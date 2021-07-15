Россиян оставят без зарплаты за отказ от обязательной прививки

Работодатель имеет право отстранить сотрудника от работы без сохранения зарплаты, если он отказывается пройти обязательную вакцинацию от коронавируса, сообщают "Известия" со ссылкой на письмо Роструда ассоциации НК "Объединение корпоративных юристов".

Министерство уточняет, что вакцинацию от коронавируса внесли в календарь профилактических прививок по эпидемиологическим показаниям. Из этого следует, что соответствующая прививка обязательна, если в регионе есть "постановление главного санитарного врача о вакцинации отдельных категорий граждан (сотрудников некоторых отраслей)".

Правило распространяется даже на тех, кто работает удалённо. Исключение составляют только люди, у которых имеются медицинские противопоказания.

Дата отстранения зависит от того, какие сроки вакцинации действуют в регионе. Так, если в Москве до 15 августа необходимо поставить второй комплект прививки, то столичным работодателям именно этот день и следует считать вступлением в силу разрешения на отстранение непривитых сотрудников без сохранения зарплаты, пояснили в ведомстве.