В Алтайском крае запретят проводить массовые мероприятия численностью более 50 человек

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко анонсировал новые ограничительные меры в связи с угрозой распространения коронавируса. Изменения в ковидный указ внесут в начале следующей недели, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Дополнительно к уже действующим мерам запрещаем все массовые мероприятия на территории края численностью свыше 50 человек. Размещение граждан в помещениях – театрах, кинотеатрах, спортивных клубах и т.д. – не более 50 % от их вместимости, и к этому пункту добавляются еще открытые бассейны. После заседания федерального оперативного штаба проект решения доработаем и разошлем всем членам штаба для окончательного согласования. В начале следующей недели я подпишу изменения к действующему ковидному указу", — сказал Виктор Томенко на заседании краевого оперативного штаба в пятницу, 2 июля.

Во время заседания глава алтайского Роспотребнадзора Ирина Пащенко отметила, что на сегодня эпидситуация в регионе оценивается как неблагополучная. По ее словам, в течение последних трех недель на территории края отмечается рост заболеваемости ковидом от 33% до 77% еженедельно, а ежедневный темп прироста в течение недели составляет от 6 до 8%.

"В структуре заболеваемости доля Барнаула составила 47%. Мы видим снижение заболевших в Барнауле и распространение инфекции по территории Алтайского края. Это Тальменский район, Павловский, Первомайский, Шелаболихинский, Новоалтайск, Рубцовск, Бийск, Славгород и Заринск. Заболевшие преимущественно в возрасте 30-49 лет", — сказала Ирина Пащенко.

Министр здравоохранения Дмитрий Попова также отметил, что за последнюю неделю увеличили коечный фонд в ковидных госпиталях края — с 1812 до 3158 коек, из которых свободно 18%. Он добавил, что в крае растет число тяжелобольных пациентов, в том числе и тех, кому требуется искусственная вентиляция легких.

"Мы принимаем меры для развертывания дополнительной коечной мощности: в планах у нас Мамонтовская ЦРБ, Рубцовская ЦРБ. Со следующей недели перепрофилируем корпус 12-й горбольницы Барнаула и готовим краевую больницу для того, чтобы поступающие коронавирусные больные с сопутствующими заболеваниями также могли получать медицинскую помощь", — отметила руководитель краевого Минздрава.

Он также сообщил, что в крае растут объемы вакцинации. Сейчас, по словам Попова, в день получают прививки до 6 тысяч человек — это в три раза больше, чем неделей ранее. Также почти в два раза чаще стали тестировать людей на ковид: 193 исследования на 100 тысяч населения сегодня против 107 исследований в середине июня.