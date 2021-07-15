Россиян оставят без зарплаты за отказ от обязательной прививки

Работодатель имеет право отстранить сотрудника от работы без сохранения зарплаты, если он отказывается пройти обязательную вакцинацию от коронавируса, сообщают "Известия" со ссылкой на письмо Роструда ассоциации НК "Объединение корпоративных юристов".
Министерство уточняет, что вакцинацию от коронавируса внесли в календарь профилактических прививок по эпидемиологическим показаниям. Из этого следует, что соответствующая прививка обязательна, если в регионе есть "постановление главного санитарного врача о вакцинации отдельных категорий граждан (сотрудников некоторых отраслей)".
Правило распространяется даже на тех, кто работает удалённо. Исключение составляют только люди, у которых имеются медицинские противопоказания.
Дата отстранения зависит от того, какие сроки вакцинации действуют в регионе. Так, если в Москве до 15 августа необходимо поставить второй комплект прививки, то столичным работодателям именно этот день и следует считать вступлением в силу разрешения на отстранение непривитых сотрудников без сохранения зарплаты, пояснили в ведомстве.
Комментарии
Хоссспади... тут в отпуск не уйдешь, работать некому, а тут прям кинулись отстранять .
хорошо,все сотрудники уйдут туда где платить будут достойно:ещё чуток времени и ...Время вперёд!
Да нет, работать будете, зарплату платить не будут.
15.07.2021 10:06
- гость -
Да нет , работать не будем, если за работу платить не будут.
В Израиле пока не уколешся все социальные выплаты приостанавливали, строем шли.
Долбанный бред?! Люди, работающие в колл-центрах, без прямого контакта населения так же получили предписание на обязательную вакцинацию. Даже те, кто на удалёнке дома работает, должны уколоться. Иначе отстранят. В чем смысл, управленцы? Взамен портфеля мозги отдали что ли? Другой вопрос: у человека медотвод, так называемый. Он не вакцинируется и ходит на работу. Тогда чем он отличается от того, у которого нет медотвода? Или бумажка защищает от заболевания? Как же достали "эффективные менеджеры" в медицине?! Медицине нужны ВРАЧИ, а не экономисты!!!
под словом "вакцинированный" имеются в виду поставившие прививку и имеющие антитела после болезни, или как? почему-то "и имеющие антитела после болезни" упорно отбрасывается в СМИ... - а таких, между прочим, не так уж и мало
"Правило распространяется даже на тех, кто работает удалённо."
Правильно, ведь это именно из-за таких не удается победить болезнь. Заражают понимаешь вакцинированных удаленно. А через пару месяцев (с началом учебного года), победить болезнь не выйдет из-за детей (а у нас как раз для них вакцинка готова).
Сейчас уже говорят, что если переболел, то это не есть иммунитет?! Только вакцина может создать иммунитет. По ящику крутят рекламу, мол, привейся и даже переносчиком не будешь. Это ли не бред? Тогда как объяснить те случаи, когда после вакцинации нет антител???
15.07.2021 10:16
-Гость-
Другой вопрос: у человека медотвод, так называемый. Он не вакцинируется и ходит на работу. Тогда чем он отличается от того, у которого нет медотвода? Или бумажка защищает от заболевания?
У нас бумажка с печатью - главный оберег )))
У моего знакомого был медотвод потому что у него аутоиммунное заболевание. Так вот теперь это вычеркнули из списка противопоказаний. Дескать это не влияет на здоровье, прививайтесь.
15.07.2021 10:13
технарь
В Израиле пока не уколешся все социальные выплаты приостанавливали, строем шли.
Ортодоксов и мусульман там так и не привили. У них свои взгляды на прививки.
Конституцию менять не буду.
Пенсионный возраст повышать не буду.
Обязательной вакцинации не будет.
...
И чё? Серьезно? Роструд (мутная какая-то контора, разбирающаяся в медицинских рекомендациях) будет работодателям убытки оплачивать из-за отсутствия сотрудников? Или кто-то будет добровольно за полколлектива впахивать? Не смешите мои тапки. Ну напишет работодатель отстранение, будет в конверте платить, на налогах сэкономит. А муниципалы побоятся в конвертах, без штата останутся. Если это связано с обеспечением инфраструктуры и безопасности общества, то чё делать? А в школах и так штаты педагогов не укомплектованы, учить перестанут?
Как же достали эти "эффективные менеджеры" в медицине !
