В Алтайском крае за сутки выявили 265 случаев коронавируса

В Алтайском крае за прошедшие сутки выявили 265 случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших выросло до 57 753, сообщает региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.

Наибольший прирост заразившихся наблюдается в Барнауле (+95 человек за сутки), Бийске (+26) и Рубцовске (+25).

Выздоровели за весь период 47 736 человек, в том числе 11 – за последние сутки.

Скончались ещё 19 пациентов с COVID-19. Всего в регионе зарегистрировали 3641 летальный случай.

В тяжёлом состоянии сейчас находятся 728 заражённых, из них 208 – на ИВЛ. В ковидных госпиталях Алтайского края свободны 515 коек.