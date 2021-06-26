Тысячи людей без масок пришли на "Алые паруса" в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге прошёл традиционный праздник для выпускников "Алые паруса". Отменять мероприятия из-за ухудшения эпидемиологической ситуации не стали.
В результате на улицы города вышли тысячи выпускников. В социальных сетях очевидцы рассказывают о том, что масочный режим и социальную дистанцию не соблюдали даже там, где стояли полицейские. Во время праздничного концерта на Дворцовой площади никто не контролировал соблюдение мер безопасности. Кроме того, пришедших даже не оповещали о необходимости носить маски и соблюдать дистанцию.
На мероприятии, организованном властями города, выступил и губернатор Александр Беглов. Он произнёс выпускникам эмоциональную речь и удалился.
Отметим, что число заражённых в Санкт-Петербурге, как и по всей России, в последнее время заметно растёт. Помимо "Алых парусов", в городе проходят матчи чемпионата Европы по футболу, на которые приходят тысячи болельщиков.
25 июня в Северной столице зафиксировали 1194 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.
Комментарии
Из цикла: Питер запредельный. Город конечно красивый, слов нет. Но больницы уже не справляются с потоком.
Власть, как всегда непоследовательна и избирательна..
У них там может скрытые резервы, не то что у нас...
Скоро "Алые паруса" полыхнут.........
Скоро "Алые паруса" полыхнут.........
Каждому своё.
Во время празднования «Алых парусов» в Петербурге полиция задержала двух активисток. Они проводили одиночные пикеты в поддержку политзаключенных. На девушек составили протоколы о нарушении режима самоизоляции.
26.06.2021 14:32
ПЕТР
а коронодиссиденты последовательны и обкакивают всех.
бе-бе-бе
А вот врети вы фсе.
Не будим носить
и не будим колоться.
(с)нас 146 милионов и фсех не периколите
26.06.2021 14:43
- гость -
Полегчало? )))
26.06.2021 14:43
- гость -
Полегчало? )))
26.06.2021 14:43
- гость -
нас 146 милионов и фсех не периколите
Уже больше 30 млн. по стране.
"В Петербурге установлен рекорд по суточному количеству привитых от коронавируса: за день привиты первично 10 132 человека, вторично — 6120 человек, сообщили 23 июня в Смольном."
А вам рекомендуют какать дальше, пока не изойдёте на нет.
Питер-город революций-если чего-бегут все,
у нас народ боязливый-из Барнаула революции не будет-народ верит чиновникам и телеку,
верить можно только себе!
14-51,
нас около 70 млн=== не 146-вас обманывают,
может поэтому и войны нет пока горячей-одной бомбочкой можно русских стереть с земли.
На Алтае 153-157, а у вас питер?
26.06.2021 16:13
- гость -
У нас каждый день значительный рост....