166 случаев заражения коронавирусом выявили за сутки в Алтайском крае

За прошедшие сутки в Алтайском крае выявили 166 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает региоанальный оперштаб.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 53881. Выздоровели всего 47 163 (+ 11) человека. Умерло 3 407 (+ 8) человек.

По состоянию на 27 июня находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 1592 человек. Количество тяжелобольных – 356, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 130.

На утро 27.06.2021 прививается 320 282 человека, в том числе: 66 557 человек получили первую прививку; 253 725 человек полностью привиты (получили две прививки).