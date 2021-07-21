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Новости

В Алтайском крае за сутки выявили 273 случая коронавируса

, ИА "Амител"
Скончались ещё 18 пациентов
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае за прошедшие сутки выявили 273 случая заражения коронавирусом. Общее число заболевших, согласно данным сводки, выросло до 59 364, сообщает региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.

Наибольший прирост заразившихся наблюдается в Барнауле (+105 человек за сутки), Бийске (+28), Рубцовске (+21), Новоалтайске и Славгороде (по +13), а также в Заринске и Камне-на-Оби (по +10).

Выздоровели за весь период  48 134 человека, в том числе 88 – за последние сутки.

Скончались ещё 18 пациентов с COVID-19. Всего в регионе зарегистрировали 3749 летальных случаев.

В тяжёлом состоянии сейчас находятся 712 заражённых, из них 210 – на ИВЛ. В ковидных госпиталях Алтайского края свободны 824 койки.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

21.07.2021 11:56
- гость -

Без прививания было спокойнее

21.07.2021 12:03
Лёха

На фоне вакцинации.

21.07.2021 12:06
гость

И правда, в прошлом году без вакцины меньше заражалось. Купите уже в Китае вакцину

21.07.2021 12:25
- гость -

Для Лёх и прочих, не способных воспринимать реальность.

Из-за распространения штамма коронавируса Дельта во Франции заболеваемость рекордно выросла. Власти заявили об увеличении количества больных COVID-19 на 150% всего за неделю. За минувшие сутки, 20 июля, в стране было зарегистрировано 18 тысяч новых зараженных, сообщает The Guardian со ссылкой на министра здравоохранения Оливье Верана.

21.07.2021 12:40
Лёха

Для детей
Представить в Правительство Российской Федерации согласованные предложения по объёму бюджетных ассигнований из федерального бюджета, необходимых для выполнения в рамках подготовки к осеннему сезону мероприятий по закупке вакцин против гриппа для нужд населения, с учётом прогноза доминирования штаммового состава вируса гриппа в эпидемиологическом сезоне 2021/2022 годов.

21.07.2021 12:46
гость

21.07.2021 12:25
- гость -
Вам то дельту впаривают, то омегу, то лямду. А вы все ведётесь. Глаза- то разуйте уже. Причина одна- вакцинация. Только слепой этого не видит, ну или тупой не понимает.

21.07.2021 12:48
- гость -

21.07.2021 12:46
гость
Гражданин, мне просто ради поржать: а у вас какое образование? И есть ли оно вообще?

21.07.2021 12:52
- гость -

21.07.2021 12:40
Лёха

Грипп то здесь при чем? У тебя точно не порядок с мировосприятием.

21.07.2021 12:58
- гость -

21.07.2021 12:46
гость
Причина одна- вакцинация.

С одной стороны вакцинация может приводить к мутациям вируса, с другой, если не вакцинировать, будут горы умерших. Тут особо не до выбора, вакцинировать или нет. Тот же Китай показывает, что вакцинация действует очень хорошо, особенно с учетом их жесткача в отношении подозрительных на ковид, такого жесткача нет больше нигде. Приезжих просто садят в карцер без окон, пока не убедятся, что они не инфицированы.

21.07.2021 13:00
Дмитрий

Ну не прививайтесь вы.....ну сколько это нытье можно слушать.....

21.07.2021 13:01
гость

Тот же Китай показывает, что вакцинация действует очень хорошо

Купите уже вакцину в Китае

21.07.2021 13:03
- гость -

21.07.2021 13:01
гость

Купи, или не заработал себе даже на вакцину?

21.07.2021 13:15
сергей

Скажи где купить. купим

21.07.2021 13:24
- гость -

21.07.2021 13:15
сергей

Можете даже не покупать, а съездить в Узбекистан. Там китайской сейчас вакцинируют. Ну в принципе, у нее такая же эффективность как у Спутника, только у Китая мощности в раз 10 больше, чем у нас.

21.07.2021 13:27
- гость -

21.07.2021 12:46
гость
Вам то дельту впаривают, то омегу, то лямду. А вы все ведётесь. Глаза- то разуйте уже. Причина одна- вакцинация. Только слепой этого не видит, ну или тупой не понимает.

Ну что же делать, не всем везёт как вам со зрением и блестящим умом. Куда уж нам до вас.

21.07.2021 13:32
- гость -

21.07.2021 11:56
- гость -
Без прививания было спокойнее
------------
Без прививок ты бы сдох уже еще маленьким. От полиомиелита. Или туберкулеза. От кори, свинки, дифтирита. А может быть сдох бы от коклюша или гепатита.
Так что закрой свой рот и благодари медицину за вакцинацию.

21.07.2021 13:33
- гость -

Кстати фото прикольное, лучший способ стерилизовать маски. Амик что это с вами, удивлён.

21.07.2021 13:33
- гость -

21.07.2021 12:46
гость

Вам то дельту впаривают, то омегу, то лямду. А вы все ведётесь. Глаза- то разуйте уже. Причина одна- вакцинация. Только слепой этого не видит, ну или тупой не понимает.
-----------------
Не, ну вы посмотрите на него! Мозгов с куриную жoпку, а туда же лезет людей учить!

