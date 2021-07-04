196 случаев заражения выявили за сутки в Алтайском крае

За прошедшие сутки в Алтайском крае выявили 196 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 55182 человек. Выздоровели всего 47 308 (+ 21) человек. Умерло 3 478 (+ 8) человек.

По состоянию на 4 июля находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 2496 человек. Количество тяжелобольных – 416, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 164.

На утро 04.07.2021 в Алтайском крае прививается 358 059 человек, в том числе: 92 211 человек получили первую прививку; 265 848 человек полностью привиты (получили две прививки).