Глава алтайского Минздрава рассказал, кому ждать обязательной вакцинации

Сотрудники нескольких сфер могут попасть под обязательную вакцинацию в Алтайском крае, рассказал министр здравоохранения региона Дмитрий Попов.

"Речь идёт об отдельных категориях профессий – транспортной сферы, социальных услуг, медицинской сферы, образования", – заявил глава Минздрава в ходе онлайн-конференции 14 июля.

Заместитель главы регионального Роспотребнадзора Ульяна Калинина подтвердила, что соответствующие меры рассматривают.

По её словам, для отдельных категорий и групп риска прививку от коронавируса, скорее всего, внесут в национальный календарь по эпидпоказаниям, а затем в национальный профилактический календарь прививок. Это позволяет сделать её обязательной.