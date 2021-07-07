В Республике Алтай за сутки выявили 49 случаев COVID-19

В Республике Алтай за минувшие сутки зафиксировали 49 случаев коронавируса, сообщает региональный оперштаб.

Диагноз подтвердился у 22 жителей Горно-Алтайска, у девяти жителей Майминского района, у шести жителей Чойского района, у четырёх жителей Улаганского района, у трёх жителей Чемальского района, у двух жителей Кош-Агачского района, у двух жителей Онгудайского района и у жителя Усть-Канского района.

За весь период в регионе выявили 18 186 заражений COVID-19. При этом выздоровели 17 177 пациентов, в том числе 27 – за последние сутки.

Ранее в регионе умерло 290 человек с подтвержденным коронавирусом. Из них 245 скончались непосредственно от ковида.