Гинцбург: летальность коронавируса в России может вырасти с 2 до 10%

Летальность от коронавируса в России может вырасти с 2 до 5-10%. По словам главы Центра имени Гамалеи, академика Александра Гинцбурга, причиной этому могут стать постоянные мутации. Из-за небольшой прослойки вакцинированных людей в стране создаются идеальные условия для эволюции COVID-19.

Как сообщает РИА Новости, в Центре подчеркнули, что эффективность "Спутника V" против индийского штамма коронавируса снижается примерно в 2,6 раза.

Гицбург заявил, что установить контроль над эпидемией коронавируса в России, по оптимистичным прогнозам, удастся только к середине осени. Кроме того, чтобы остановить коронавирус, в течение 2-4 месяцев необходимо провакцинировать от COVID-19 большую часть населения.