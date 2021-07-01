Еще 51 человек заболел коронавирусом в Горном Алтае

В Республике Алтай за минувшие сутки зафиксировали 51 случай коронавируса, сообщает региональный оперштаб.

Диагноз подтвердился у 13 жителей Горно-Алтайска, у восьми жителей Усть-Коксинского района, у пяти жителей Майминского района, у четырёх жителей Онгудайского района, у четырёх жителей Турочакского района, у четырёх жителей Улаганского района, у трёх жителей Кош-Агачского района, у трёх жителей Усть-Канского района, у трёх жителей Чойского района, у трёх жителей Шебалинского района и у жителя Чемальского района.

За весь период в регионе подтвердили 17 903 заражения COVID-19 и выздоровели 17 054 пациента, в том числе 20 – за последние сутки.

Ранее в регионе умерло 287 человек с подтвержденным коронавирусом. Из них 242 скончались непосредственно от ковида.