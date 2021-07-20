Число заразившихся коронавирусом в Алтайском крае превысило 59 тысяч человек

В Алтайском крае за прошедшие сутки выявили 269 случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших, согласно данным сводки, выросло до 59 091, сообщает региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.

Наибольший прирост инфицированных наблюдается в Барнауле (+104 человека за сутки), Бийске (+26), Рубцовске (+15), Новоалтайске (+12) и Заринске (+10).

Выздоровели за весь период 48 046 человек, в том числе 73 – за последние сутки.

Скончались ещё 20 пациентов с COVID-19. Всего в регионе зарегистрировали 3731 летальный случай.

В тяжёлом состоянии сейчас находятся 711 заражённых, из них 201 – на ИВЛ. В ковидных госпиталях Алтайского края свободны 732 койки.