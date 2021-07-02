В Алтайском крае за сутки выявили 194 случая коронавируса

За минувшие сутки в Алтайском крае выявили 194 случая заражения коронавирусом, сообщает региональный оперштаб по борьбе с распространением COVID-19.

Новые случаи распределились так: Барнаул – 78, Бийск – 23, Славгород – 11, Змеиногорский район – 8, Камень-на-Оби, Топчихинский район – по 7 заболевших, Рубцовск, Бийский район – по 6 заболевших, Новоалтайск, Михайловский район – по 5 заболевших, Алейский, Первомайский районы – по 4 заболевших, Егорьевский, Косихинский, Немецкий национальный, Усть-Калманский, Хабарский районы – по 3 заболевших, Троицкий, Целинный, Шелаболихинский, Шипуновский районы – по 2 заболевших, Благовещенский, Калманский, Ключевский, Локтевский, Поспелихинский, Усть-Пристанский, Чарышский районы – по одному заболевшему.

За все время в крае зарегистрировали 54 787 случаев коронавируса, 47 265 человек выздоровели (+28 за сутки), 3456 — скончались (+10 за сутки).

В тяжёлом состоянии сейчас находятся 377 пациентов, из них 149 – на ИВЛ. В ковидных госпиталях края свободны 459 коек.