21.07.2021 13:35
- гость -

21.07.2021 12:58
- гость -

Причина одна- вакцинация.

С одной стороны вакцинация может приводить к мутациям вируса
------------
Вакцинация НЕ МОЖЕТ приводить к мутациям вируса. В этих вакцинах НЕТ живого вируса.

21.07.2021 13:42
гость

Пока не было массовых мероприятий и начале вакцинации, а также открытие горного Алтая.

21.07.2021 13:42
- гость -


21.07.2021 12:48
- гость -
Гражданин, мне просто ради поржать: а у вас какое образование? И есть ли оно вообще?

Образование тик-тока и инстаграма с изучением курса роликов от "врачей" и "белых касок".

21.07.2021 13:33
- гость -
Не, ну вы посмотрите на него! Мозгов с куриную жoпку, а туда же лезет людей учить!

Давно известно, чем меньше кругозор, чем меньше эрудиции, тем категоричнее выводы. Нет критического мышления, поэтому слепо верят "экспертам" и подобным "знатокам".

21.07.2021 13:44
- гость -

Удивительное дело, почему РФ, считай, первая после Индии прошла пик дельта-штама. Весь мир только разгорается, лавинообразно растет заражаемость. А мы уже на пике. Уж не помогли ли искуственным разносом вируса? И врага геополитического придачить, и принизить Спутник и Эпивак. Маловероятно, но не исключено.

В США неделю назад говорили что 50% новых случаев - индийская дельта. Вчера говорили уже о 87%...

21.07.2021 13:47
- гость -

21.07.2021 13:44
- гость -
дивительное дело, почему РФ, считай, первая после Индии прошла пик дельта-штама. Весь мир только разгорается

Потому что у нас сотни индийских студентов учатся в ВУЗах.

21.07.2021 13:49
- гость -

21.07.2021 13:42
- гость -

Давно известно, чем меньше кругозор, чем меньше эрудиции, тем категоричнее выводы. Нет критического мышления, поэтому слепо верят "экспертам" и подобным "знатокам".
-----------
Это уже какая-то секта антипрививочников. У нас знакомая туда вляпалась. Была нормальной женщиной, а теперь постит/пересылает всякий бред, несет всякий бред. Общаться с ней стало невозможно, любую нейтральную тему переводит на одно и то же - что это заговор, что с помощью вакцинации нас уничтожают и подобное. Кто ее так обработал - не понятно.

21.07.2021 13:49
- гость -

21.07.2021 13:35
- гость -
Вакцинация НЕ МОЖЕТ приводить к мутациям вируса. В этих вакцинах НЕТ живого вируса.

21.07.2021 13:51
- гость -

21.07.2021 13:35
- гость -
Студенческое недоучившееся? Вирус мутирует, когда встречает какие-то преграды. Если нет преград, ему нет смысла мутировать.

21.07.2021 13:53
гость

21.07.2021 13:03
- гость -

Я то разберусь, ты посмотри на тех, кто под 300 человек каждые сутки заболевает. Они вовремя не купили. И завтра будет столько же. Так и до тебя и до твоих родных дойдет, не зарекайся. Если хоть чуточку мозга есть, надо завозить эффективную вакцину, иначе завтра будет опять под 300, больницы забьются и скорые опять по четверо суток к больным ехать будут

21.07.2021 13:54
- гость -

21.07.2021 13:44
- гость -
Уж не помогли ли искуственным разносом вируса? И врага геополитического придачить, и принизить Спутник и Эпивак. Маловероятно, но не исключено.
В США неделю назад говорили что 50% новых случаев - индийская дельта. Вчера говорили уже о 87%...

Уже неоднократно говорят про это и... Одну очень демократическую страну хотите наказать за это? Все всё давно знают, сделать ничего не могут. Вспомните как 1,5 года назад закрылся весь Китай, после заболевания первых десятков больных.

21.07.2021 13:56
- гость -

- гость -
21.07.2021 13:35
- гость -
Студенческое недоучившееся? Вирус мутирует, когда встречает какие-то преграды. Если нет преград, ему нет смысла мутировать.
----------------
Как тебе самому не стыдно такую чушь городить? Ты в школе не учился или учился на тройки? У вируса тем больше шансов мутировать, чем больше и активнее им болеют. Мутация вирусов - это случайное событие.

21.07.2021 13:56
- гость -

21.07.2021 13:53
гость
надо завозить эффективную вакцину, иначе завтра будет опять под 300, больницы забьются и скорые опять по четверо суток к больным ехать будут

Уж не вы ли ей барыжить собираетесь?

21.07.2021 13:58
- гость -

21.07.2021 13:56
- гость -
Мутация вирусов - это случайное событие.

Бггг, каждый год грипп и орви "случайно" мутируют. Может вам самим что-то нужно почитать?

21.07.2021 14:01
гость

21.07.2021 13:56
- гость -
Уж не вы ли ей барыжить собираетесь?

