Учёные назвали основные осложнения после коронавируса

Журнал The Lancet опубликовал результаты первого масштабного обсервационного исследования с участием более 70 тысяч пациентов. Задача состояла в том, чтобы описать основные осложнения, которые возникают после коронавируса.

Исследование показало, что примерно у половины пациентов во время госпитализации выявили одно или несколько осложнений. Чаще всего от них страдали мужчины старше 60 лет.

В основном врачи фиксировали почечные, сложные респираторные и системные нарушения, а также сердечно-сосудистые, неврологические, желудочно-кишечные и печёночные осложнения.

"Теперь у нас есть более подробное представление о COVID-19 и связанных с ним рисках. У госпитализированных пациентов с COVID-19, даже молодых и в целом здоровых людей, часто возникают осложнения, которые могут затронуть любой орган, но особенно почки, сердце и лёгкие", – отметили специалисты.