выявили 251 случай COVID-19

В Алтайском крае за прошедшие сутки выявили 251 случай заражения коронавирусом. Общее число заболевших выросло до 77 418 человек, сообщает региональный оперштаб.

Наибольший прирост заразившихся наблюдается в Барнауле (+76 человек за сутки), Бийске (+24), Рубцовске (+21) и Алейске (+12).

Выздоровели за весь период 59 309 человек, в том числе 59 – за последние сутки.

Скончались ещё 23 пациента с COVID-19. Всего в регионе зарегистрировали 5404 летальных случая.

В тяжёлом состоянии сейчас находятся 514 заражённых, из них 215 – на ИВЛ. В ковидных госпиталях Алтайского края свободна 751 койка.