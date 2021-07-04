Россиян, которые переболели коронавирусом, первыми приглашают на диспансеризацию

Россиян, которые переболели коронавирусом, первыми приглашают пройти диспансеризацию с 1 июля. Об этом сообщает телеграм-канал "Стопкоронавирус.рф".

"У многих из них [переболевших] наблюдаются усталость, повышенная утомляемость, расстройства со стороны нервной системы, выпадение волос, изменение кожи. Встречаются и более тяжёлые последствия: сердечная недостаточность, одышка, снижение уровня кислорода в крови, фиброз лёгких, увеличение риска тромбозов", — сказано в сообщении.

В условиях пандемии порядок прохождения диспансеризации будет изменен, рассказала внештатный специалист Минздрава РФ по терапии и общей практике Оксана Драпкина. По ее словам, детально прописано, как разделять потоки, временные и пространственные, и, соответственно, прописаны все противоэпидемические меры, которые сейчас и так соблюдаются во всех медицинских организациях.

Также для учреждений есть специальные рекомендации, чтобы в один визит можно было сделать максимальное количество исследований.