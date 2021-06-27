42 новых случая заражения коронавирусом выявили в Республике Алтай

За прошедшие сутки в Республике Алтай выявили 42 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Диагноз подтвердился у 12 жителей города Горно-Алтайска, у 12 жителей Кош-Агачского района, у девяти жителей Улаганского района, у шести жителей Майминского района, у жителя Онгудайского района, у жителя Усть-Коксинского района, у жителя Чемальского района.

С начала пандемии в регионе заразились 17 747 человек. За прошедшие сутки выздоровели 16 пациентов. По данным на 27 июня, за весь период в регионе выздоровел 16 991 человек.

Всего проведено 22 1261 лабораторное исследование на коронавирусную инфекцию, за отчётные сутки исследовано 457 проб.