В Барнауле возобновили "облавы" на антимасочников. Штраф от 15 тысяч

В Барнауле возобновили рейды по контролю за соблюдением масочного режима в общественном транспорте. Об этом сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.
Полицейские, представители Роспотребнадзора и мэрии проверяют наличие масок у пассажиров автобусов, троллейбусов и трамваев.
"По итогам рейда в адрес руководителей транспортных предприятий сотрудники управления подготовили предписания по соблюдению масочного режима на линиях городского транспорта, – уточнили местные власти. – Согласно санитарно-эпидемиологическим требованиям водители и кондукторы обязаны находиться на рабочем месте в масках, закрывающих органы дыхания, а также не оказывать услуги гражданам без масок".
Нарушителям грозит штраф. Физические лица в случае выявления нарушения заплатят от 15 до 40 тысяч рублей, должностные – от 50 до 150 тысяч рублей, юридические – от 200 до 500 тысяч рублей.
Комментарии
а как-же это :
Согласно Постановления Правительства РФ № 417 п. 3 "в", вам обязан предоставить средство индивидуальной защиты: органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления , организации.
Согласно ГОСТ 12.4.011-89 к средствам зашиты органов дыхания отнсятся : противогазы, респираторы, самоспасатели, пневмошлемы, пневмомаски, пневпокуртки.
Согласно Статьи 426 ГК РФ, а так же "Закон о защите прав потребителя" ст. 15 и ст. 16 вам не вправе отказать в обслуживании.
Если магазин отказывается осуществлять договор публичной оферты то это нарушение, согласно КоАП РФ 14.8 влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.
В случае в отказа одному или двум и более потребителям административная ответственность, наступает за такой отказ каждому потребителю и за каждый случай такого отказа в отдельности.
Ну и так называемый "масочный режим" не законен, согласно ФЗ-68 ст. 10 и ст. 11.
Где комментарий про забор от комаров?)
Где комментарий про забор от комаров?)
Так и есть.
Успокойте население,пожалуйста
Которые рейды проводят, штрафователи привиты? Они не несут опасности здоровью пассажиров?