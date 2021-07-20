Число заразившихся коронавирусом в Алтайском крае превысило 59 тысяч человек

В Алтайском крае за прошедшие сутки выявили 269 случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших, согласно данным сводки, выросло до 59 091, сообщает региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.
Наибольший прирост инфицированных наблюдается в Барнауле (+104 человека за сутки), Бийске (+26), Рубцовске (+15), Новоалтайске (+12) и Заринске (+10).
Выздоровели за весь период 48 046 человек, в том числе 73 – за последние сутки.
Скончались ещё 20 пациентов с COVID-19. Всего в регионе зарегистрировали 3731 летальный случай.
В тяжёлом состоянии сейчас находятся 711 заражённых, из них 201 – на ИВЛ. В ковидных госпиталях Алтайского края свободны 732 койки.
Комментарии
За последние сутки в регионе выявили 269 случаев COVID-19
вот, ..., и санитарный щит
Коронавирусную инфекцию в Томской области за последние сутки нашли у 109 жителей, общее число заболевших за пандемию превысило 35,7 тысячи. Выписаны за сутки после COVID 22 человека.
Оперативный штаб Томской области сообщает, что в регионе за сутки выявили 109 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, за все время — 35 746.
В статистике по заболеваемости в Томской области не учитывается Северск — по закрытому городу статистику ведет ФМБА России. По состоянию на 15 июля (последняя доступная информация) на территории закрытого города зарегистрировано 8 659 случаев COVID-19. 7 999 человек в ЗАТО выздоровели.
Выздоровели в Томской области за все время, по данным на понедельник, 33 067 пациентов, за сутки из них выписаны 22 пациента.
Скончались от инфекции в регионе, согласно официальной статистике, 495 человек. Накануне сообщалось о смерти последних четверых. О новых подтвержденных случаях смерти от вируса в понедельник не сообщается.