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Российский бизнесмен из списка Forbes умер от коронавируса

, ИА "Амител"
Ему был 71 год
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Российский бизнесмен Олег Бурлаков скончался от коронавируса на 72-м году жизни. Об этом сообщает "КП" со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

Отмечается, что предприниматель умер ещё 23 июня, но известно об этом стало только 26-го числа. Инвестор умер в Монако, где проживал в последние годы. Официальных данных о смерти бизнесмена не поступало.

Олег Бурлаков входил в список Forbes. Его состояние оценивалось в 650 миллионов долларов. 

Кроме того, бизнесмен владел одной из самых известных яхт в мире – "Чёрная жемчужина", длина которой составляет 106,7 м.

Бурлаков начал вести предпринимательскую деятельность ещё в 1989 году. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

27.06.2021 08:26
- гость -

Деньги не помогут нам в могиле.

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