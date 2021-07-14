Глава алтайского Минздрава рассказал, кому ждать обязательной вакцинации

Сотрудники нескольких сфер могут попасть под обязательную вакцинацию в Алтайском крае, рассказал министр здравоохранения региона Дмитрий Попов.
"Речь идёт об отдельных категориях профессий – транспортной сферы, социальных услуг, медицинской сферы, образования", – заявил глава Минздрава в ходе онлайн-конференции 14 июля.
Заместитель главы регионального Роспотребнадзора Ульяна Калинина подтвердила, что соответствующие меры рассматривают.
По её словам, для отдельных категорий и групп риска прививку от коронавируса, скорее всего, внесут в национальный календарь по эпидпоказаниям, а затем в национальный профилактический календарь прививок. Это позволяет сделать её обязательной.
Комментарии
Качество прививки кто-нибудь может подтвердить? Если в продуктах питания химия и пальма, то что говорить о прививке.
14.07.2021 16:40
- гость -
Может Вам еще и качество жизни в России подтвердить? Живет в России и не боится, а прививку боится
а что страшнее жить в России или прививка?Быть русским-это судьба...