В алтайском Роспотребнадзоре ответили на обвинения Поповой о низком тестировании населения

Охват тестированием на ковид в Алтайском крае соответствует всем методическим рекомендациям, сообщила на пресс-конференции 14 июля замруководителя регионального управления Роспотребнадзора Ульяна Калинина, тем самым опровергая заявление главы федерального Роспотребнадзора Анны Поповой. Напомним, 9 июля Попова включила Алтайский край в число регионов, где минимальный уровень охвата – 200 исследований на 100 тысяч человек в день – не соблюдают.
По словам Калининой, этого показателя в нашем регионе достигли ещё 3 июля.
"Хотелось бы отметить, что с 3 июля у нас охват тестированием каждый день превышает 200 исследований на 100 тысяч населения. Как мы помним, это и есть минимальный показатель, который нужно выполнять в соответствии с изменёнными методическими рекомендациями", – объяснила специалист алтайского Роспотребнадзора.
Более того, отметила Калинина, на данный момент количество тестирований в день уже перевалило за 290. Так, 14 июля алтайский оперштаб отчитался о 7932 проведённых ПЦР-исследованиях за сутки. На 100 тысяч населения получилось 292,56 выполненного теста.
С чем тогда были связаны претензии главы федерального Роспотребнадзора, Калинина не уточнила.
Напомним, Анна Попова уже не в первый раз обвиняет Алтайский край в недостаточном объёме исследований на ковид. 25 июня на Координационном совете она включила регион в число отстающих. Тогда, по её подсчетам, количество сделанных тестов в день на Алтае составляло не больше 155 на 100 тысяч жителей.
По данным оперштаба, с начала пандемии в Алтайском крае на ковид обследовали уже больше 1,650 млн человек. А среднесуточный охват тестированием составляет 7598 исследований в день.
Комментарии
Ага, выполнили и перевыполнили! А заболевшие не могут добиться тестирования при явных признаках. Члены семьи заболевшего ходят на работу и разносят заразу.
Не очень понял при чем здесь Роспотребнадзор, если врач на тест не направляет, то тест и не делают
Да ладно, не надо отмазываться, тоже слышал, что до сих пор не всем делают. Потому что если тест будет положительный, придется давать больничный, а это деньги из ФСС, это не выгодно. Но человек идет на работу, заражает других так, что им вынуждены давать больничный, а это еще большие деньги из ФСС
15.07.2021 08:38
гость
Не очень понял при чем здесь Роспотребнадзор, если врач на тест не направляет, то тест и не делают
Надо знать, что кроме написанного на бумаге есть устные рекомендации руководства, которые надо выполнять.
Коллега на работе
В выходные почувствовал себя плохо
Все симптомы
К врачу на прием попал только во вторник
В тестирование отказали до след пт, если хуже не будет
15.07.2021 08:51
- гость -
Надо знать, что кроме написанного на бумаге есть устные рекомендации руководства, которые надо выполнять
Ну устные толи есть, толи нет, никто не знает и всегда можно сказать, что это не было или вы нас не так поняли. Поэтому еще своей головой думать надо, чтобы не подставляться, стрелочником сделают легко. Никто ничего не говорил, откуда вы это взяли, читайте инструкции, там написано при признаках ОРВИ, вы были обязаны, теперь идите под суд
Тесты это роскошь для нашего нищего края, плюс конечно если увеличить количество тестов то и картина резко поменяется, а у нас и так лидирующие позиции. Хотя выявляют процентов 20 наверное
если увеличить количество тестов то и картина резко поменяется, а у нас и так лидирующие позиции
Вот это больше похоже на правду
-Ну устные толи есть, толи нет, никто не знает и всегда можно сказать, что это не было или вы нас не так поняли. Поэтому еще своей головой думать надо, чтобы не подставляться, стрелочником сделают легко. Никто ничего не говорил, откуда вы это взяли, читайте инструкции, там написано при признаках ОРВИ, вы были обязаны, теперь идите под суд-
Какой суд? товарищеский? Томенко без маски на дне города шарился, как оказалось уже больной короной и даже не оштрафовали.
Контактерам не делают, пусть не врет. Я и жена были в прямом контакте с тещей с подтвержденным ковидом, жили несколько дней вместе, ее потом госпитализировали, никто тесты у нас даже и не пошевелился брать, всем просто наплевать, роспотребнадзора в глаза не видели. За свой счет по 1400 с носа я не пойду сдавать. На работе нас перевели на удаленку, 2 недели дома куковали, но это так-то прямая обязанность роспотребнадзора была. А так получается что это абсолютно бесполезная надстройка, которая ни за что еще и ЗП получает.
Попова считать разучилась. В России 85 регионов, среди которых есть гораздо большие по населению, чем Алтайский край. В России проводится около 400 000 тестирований в день. Делим, получаем в среднем 4705 на регион. Вот и вся арифметика.
Две семьи болеют с явными признаками (пропало обоняние0. Тесты сказали платно.