Тысячи людей без масок пришли на "Алые паруса" в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге прошёл традиционный праздник для выпускников "Алые паруса". Отменять мероприятия из-за ухудшения эпидемиологической ситуации не стали.

В результате на улицы города вышли тысячи выпускников. В социальных сетях очевидцы рассказывают о том, что масочный режим и социальную дистанцию не соблюдали даже там, где стояли полицейские. Во время праздничного концерта на Дворцовой площади никто не контролировал соблюдение мер безопасности. Кроме того, пришедших даже не оповещали о необходимости носить маски и соблюдать дистанцию.

На мероприятии, организованном властями города, выступил и губернатор Александр Беглов. Он произнёс выпускникам эмоциональную речь и удалился.

Отметим, что число заражённых в Санкт-Петербурге, как и по всей России, в последнее время заметно растёт. Помимо "Алых парусов", в городе проходят матчи чемпионата Европы по футболу, на которые приходят тысячи болельщиков.

25 июня в Северной столице зафиксировали 1194 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.