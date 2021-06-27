Российский бизнесмен из списка Forbes умер от коронавируса

Российский бизнесмен Олег Бурлаков скончался от коронавируса на 72-м году жизни. Об этом сообщает "КП" со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

Отмечается, что предприниматель умер ещё 23 июня, но известно об этом стало только 26-го числа. Инвестор умер в Монако, где проживал в последние годы. Официальных данных о смерти бизнесмена не поступало.

Олег Бурлаков входил в список Forbes. Его состояние оценивалось в 650 миллионов долларов.

Кроме того, бизнесмен владел одной из самых известных яхт в мире – "Чёрная жемчужина", длина которой составляет 106,7 м.

Бурлаков начал вести предпринимательскую деятельность ещё в 1989 году.