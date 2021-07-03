Отпуск под угрозой. Что делать, если заболел коронавирусом перед вылетом за границу

Сейчас без ПЦР-теста на коронавирус в отпуск никуда не улететь. Его вы обязаны сделать за 48-98 часов до вылета. Ну и самое главное — тест должен оказаться отрицательным. Только тогда ваш отпуск состоится. Но что делать, если вы уже сидите на чемоданах, а тест внезапно оказался положительным? А как быть, если вы подхватили ковид на отдыхе? Amic.ru рассказывает, как вернуть деньги за билеты в случае болезни, можно ли перенести путешествие и куда обращаться, если вы заболели в другой стране.
Вы в предвкушении отдыха уже собрали все вещи, спланировали походы на пляж и экскурсии, представили себя среди моря и пальм, и тут в вашу жизнь ворвался положительный ПЦР-тест на коронавирус. К сожалению, на ближайшее время о поездках и перелетах вам придется забыть — вы больны.
Прежде чем сообщить об этом авиакомпании, чтобы вернуть деньги за билеты (или перенести поездку), вам придется сделать несколько бюрократических шагов: обратиться с положительным тестом к врачу и получить справку, подтверждающую, что у вас ковид (с печатью медучреждения).
После этого вы отправляетесь на самоизоляцию (если болеете в легкой форме и не нуждаетесь в госпитализации) и слушаетесь рекомендаций врачей. Сидеть дома предстоит несколько недель. А пока вы лечитесь, сообщите авиакомпании или туроператору плохую весть и займитесь возвратом билетов или переносом отпуска.
Кроме того, некоторые авиаперевозчики могут (и это законно) обменять ваш билет не на деньги, а на специальные ваучеры. Если вы не захотите ими воспользоваться, когда выздоровеете, вернуть средства сможете только через три года после получения ваучеров.
Важно: Чтобы не рисковать - покупайте билеты самостоятельно только через официальные сайты авиакомпаний. Если вы сделаете это через посредников, есть вероятность, что даже в случае форс-мажора в виде ковида вам в возврате средств откажут.
Кроме того, есть вероятность, что компания вернет вам не полную сумму, а вычтет из нее расходы, которые она понесла на момент расторжения договора (забронировала гостиницу, билеты, экскурсии и пр). Обычно это составляет четверть от общей стоимости тура. Но при этом турагентство должно документально подтвердить понесённые расходы.
Точно так же, как и авиакомпаниям, вы должны предоставить туроператору медицинскую справку, копию положительного теста на ковид и письменное заявление об отказе от тура в связи с болезнью.
Кстати, если вам плохо или вы попали в больницу, все эти процедуры может выполнять ваше доверенное лицо или родственник.
По закону, в течение 10 дней туроператор (и кстати, авиаперевозчик тоже) должен дать вам ответ на запрос о возврате полной суммы или ее части. Если ответа нет или пришел отказ без предложения альтернативы, вы имеете право обратиться в суд. К иску необходимо приложить все имеющиеся документы, в том числе и справки о болезни.
Лайфхак: сохраняйте записи телефонных разговоров с компанией, электронные письма и переписку, сохраняйте все чеки и бумаги. Это поможет в дальнейшем отстоять свои права.
Вам капитально не повезло. В некоторых странах при въезде требуют повторную сдачу теста ПЦР. Если он оказался положительным (а это автоматически означает, что вы заболели), вы попадете под ограничительные меры той страны, в которой оказались.
Скорее всего, вас поселят в обсерватор или специальную гостиницу. Там вы будете лечиться в полной изоляции от других людей (будет приходить только врач). С большой долей вероятности вы проведете на карантине весь отпуск и вернетесь домой, когда тест станет отрицательным. Но если вы выздоровели и у вас еще есть время, вам разрешат отдохнуть.
Так тоже бывает. Например, вы ощутили недомогание и симптомы, схожие с коронавирусом. Не скрывайте проблему, а побыстрее сдайте ПЦР-тест (подумайте: вы можете заразить окружающих вас людей или запустите свою болезнь до тяжелого состояния).
Вы сдали ПЦР и он показал коронавирус. Тогда вы незамедлительно обращаетесь в администрацию гостиницы, они вызывают врача. Тем временем вы сидите в номере и не выходите, пока медики не решат, госпитализировать вас или оставить до выздоровления на карантине.
Да, такую страховку можно оформить перед поездкой. И даже нужно — потому что если коронавирус у вас выявили сразу по прибытию в страну или во время отдыха, вам придется самому платить за нахождение в обсервации, лечение, питание и проживание за рубежом до выздоровления (да, для туристов медицина не бесплатна).
Если у вас есть страховка, вам оплатят лечение и обратный перелет, когда вы пропустили свой рейс домой. Но только в пределах застрахованной суммы — ее вы выбираете сами при покупке страховки. Учтите также, что вам могут оплатить лечение, а проживание — нет: у каждой страховки есть лимит.
Лайфхак: выбрать наиболее удобную по условиям медицинскую страховку можно онлайн на сервисе Cherehapa.ru. Обратите внимание, чтобы в договоре был указан коронавирус, как страховой случай, иначе вам она не поможет.
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