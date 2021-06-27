166 случаев заражения коронавирусом выявили за сутки в Алтайском крае

За прошедшие сутки в Алтайском крае выявили 166 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает региоанальный оперштаб.
Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 53881. Выздоровели всего 47 163 (+ 11) человека. Умерло 3 407 (+ 8) человек.
По состоянию на 27 июня находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 1592 человек. Количество тяжелобольных – 356, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 130.
На утро 27.06.2021 прививается 320 282 человека, в том числе: 66 557 человек получили первую прививку; 253 725 человек полностью привиты (получили две прививки).
Комментарии
Растем.......
Растем.......
да,не сообщайте уже цифру зараженных--- не надо-пусть это будет тайна государственная.
27.06.2021 12:06
гость
Вам близка позиция страуса?
Поругали наверху, что мало тестируем.
Думаете, больше стали?
27.06.2021 12:09
- гость -
А чё тестировать-то? Каждый третий переболел ещё полгода-год назад. Кто не сидел на изоляции, а мало-мальски общался, тот с антителами. Кто шарахался от людей, пусть теперь прививаются.
Я два раза переболел, последний раз в легкой форме.
27.06.2021 12:23
- гость -
А чё тестировать-то?
Выявляя даже единичные случаи коронавируса у здоровых людей, которые являются носителями инфекции, можно затормозить или приостановить РАСПРОСТРАНЕНИЕ заболевания.
«В целом по стране охват тестирования [на коронавирус] достигает практически 300 на 100 тыс. населения в сутки в целом по стране."