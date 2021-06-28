В ЛДПР назвали своих кандидатов в Госдуму от Алтайского края

В ЛДПР определили своих кандидатов от Алтайского края на выборах в Государственную Думу. Решение либерал-демократы приняли на съезде партии.

Как сообщили amic.ru в пресс-службе партии, по одномандатным избирательным округам список выглядит следующим образом:

- Ирина Шудра, депутат АКЗС, замруководителя фракции ЛДПР – Рубцовский округ № 40;

- Алексей Скосырский, депутат Барнаульской гордумы, глава фракции ЛДПР – Барнаульский округ № 39;

- Максим Железовский, координатор Бийского городского отделения, помощник депутата Госдумы – Бийский округ № 41;

- Максим Крайн, представитель Высшего совета ЛДПР, помощник депутата Госдумы – Славгородский округ № 42.

В 2021 году в один территориальный избирательный список входят Алтайский край и Республика Алтай. Его возглавила Елена Строкова, депутат Госдумы и куратор Алтайского края по линии партии.

Всего в список ЛДПР по России включили 219 человек. Федеральный список традиционно возглавил лидер партии Владимир Жириновский. Кроме того, 225 кандидатов будут избираться по одномандатным округам.