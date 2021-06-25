В Барнауле возобновили "облавы" на антимасочников. Штраф от 15 тысяч

В Барнауле возобновили рейды по контролю за соблюдением масочного режима в общественном транспорте. Об этом сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.

Полицейские, представители Роспотребнадзора и мэрии проверяют наличие масок у пассажиров автобусов, троллейбусов и трамваев.

"По итогам рейда в адрес руководителей транспортных предприятий сотрудники управления подготовили предписания по соблюдению масочного режима на линиях городского транспорта, – уточнили местные власти. – Согласно санитарно-эпидемиологическим требованиям водители и кондукторы обязаны находиться на рабочем месте в масках, закрывающих органы дыхания, а также не оказывать услуги гражданам без масок".

Нарушителям грозит штраф. Физические лица в случае выявления нарушения заплатят от 15 до 40 тысяч рублей, должностные – от 50 до 150 тысяч рублей, юридические – от 200 до 500 тысяч рублей.