Мишустин сообщил о росте цен на ПЦР-тесты на коронавирус в России

Премьер-министр Михаил Мишустин отметил обеспокоенность россиян увеличением цен на ПЦР-тесты и затягиванием с получением их результатов. Об этом он заявил в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с пандемией.

"В последнее время из регионов приходит информация о том, что получение результатов ПЦР-тестов затягивается и стоимость их растёт. Людей это сильно беспокоит", – цитируют "Известия" его слова.

Мишустин пообещал, что поручит ФАС и Роспотребнадзору следить за стоимостью и сроками проведения тестов на коронавирус. Об этом премьер-министра попросила глава Роспотребнадзора Анна Попова.