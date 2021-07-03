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Отпуск под угрозой. Что делать, если заболел коронавирусом перед вылетом за границу

, ИА "Амител", Полина Жданова
Рассказываем, можно ли вернуть билеты или перенести поездку, если перед вылетом ПЦР-тест оказался положительным
Фото https://pixabay.com

Фото https://pixabay.com

Сейчас без ПЦР-теста на коронавирус в отпуск никуда не улететь. Его вы обязаны сделать за 48-98 часов до вылета. Ну и самое главное — тест должен оказаться отрицательным. Только тогда ваш отпуск состоится. Но что делать, если вы уже сидите на чемоданах, а тест внезапно оказался положительным? А как быть, если вы подхватили ковид на отдыхе? Amic.ru рассказывает, как вернуть деньги за билеты в случае болезни, можно ли перенести путешествие и куда обращаться, если вы заболели в другой стране.

1.
Я получил положительный тест на ковид перед вылетом. Что делать?

Вы в предвкушении отдыха уже собрали все вещи, спланировали походы на пляж и экскурсии, представили себя среди моря и пальм, и тут в вашу жизнь ворвался положительный ПЦР-тест на коронавирус. К сожалению, на ближайшее время о поездках и перелетах вам придется забыть — вы больны.

Прежде чем сообщить об этом авиакомпании, чтобы вернуть деньги за билеты (или перенести поездку), вам придется сделать несколько бюрократических шагов: обратиться с положительным тестом к врачу и получить справку, подтверждающую, что у вас ковид (с печатью медучреждения).

После этого вы отправляетесь на самоизоляцию (если болеете в легкой форме и не нуждаетесь в госпитализации) и слушаетесь рекомендаций врачей. Сидеть дома предстоит несколько недель. А пока вы лечитесь, сообщите авиакомпании или туроператору плохую весть и займитесь возвратом билетов или переносом отпуска.

2.
А мне вернут деньги за билеты, если у меня подтвердился ковид?
Да. Большинство авиакомпаний без особой волокиты возвращают полную сумму (либо с удержанием небольшого процента) за билеты, если человек заболел ковидом и подтвердил это документально. Деньги приходят  в течение двух недель. Но если за это время выяснится, что тест оказался ложноположительным или вы не предъявили справку от врача, стоимость билета вам вернут не всю, а с учетом неустойки.

Кроме того, некоторые авиаперевозчики могут (и это законно) обменять ваш билет не на деньги, а на специальные ваучеры. Если вы не захотите ими воспользоваться, когда выздоровеете, вернуть средства сможете только через три года после получения ваучеров.

Важно: Чтобы не рисковать -  покупайте билеты самостоятельно только через официальные сайты авиакомпаний. Если вы сделаете это через посредников, есть вероятность, что даже в случае форс-мажора в виде ковида вам в возврате средств откажут.
3.
Могу ли я просто перенести поездку до своего выздоровления?
Да, можете. На самом деле авиаперевозчикам  даже выгоднее удержать вас как покупателя, поэтому они сами могут предложить вам перенести полет на удобную вам дату. Поэтому вы можете не заморачиваться с возвратом суммы за билеты и просто перенести отпуск на более удачное время. Но уточните — не придется ли вам еще больше потратиться. В некоторых авиакомпаниях за такую услугу могут запросить доплату.
4.
А что в случае болезни делать с выкупленными путевками через турфирму?
К сожалению, не все турфирмы возвращают деньги за путевки. Такие крупные компании, как Anex Tour, Pegas Touristik, Tez Tour забирают почти 90% стоимости за аннуляцию туров (не только в случае болезни, но и если въезд в страну закрывают из-за локдауна).  Вместо возврата туристам предлагают перенести поездку на другие даты.
Поэтому обязательно заранее до оплаты тура узнавайте все условия по возврату денег за путевки у выбранного вами туроператора.

