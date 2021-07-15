В Алтайском крае за сутки выявили 265 случаев коронавируса

В Алтайском крае за прошедшие сутки выявили 265 случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших выросло до 57 753, сообщает региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.
Наибольший прирост заразившихся наблюдается в Барнауле (+95 человек за сутки), Бийске (+26) и Рубцовске (+25).
Выздоровели за весь период 47 736 человек, в том числе 11 – за последние сутки.
Скончались ещё 19 пациентов с COVID-19. Всего в регионе зарегистрировали 3641 летальный случай.
В тяжёлом состоянии сейчас находятся 728 заражённых, из них 208 – на ИВЛ. В ковидных госпиталях Алтайского края свободны 515 коек.
Комментарии
А неверующие, так и продолжают ездить в транспорте без масок
15.07.2021 14:20
- гость -
Наоборот-верующие в своё бессмертие!
265 заболело, 11 выздоровело, что там с больницами, продолжают переполняться? Или уже не кладут, потому что все стали в легкой форме?
В ковидных госпиталях Алтайского края свободны 515 коек
На 3 дня?
15.07.2021 14:29
Гость
10000+
Как жил без маски так и живу, как многие жители Барнаула, не вакцинируюсь, чтобы не заразиться вашей инфекцией
Можно и без вакцины заразиться инфекцией, уже 57 тысяч об этом могут рассказать. Это по официальной статистике, а в реальности раз в 10 больше
Без масок живет уже очень небольшая часть жителей Барнаула. В основном, кто в магазины не ходит и работает индивидуально
15.07.2021 14:29 Гость 10000+
Я тоже плюсую. Я тоже обратила на это внимание. Писали бы: заболело ..., из них привитых .., в больницу положили.., из них привитых..., умерло ..., из них привитых ..., Но ведь соврут.
5.07.2021 14:53
- гость -
Как жил без маски так и живу, как многие жители Барнаула, не вакцинируюсь, чтобы не заразиться вашей инфекцией
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Еще посоветую вам лекарства вообще не принимать,от них одно лукавство и бесовство.
Можно еще не мыться - тоже действенный способ: во-первых, запах от вас будет отпугивать окружающих, и вы не заразитесь, а во-вторых, слои грязи создадут вам непробиваемый для вирусов и бактерий панцирь) Возможно вас даже нож не возьмёт)
728 "тяжелых", 208 ИВЛ- вас не пронимает?
Актёр Михаил Боярский попал в Боткинскую больницу с коронавирусом, сообщает "Mash на Мойке".
16 февраля этого года стало известно, что Боярский был госпитализирован в Санкт-Петербурге с высокой температурой и симптомами ОРВИ. Тогда же отмечалось, что его доставили в больницу через десять дней после вакцинации от COVID-19.
запах от вас будет отпугивать окружающих, и вы не заразитесь
15.07.2021 15:36
Гость
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Нет, не пронимает, никого не пронимает.
На днях катался в ОТ - в маске был, буквально, только я.
Был в больнице - персонал в масках, остальные без.
В Марии-Ра со "своих" маски даже не спрашивают.
15.07.2021 15:41
- гость -
Уже опровергли данный вброс, сам Боярский, нет у него ковид. И за 10 дней полсле вакцинации, тем более первой части, иммунитета еще нет вообще, можно подхватить что угодно, в том числе и ковид, защиты пока нет никакой.
16 февраля этого года стало известно, что Боярский был госпитализирован в Санкт-Петербурге с высокой температурой и симптомами ОРВИ. Тогда же отмечалось, что его доставили в больницу через десять дней после вакцинации от COVID-19.
И? Ковид подтвердился?
Вы тоже можете попасть в больницу через 10 дней после вакцинации,с температурой и топором в голове.
16 февраля тоже как-то смущает-вакцинация практически не началась.
Выздоровели 11, скончались 19, это правда?