15.07.2021 10:43
- гость -
Обязательной вакцинации не будет.
Он против обязаловки, но с оговоркой, что при большом подъёме заболеваемости решать должны руководители регионов. Так что всё нормально.
Да здравствуют зарплаты в конвертах! Чистые, без всяких налоговых вычетов! Ура, товарищи!
15.07.2021 10:43 +1
15.07.2021 10:55
- гость -
15.07.2021 10:43 +1
Всегда вранью ставишь лайки?
15.07.2021 10:45
- гость -
Наивный чукотский вьюнош...
Всё будет гораздо проще. Работодателя заставят отчитаться о кол-ве своих привитых сотрудников с приложением сканов сертификатов.
Никто никому никаких убытков оплачивать не будет.
Нет требуемого количества привитых - штраф за несоблюдение пандемических мероприятий.
Работодатель вынужден будет гнать сотрудников на вакцинацию.
А платить в конверте ныне крайне накладно) Вы думаете это они от сознательности стали меньше практиковать черные и серые схемы? Нет) Просто и обнал стал гораздо дороже, и уже сравним по стоимости с платежами по НДС, и хлопает налоговая сейчас за это влёт, и штрафы нехилые. А при больших размах можно и уголовную статью схватить.
Не успокаивайте себя влажными мечтами, заставят всех.
15.07.2021 11:10
- гость -
Всех не заставят, потому что много людей с мозгами, которые не будут рисковать собственной жизнью и здоровьем в угоду работодателям и чиновникам для их отчета в Москву.
15.07.2021 11:16
- гость -
И как вы, такой умный, жить дальше собираетесь?
Вас перестанут пускать в транспорт, общественные места, общепит, магазины, лишат возможности работать.
У вас будет тогда ровно один выход - покупать справку. Но за это и присесть можно, так как расценивается это не как просто мелкое нарушение, а как сознательное действие против общественного здоровья.
Народ, мы должны сказать спасибо нашему губернатору, что не вводит у нас вотэтовсе.
15.07.2021 11:25
- гость -///////// Зачем От когда свой автомобиль?) Зачем магазин? есть доставка)) Вы разумом еще в каменном веке, ват точно прививка нужна)))
15.07.2021 11:25
- гость -
А вы не задавались вопросом , А КТО БУДЕТ ТАМ РАБОТАТЬ? если всех отстранить, то и работать ничего не будет, соответственно и воспользоваться услугами никто не сможет. Их просто не будет этих услуг! И привитые первые же начнут возмущаться,что нет ни транспорта, ни общепита, ни магазинов.
Пусть всех отстраняют. Продержатся буквально неделю максимум и всех снова выгонят на работу.
отдельных категорий граждан
Этих отдельных граждан возможно процентов 10, а крику от них, как будто 90. То ли специально упускают слово "отдельных" и не публикуют информацию сколько этих "отдельных", чтобы паники побольше было
Может просто минздраву и аффилированным с ними компаниями надо сбыть побыстрее вакцины, освоить бюджет, и уже приступать к новым видам вакцинам, осваивая новый бюджет. А смертность? Хорошо что нам не докладывают каждый день о смертях от онкологии и сердечно-сосудистых заболеваний. По статистике по краю (gogov.ru) если взять годовую и разделить на 365 то в 2019 году в день умирает 38 чел от сердечно-сосудистых, всего от заболеваний 63.
У нас еще много людей работу найти не могут, поэтому могут пойти привиться специально, чтобы на работу выйти вместо не привитых
У нас еще много людей работу найти не могут, поэтому могут пойти привиться специально, чтобы на работу выйти вместо не привитых
Вместо врача не выйдешь, а вместо водителя и ли кассира могут
15.07.2021 11:34
гость
отдельных категорий граждан
Этих отдельных граждан возможно процентов 10, а крику от них, как будто 90. То ли специально упускают слово "отдельных" и не публикуют информацию сколько этих "отдельных", чтобы паники побольше было
https://www.amic.ru/news/486110/
"Попов уточнил, что первоначальный план – вакцинировать как минимум 60% населения – будет пересмотрен в сторону увеличения. Теперь в планах поставить прививки уже 80% жителям Алтайского края."
Где Вы увидели 10 процентов?