Кроме того, есть вероятность, что компания вернет вам не полную сумму, а вычтет из нее расходы, которые она понесла на момент расторжения договора (забронировала гостиницу, билеты, экскурсии и пр). Обычно это составляет четверть от общей стоимости тура. Но при этом турагентство должно документально подтвердить понесённые расходы.

Точно так же, как и авиакомпаниям, вы должны предоставить туроператору медицинскую справку, копию положительного теста на ковид и письменное заявление об отказе от тура в связи с болезнью.

Кстати, если вам плохо или вы попали в больницу, все эти процедуры может выполнять ваше доверенное лицо или родственник.

5.
Что делать, если мне отказали в возврате даже части средств за путевку?
Ну, это незаконно. А потому, если турфирма отказывается возвращать деньги за путевку, процитируйте им статьи 10, 14 Федерального закона от 24.11.1996 № 132-ФЗ (закон "О реализации туристского продукта", в котором говорится, при каких условиях фирма должна вернуть деньги или предложить альтернативу за путевку) , статью 451 ГК РФ (там прописаны условия расторжения договора при форс-мажорах), а так же закон "О защите прав потребителей".

По закону, в течение 10 дней туроператор (и кстати, авиаперевозчик тоже) должен дать вам ответ на запрос о возврате полной суммы или ее части. Если ответа нет или пришел отказ без предложения альтернативы, вы имеете право обратиться в суд. К иску необходимо приложить все имеющиеся документы, в том числе и справки о болезни.

Лайфхак: сохраняйте записи телефонных разговоров с компанией, электронные письма и переписку, сохраняйте все чеки и бумаги. Это поможет в дальнейшем отстоять свои права.
6.
А если положительный тест на коронавирус я получил, как только прилетел за границу?

Вам капитально не повезло. В некоторых странах при въезде требуют повторную сдачу теста ПЦР. Если он оказался положительным (а это автоматически означает, что вы заболели), вы попадете под ограничительные меры той страны, в которой оказались.

Скорее всего, вас поселят в обсерватор или специальную гостиницу. Там вы будете лечиться в полной изоляции от других людей (будет приходить только врач). С большой долей вероятности вы проведете на карантине весь отпуск и вернетесь домой, когда тест станет отрицательным. Но если вы выздоровели и у вас еще есть время, вам разрешат отдохнуть.

7.
Как быть, если я заболел ковидом во время отдыха?

Так тоже бывает. Например, вы ощутили недомогание и симптомы, схожие с коронавирусом. Не скрывайте проблему, а побыстрее сдайте ПЦР-тест (подумайте: вы можете заразить окружающих вас людей или запустите свою болезнь до тяжелого состояния).

Вы сдали ПЦР и он показал коронавирус. Тогда вы незамедлительно обращаетесь в администрацию гостиницы, они вызывают врача. Тем временем вы сидите в номере и не выходите, пока медики не решат, госпитализировать вас или оставить до выздоровления на карантине.

8.
Существует ли на такие случаи медицинская страховка?

Да, такую страховку можно оформить перед поездкой. И даже нужно — потому что если коронавирус у вас выявили сразу по прибытию в страну или во время отдыха, вам придется самому платить за нахождение в  обсервации, лечение, питание и проживание за рубежом до выздоровления (да, для туристов медицина не бесплатна).

Если у вас есть страховка, вам оплатят лечение и обратный перелет, когда вы пропустили свой рейс домой. Но только в пределах застрахованной суммы — ее вы выбираете сами при покупке страховки. Учтите также,  что вам могут оплатить лечение, а проживание — нет: у каждой страховки есть лимит.

Лайфхак: выбрать наиболее удобную по условиям медицинскую страховку можно онлайн на сервисе Cherehapa.ru. Обратите внимание, чтобы в договоре был указан коронавирус, как страховой случай, иначе вам она не поможет.

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Автор:
Полина Жданова Редактор-журналист 89836019359

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