В алтайском Роспотребнадзоре ответили на обвинения Поповой о низком тестировании населения

Охват тестированием на ковид в Алтайском крае соответствует всем методическим рекомендациям, сообщила на пресс-конференции 14 июля замруководителя регионального управления Роспотребнадзора Ульяна Калинина, тем самым опровергая заявление главы федерального Роспотребнадзора Анны Поповой. Напомним, 9 июля Попова включила Алтайский край в число регионов, где минимальный уровень охвата – 200 исследований на 100 тысяч человек в день – не соблюдают.

По словам Калининой, этого показателя в нашем регионе достигли ещё 3 июля.

"Хотелось бы отметить, что с 3 июля у нас охват тестированием каждый день превышает 200 исследований на 100 тысяч населения. Как мы помним, это и есть минимальный показатель, который нужно выполнять в соответствии с изменёнными методическими рекомендациями", – объяснила специалист алтайского Роспотребнадзора.

Более того, отметила Калинина, на данный момент количество тестирований в день уже перевалило за 290. Так, 14 июля алтайский оперштаб отчитался о 7932 проведённых ПЦР-исследованиях за сутки. На 100 тысяч населения получилось 292,56 выполненного теста.

С чем тогда были связаны претензии главы федерального Роспотребнадзора, Калинина не уточнила.

Напомним, Анна Попова уже не в первый раз обвиняет Алтайский край в недостаточном объёме исследований на ковид. 25 июня на Координационном совете она включила регион в число отстающих. Тогда, по её подсчетам, количество сделанных тестов в день на Алтае составляло не больше 155 на 100 тысяч жителей.

По данным оперштаба, с начала пандемии в Алтайском крае на ковид обследовали уже больше 1,650 млн человек. А среднесуточный охват тестированием составляет 7598 исследований в день.