15.07.2021 11:36
гость
Так не привитых сотрудников же не увольняют, а отстраняют. Никого на их место взять нельзя, в должности понизить тоже нельзя. О том и речь, что просто всё колом встанет
Вместо врача не выйдешь
Да есть врачи, которые за копейки работать не хотят, а если зарплату повысят из-за отсутствия кадров, могут привиться и пойти работать
15.07.2021 11:38
- гость -
Так не привитых сотрудников же не увольняют, а отстраняют. Никого на их место взять нельзя, в должности понизить тоже нельзя. О том и речь, что просто всё колом встанет
Взять можно и не на штатную должность, а по договору, примеры знаю
15.07.2021 11:16
- гость -
Если Вы мечтаете о безупречном иммунитете, то это исключительно Ваше право. Лично мне хватает собственного. Будем жить в деревне - огород прокормит. Ведь как-то в 90-е выжили, верно?
15.07.2021 11:38
- гость -
Где Вы увидели 10 процентов?
А где вы увидели больше? 60 % это с добровольцами, а сколько "отдельных", которых будут обязывать, нигде не публикуется. Может всего процентов 10. Может специально не публикуется, чтобы паники побольше было
Никакие сердечно-сосудистые никогда не забивали больницы, никогда не срывали плановую медпомощь и никогда из-за них скорая помощь по четверо суток к больным не ехала, это произошло только при ковиде
Только из-за ковида люди в масках ходят, что очень неудобно и уже всем надоело
прививаться не буду, писать заявление об увольнении по собственному желанию и об уходе в отпуск без сохранения зарплаты тоже не буду, пусть отстраняют от работы, когда-нибудь это безумие кончится. Здоровье моё важней.
И без того бедное население обрекают на нищету. Оптимизация населения, Экономия средств?
пусть отстраняют от работы, когда-нибудь это безумие кончится
Да вы может и не нужны никому с прививкой, вы даже не знаете, какие категории бюджетников будут прививать. А если вы можете сидеть без зарплаты лет 5 или 10, когда это безумие с пандемией в мире кончится и кончится ли вообще, то нафига вы вообще работаете
15.07.2021 11:56
бюджетник
ОК. Так тому и быть.
Тебя не заставят писать заявление по собственному, тебя не заставят писать заявление на отпуск без содержания, тебя просто не допустят до рабочего места ввиду отсутствия необходимой прививки или медотвода от прививки.
Твоё отсутствие на рабочем месте в связи с недопуском будет считаться отсутствием на рабочем месте без уважительных причин. Далее последствия знаешь? Прогул. Фиксация прогула. Составление Акта об отсутствии на рабочем месте. Приказ об увольнении по соответствующей статье ТК РФ.
15.07.2021 11:54
- гость - А как больным ковидом сейчас питаться?? с голоду помирать??? На АЗС яндекс уже давно без оператора заправляет. Технологии давно шагнули вперед, вы в каменном веке остались, вам нужна прививка по показаниям))
У китайцев это безумие уже кончилось, там просто всех привили и все. Даже ни разу не показали, что кто то из 1,4 миллиарда людей вякнул. Как они это сделали?
прививку ставить не буду. напишу директору заявление на дистанционную работу. Это возможно, но если не переведут на дистанционку, буду обращаться в суд уже на директора школы, который не захотел перевести меня на дистанционное преподавание.
Т.е. получается Конституция ст.21., ст.22
ФЗ 157 ст.5
ФЗ 323 ст.20
Не являются основными законами рф? Т.е. постановление роспотребнадозра имеет большую юридическую силу? Либо из людей делают баранов?
15.07.2021 12:03
- гость -////////Умник
Отстранение (недопущение) работника к работе - это приостановление выполнения им своей трудовой функции по распоряжению работодателя, по основаниям и в течение периода времени, которые предусмотрены трудовым законодательством. Цель отстранения от выполнения трудовых обязанностей - предупреждение возникновения рисков и негативных последствий, связанных со сложившейся ситуацией, послужившей основанием для отстранения.
В соответствии с п/п п. 6 части 1 ст. 81 ТК РФ прогул это отсутствие на рабочем месте без уважительных причин в течение всего рабочего дня (смены), независимо от его (ее) продолжительности, а также отсутствие на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня (смены).
