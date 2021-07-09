В Алтайском крае за сутки выявили 230 случаев COVID-19

В Алтайском крае за прошедшие сутки выявили 230 случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших выросло до 56 236, сообщает региональный оперштаб по борьбе с распространением COVID-19.
Новые случаи распределились так: Барнаул – 90, Бийск, Рубцовск – по 21 заболевшему, Алейский район – 11, Камень-на-Оби, Бийский, Павловский районы – по 6 заболевших, Заринск, Косихинский, Краснощековский, Первомайский, Шипуновский районы – по 5 заболевших, Тальменский, Троицкий, Усть-Калманский районы –по 4 заболевших, Егорьевский, Ключевский, Поспелихинский, Топчихинский, Тюменцевский, Шелаболихинский районы – по 3 заболевших, Волчихинский, Змеиногорский, Каменский, Угловский районы –по 2 заболевших, Залесовский, Калманский, Курьинский, Локтевский, Михайловский, Третьяковский районы – по одному заболевшему.
За все время в крае выздоровели 47 492 человека, в том числе 53 — за последние сутки.
Скончались еще 17 пациентов с COVID-19. Всего в регионе зарегистрировали 3551 летальный случай.
В тяжёлом состоянии сейчас находятся 528 зараженных, из них 160 – на ИВЛ. В ковидных госпиталях края свободна 781 койка.
Комментарии
теперь 17 человек в сутки уходит, а было 10-12.
госпиталях края свободна 781 койка.
К койкам нужно в необходимом количестве: медперсонал,аппараты ивл,кислород.
Яровое завал 10ки в день выявленных заражённых. А уже неделю или 2 в Яровом официально никого нет. Дохните местное население от толп заразных приезжих, не фиг отдыхающих пугать.
"Бийск, Рубцовск – по 21 заболевшему, ".... не по заболевшему а выявленному. и то как верить статистике когда если пандемия и эпидемия то должно быть больше.
народ,вы же сами телек включаете и ещё плазмы купляете---уберите из своих квартир телевизор-он программирует вас на болезни и т.д.
Две недели не можем получить вторую прививку вакцины от короновируса. Что происходит в первой поликлинике или это так везде? Призывают вакцинироваться, а обеспечить не могут. Где реакция минздрава?
17. Новый "рекорд" края?
Дохните местное население от толп заразных приезжих,
Маски носите, они же помогают.
от толп заразных приезжих
ну местные стерильно чистые
А почему количество выздоровлений до начала 3 волны было 3-5, а сейчас 53? Вот вам и правдивая статистика
Да помогают маски, например за учебный год, пару раз орви поболели семьёй, в начале года и в конце, а до этого раз 5 минимум всегда, так что есть смысл в масках.
9.07.2021 12:15
Сходите в 4-ю горбольницу, там очередь поменьше была. А вообще чем больше промежуток между первой и второй, тем сильнее эффект - 2 недели это очень мало
0,7% граждан, привитых двумя компонентами вакцины в РФ, заболевают коронавирусом — Роспотребнадзор
Около 66% случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выявляемых сейчас в России, приходятся на штамм «дельта» — Попова
9.07.2021 12:27
- гость -
Маски носите, они же помогают.
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Они реально помогают, если их носить как положено. У нас никто из родственников не заразился из тех, кто носит маски как положено (не на подбородке) и регулярно их меняет.
Мало того, даже сезонные ОРВИ за последний год ни разу не подцепили. Раньше обязательно раза три за год были "сопли-горло".
Перестаньте писать этот бред! Что это за смешная цифра 230 человек для более двух миллионового населения Алтайского края! Смешно и при этом грустно что люди ведутся на панику.
если бы в день выявляли по 10 000 человек с Короной, только тогда можно было бы говорить что да, волнительно. А так это…
Смертность менее 2%. Течение болезни у 80% бессимптомное, и только у 20% с темпой и симптомами, а при обычном ОРВИ или гриппе темпа у 100% и смертность не ниже.
Перестаньте ерунду писать что это пандемия или что-то страшное
9.07.2021 13:01
Гость
Кроме пробелов в грамматике,у вас и с математикой не всё в порядке.
Из зарегистрированных 56236 человек,3551 умерший-это сколько процентов?
9.07.2021 13:01
Задолбали такие уроды. Иди сходи в госпитали, иди сходи на кладбища а потом неси чушь про ОРВИ . Не мрут и не болеют так от ОРВИ и ГРИПА. А статистика по телику ложь! Верьте дальше . Никогда!!! правительству не было выгодно смерти от ковида (или им спровоцированных) увеличивать (тогда платить много надо).