В Алтайском крае за сутки выявили почти 200 случаев COVID-19

За прошедшие сутки в Алтайском крае выявили 199 случаев заражения коронавирусом, сообщает региональный оперштаб по борьбе с распространением COVID-19.

Новые случаи распределились так: Барнаул — 78, Бийск – 28, Камень-на-Оби, Яровое — по 10 заболевших, Новоалтайск, Рубцовск – по 7 заболевших, Славгород – 5, Заринск, Благовещенский, Локтевский район – по 4 заболевших, Бийский, Егорьевский районы – по 3 заболевших, Алейск, Алейский, Заринский, Ключевский, Крутихинский, Кытмановский, Тюменцевский, Усть-Калманский, Шелаболихинский районы – по 2 заболевших, Бурлинский, Волчихинский, Залесовский, Змеиногорский, Кулундинский, Михайловский, Немецкий национальный, Павловский, Первомайский, Поспелихинский, Рубцовский, Суетский, Табунский, Тогульский, Угловский, Усть-Пристанский, Хабарский, Шипуновский районы – по 1 заболевшему.

За все время в крае зарегистрировали 54 986 случаев коронавируса, 47 287 человек выздоровели (+22 за сутки), 3470 — скончались (+14 за сутки).

В тяжёлом состоянии сейчас находятся 377 пациентов, из них 155 – на ИВЛ. В ковидных госпиталях свободны 427 коек.