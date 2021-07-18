В алтайском Минздраве прокомментировали слухи о дефиците кислорода

Министерство здравоохранения Алтайского края опровергло слухи о том, что из-за дефицита кислорода он имеется только в отделениях реанимации, из-за чего особенно страдают больные коронавирусом.

"Дефицита кислорода в настоящее время в ковидных госпиталях края нет. Сегодня содействие в организации поставок медицинского кислорода из других субъектов оказывает Министерство промышленности и торговли РФ, – уточнили в ведомстве на запрос паблика Barnaul 22. – В Алтайский край поставки осуществляются из Омской, Кемеровской, Новосибирской и Томской областей".

В Минздраве также отметили, что на территории региона открыли собственные производственные мощности. Всё это в комплексе позволяет поставлять в больницы ежедневно по 39 тонн кислорода для пациентов с коронавирусом и вирусной пневмонией и при необходимости объёмы поставок можно будет нарастить, заверили в ведомстве.

По данным оперштаба на 18 июля, Минздравом края развернуто 4620 коек, к кислороду имеют подключение 3332, с ИВЛ – 318.