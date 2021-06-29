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Новости

В Алтайском крае за сутки выявили 173 случая COVID-19

, ИА "Амител"
Скончались еще 10 человек
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

За прошедшие сутки в Алтайском крае выявили 173 случая заражения коронавирусом, сообщает региональный оперштаб по борьбе с распространением COVID-19.

Новые случаи распределились так: Барнаул — 78, Бийск – 24, Рубцовск – 6, Павловский район – 5, Новоалтайск, Бийский, Шипуновский районы – по 4 заболевших, Камень-на-Оби, Крутихинский, Кулундинский, Тальменский, Угловский, Усть-Калманский районы – по 3 заболевших, Заринск, Благовещенский, Волчихинский, Заринский, Косихинский, Михайловский, Первомайский, Советский, Шелаболихинский районы – по 2 заболевших, Алейск, ЗАТО Сибирский, Алейский, Ельцовский, Зональный, Ключевский, Немецкий национальный, Панкрушихинский, Табунский, Троицкий, Хабарский, Целинный районы – по одному заболевшему.

За все время в крае зарегистрировали 54 232 случая коронавируса, 47 199 человек выздоровели (+22 за сутки), 3424 — скончались (+10 за сутки).

В тяжёлом состоянии сейчас находятся 354 пациента, из них 143 – на ИВЛ. В ковидных госпиталях свободны 698 коек.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

29.06.2021 11:23
- гость -

"Выявили"
"За сутки"
Господа журналисты объясните пожалуйста, что подразумевается под этими словами?

29.06.2021 11:27
- гость -

Выявить- сделать явным, обнаружить, вскрыть.
Вот года ГИБДД в кустах стоит и ловит, они выявляют. А когда врач говорит, ну да у вас "корона" но тест мы делать не будем, тут какое-то другое слово нужно.

Сутки- это 24 часа (ну так на всякий случай)
Даже в Барнауле не реально за это время результат получить, а уж про те места что вы перечислили я вообще молчу

29.06.2021 11:30
- гость -

Вывод:
Должно быть так "из тех кому в предыдущие несколько дней удалось сдать тест, подтвердилось 173 случая. На сегодняшний день ситуация не ясна"

29.06.2021 11:44
Гость

29.06.2021 11:30
- гость -
Вам легче станет,если напишут:"за прошедшие сутки из лабораторий пришло подтверждения 173-х случаев заражения ковидом".
Стало?

29.06.2021 11:45
гость

из тех кому в предыдущие несколько дней удалось сдать тест, подтвердилось 173 случая. На сегодняшний день ситуация не ясна

А месяц назад из тех кому в предыдущие несколько дней удалось сдать тест, подтвердилось в 2 раза меньше случаев. Значит на сегодняшний день ситуация примерно в 2 раза хуже, чем была месяц назад. Как то так они анализируют ситуацию

29.06.2021 11:50
- гость -

В тяжёлом состоянии сейчас находятся 354 пациента, из них 143 – на ИВЛ. В ковидных госпиталях свободны 698 коек.

Вот на что надо смотреть, сравнивая количество свободных ИВЛ с занятыми и прикидывать, а мне если что достанется.

29.06.2021 11:55
- гость -

29.06.2021 11:44
Гость
Тут как с втеранами труда, если написать что им просто добавили денег вроде-бы хорошая новость, а если написать , что по 25 рублей картинка меняется.
Нет?

29.06.2021 11:55
гостья

29.06.2021 11:45
гость, сообщаю справочно: во многих стационарах делают экспресс-тесты, результаты которых известны если не мгновенно, но через 30 минут точно. это так, для общего развития.

29.06.2021 12:00
- гость -

По экспресс-тесту нельзя выставить ДИАГНОЗ, а будут изолировать и дальше обследовать.

29.06.2021 13:06
- гость -

29.06.2021 11:55
гостья

Экспресс - тест не входит в статистику. Если экспресс тест был позитивный, делают лабораторный и если и он позитивный, только тогда человек попадает в статистику.

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