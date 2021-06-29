В Алтайском крае за сутки выявили 173 случая COVID-19

За прошедшие сутки в Алтайском крае выявили 173 случая заражения коронавирусом, сообщает региональный оперштаб по борьбе с распространением COVID-19.

Новые случаи распределились так: Барнаул — 78, Бийск – 24, Рубцовск – 6, Павловский район – 5, Новоалтайск, Бийский, Шипуновский районы – по 4 заболевших, Камень-на-Оби, Крутихинский, Кулундинский, Тальменский, Угловский, Усть-Калманский районы – по 3 заболевших, Заринск, Благовещенский, Волчихинский, Заринский, Косихинский, Михайловский, Первомайский, Советский, Шелаболихинский районы – по 2 заболевших, Алейск, ЗАТО Сибирский, Алейский, Ельцовский, Зональный, Ключевский, Немецкий национальный, Панкрушихинский, Табунский, Троицкий, Хабарский, Целинный районы – по одному заболевшему.

За все время в крае зарегистрировали 54 232 случая коронавируса, 47 199 человек выздоровели (+22 за сутки), 3424 — скончались (+10 за сутки).

В тяжёлом состоянии сейчас находятся 354 пациента, из них 143 – на ИВЛ. В ковидных госпиталях свободны 698 коек.