<p>В период отстранения от работы работник не исполняет трудовые обязанности, трудовым законодательством не предусмотрена его обязанность находиться в этот период на рабочем месте или на территории работодателя, соответственно, работодатель не вправе привлечь его к дисциплинарной ответственности за отсутствие на работе.</p>
Данная позиция подтверждена судебной практикой. См. <a class="npd" documentid="1426184" href="http://www.1kadry.ru/?utm_source=www.kdelo.ru&utm_medium=refer&utm_campaign=qa_innerlink&#/document/98/1426184//" moduleid="98" rel="nofollow" target="_blank">ОПРЕДЕЛЕНИЕ МОСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО СУДА от 18.04.2012 № 33-10469/2012</a>, из которого следует, что не является прогулом отсутствие на рабочем месте в связи с отстранением от работы или недопущением к работе, поскольку в случаях, предусмотренных ст. 76 ТК РФ, работодатель обязан отстранить работника на весь период времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения от работы или недопущения к работе, то есть, в данном случае, не исполнение работником своих трудовых обязанностей связано с инициативой работодателя.</p>
В табеле период отстранения отмечается кодом «НБ» («35», заработная плата за указанный день работнику
"Твоё отсутствие на рабочем месте в связи с недопуском будет считаться отсутствием на рабочем месте без уважительных причин. Далее последствия знаешь? Прогул. Фиксация прогула. Составление Акта об отсутствии на рабочем месте. Приказ об увольнении по соответствующей статье ТК РФ."
бред несёте, работника отстранили по причине, а не он сам отсутствует по желанию. Нужно подписать приказ о недопуске, снять копию и сидеть дома, или работать дистанционно. Думаю, бюджетники так и сделают. Здоровье дороже.
бюджетникам - врачам, учителям консолидироваться и требовать дистанционную работу, даже если поставлена прививка - не гарантия, что не заразишься
все услуги уйдут на нелегальное положение. Ну и кому это нужно?
Спор о шкуре неубитого медведя. Тех, кого переведут может ничтожно мало, по сравнению с добровольцами. И несколько сотен упертых, по сравнению с полмиллионом привитых, вообще ни о чем. Им можно легко разрешить не прививаться, придумав медотвод, например, по проблеме с головой. Перевести на дистанцию, а если не возможно, то как то ограничить, предупредив контактируемых, что они контактируют с непривитым учителем или врачем. Платить по объему работы, можно учесть через процент за сложность. Даже если это 5 тысяч человек, они роли не играют
К особой части граждан, которые не обязаны прививаться отнести тех, кто регулярно ходит в церковь. Кто причащается, имеет благословение батюшки и окроплен святой водой
15.07.2021 11:39
Да есть врачи, которые за копейки работать не хотят, а если зарплату повысят из-за отсутствия кадров, могут привиться и пойти работать
А потом она подействует и снова некому работать?
закончится всё это должно хорошо-прививку поставят от гриппа всем уже проверенную-сказать -наврать народу-можно всё.
15.07.2021 13:35
- гость -
А потом она подействует и снова некому работать?
Было бы смешно, если бы было уже как в Китае, где уже все привиты и за сутки ноль заболевших
15.07.2021 13:35
- гость -
А с чего зп повышать, если люди не будут налоги платить из-за отсутствия зп. Бизнес уже наполовину закрылся, налоги не платят. Просто так что ли акцизы поднимают и новые налоги придумывают? Просто дыры лотают. С 14 года мою накопительную часть отняли (считай, не дополучил ее в зп), и отдавать вряд ли собираются, хотя за столько лет в моем пенсионном там бы уже неплохие проценты набрались. Ещё вот обещают плановую помощь отменить непривитым, тогда можно и обратно свои взносы в омс требовать.
15.07.2021 14:44
гость
Вы реально китайской статистике верите? Восток - дело тонкое.
15.07.2021 14:46
- гость -
Вы реально китайской статистике верите? Восток - дело тонкое
Не я, ВОЗ верит. Американская статистика по суточной заболеваемости на сегодня тоже несравнимо лучше нашей и там 55 % вакцинировано. Не думаю, что весь мир нам врет через сайт ВОЗ
15.07.2021 14:45
- гость -
Бизнес уже наполовину закрылся
А в Китае всех вакцинировали и бизнес опять заработал на полную мощность. Мировая экономика, в которой Китай во многом уже на первом месте, стала выходить из кризиса, цены на энергоресурсы пошли вверх, потому что опять заработала промышленность. И кому нужно вакцинировать ваш бизнес, если он не контактирует с массовым количеством людей. Речь идет об очень ограниченном числе людей, например, кто в рот вам лазит
снять копию и сидеть дома, или работать дистанционно
без з\п
ну норм че
...Работодатель имеет право отстранить сотрудника от работы без сохранения зарплаты...Мой работодатель по своей инициативе никогда на такое не пойдет.