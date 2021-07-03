Отпуск под угрозой. Что делать, если заболел коронавирусом перед вылетом за границу

Я получил положительный тест на ковид перед вылетом. Что делать?

Вы в предвкушении отдыха уже собрали все вещи, спланировали походы на пляж и экскурсии, представили себя среди моря и пальм, и тут в вашу жизнь ворвался положительный ПЦР-тест на коронавирус. К сожалению, на ближайшее время о поездках и перелетах вам придется забыть — вы больны.

Прежде чем сообщить об этом авиакомпании, чтобы вернуть деньги за билеты (или перенести поездку), вам придется сделать несколько бюрократических шагов: обратиться с положительным тестом к врачу и получить справку, подтверждающую, что у вас ковид (с печатью медучреждения).

После этого вы отправляетесь на самоизоляцию (если болеете в легкой форме и не нуждаетесь в госпитализации) и слушаетесь рекомендаций врачей. Сидеть дома предстоит несколько недель. А пока вы лечитесь, сообщите авиакомпании или туроператору плохую весть и займитесь возвратом билетов или переносом отпуска.