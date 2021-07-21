В Алтайском крае за сутки выявили 273 случая коронавируса

В Алтайском крае за прошедшие сутки выявили 273 случая заражения коронавирусом. Общее число заболевших, согласно данным сводки, выросло до 59 364, сообщает региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.

Наибольший прирост заразившихся наблюдается в Барнауле (+105 человек за сутки), Бийске (+28), Рубцовске (+21), Новоалтайске и Славгороде (по +13), а также в Заринске и Камне-на-Оби (по +10).

Выздоровели за весь период 48 134 человека, в том числе 88 – за последние сутки.

Скончались ещё 18 пациентов с COVID-19. Всего в регионе зарегистрировали 3749 летальных случаев.

В тяжёлом состоянии сейчас находятся 712 заражённых, из них 210 – на ИВЛ. В ковидных госпиталях Алтайского края свободны 824 койки.