Я не знаю, кто из правящей коммунистической партии Китая ей барыжит, но там все закончилось. Вам не все равно, кто тут чем будет барыжить, если короной будут заражаться по 7 человек на всю страну, как в Китае? Да хрен с ними с барыгами, если люди жить опять начнут. Кому надо, найдут, как с вас деньги дернуть и без китайской вакцины

21.07.2021 14:04
- гость -

21.07.2021 13:58
- гость -

Мутация вирусов - это случайное событие.

Бггг, каждый год грипп и орви "случайно" мутируют. Может вам самим что-то нужно почитать?
------------------
Про таких как вы наша учительница математики говорила: "Учить вас хоть и не вредно, но бесполезно". Теорию вероятности вы мимо ушей пропустили.

21.07.2021 14:08
- гость -

21.07.2021 14:01
гость

В карцере три недели согласны отсидеть без выхода даже в магазин, как в Китае? телевизора там, как говорят, тоже нет, не предусмотрено правилами.

21.07.2021 14:12
- гость -

21.07.2021 14:01
гость
21.07.2021 13:56
- гость -
если короной будут заражаться по 7 человек на всю страну, как в Китае? Да хрен с ними с барыгами, если люди жить опять начнут. Кому надо, найдут, как с вас деньги дернуть и без китайской вакцины

Читаем, как Китай садит за ваши деньги по приезде на 2 недели в карантин, Про коды, допуски, паспорта лояльности. Удивляемся и меряем на себя, кричим, возмущаемся про деспотизм.

21.07.2021 14:13
- гость -

21.07.2021 14:04
- гость -
Про таких как вы наша учительница математики говорила: "Учить вас хоть и не вредно, но бесполезно". Теорию вероятности вы мимо ушей пропустили.

Поясню немножко. Вирусам очень свойственны мутации. Это инфоагенты со своей индивидуальной ДНК и РНК. Про составы ДНК и РНК можете погуглить, статей на эту тему написано достаточно. Дальше ничего вам и вашей учительнице объяснять не намерен.

21.07.2021 14:30
- гость -

Все правильно ответил человек про теорию вероятностей. Чем больше болеет людей, тем больше шансов на новые мутации.
Если шанс мутации, условно, в одном случае из триллиона, то когда болеет 10 человек, и вирусов самих, условно, в каждом миллиард, вероятность мутации 1/100.
А если болеет 100 млн человек одновременно, в которых так же по миллиарду вирусов, то и одновременно плодятся сотни и тысячи мутаций в виду чрезвычайно большого количества делений вируса.
Поэтому чем быстрее все поставят прививки, чем сильнее придушат вирус, тем меньше шансов на получение новой мутации.

21.07.2021 14:37
- гость -

Сектанты просто доставляют)
Уже и китайская вакцина им эффективная)
ВОЗ её признала? Нет? А чё так?)))
У вас есть какие то фактические данные, чтобы китайской вакциной прививаться? Или это просто на уровне вашего понимания о мире и о себе?)

21.07.2021 14:39
Гость

Противоэпидемические меры эффективны только в комплексе воздействия на все три звена. Надеяться, что вакцина заменит собой весь комплекс мер и решит все проблемы со снижением заболеваемости инфекцией - глупо. необъяснимо, например, открытие границ на фоне нарастания заболеваемости.

21.07.2021 14:45
- гость -

21.07.2021 14:30
- гость -
Поэтому чем быстрее все поставят прививки, чем сильнее придушат вирус, тем меньше шансов на получение новой мутации.

Это никак не зависит, потому что никто не знает, какая будет следующая, возможна только отсрочка. А вернее даже зависит, потому что вирус реагирует на препятствия. Для этого у него есть белки в шипах, которые он умеет преобразовывать. Теперь только ждать, если не появится более сложных вариантов штаммов, тогда мировое вакцинирование помогло. Если нет, то будет хужее.
Про пользу вакцинации писал в 12.58, не знаю, почему студент из АГУ так возбудился.

21.07.2021 15:13
- гость -

Люди, я призываю вас вакцинироваться как можно скорее. Чем быстрей мы эти проценты наберём, тем проще я смогу отмазаться от вакцинации.

21.07.2021 15:20
- гость -

В строгом Тае +13 000 за сутки. Интересно, есть желающие туда ехать? Индийский почему-то колбасит курорты.

21.07.2021 15:25
Мозговой Огурец

Скажу по крестьянски... Конкресцирование абстрактных идей представляет собой, ту высшую фазу самоищущего разума, когда акроцифалийный спорофилл инкриминированный нимертином, хоть и фитоплактонически парагонлирует, но оказавшись в сфере лиро-эпической деформации неизбежно полигнезирует с фермуаром интердикта.

21.07.2021 15:25
- гость -

Китай сам заварил эту кашу, Китай и должен обеспечить мир вакциной!!!
Тем более что есть данные что корона создана в лаборатории!

21.07.2021 15:34
гость

21.07.2021 14:08
- гость -

Как в вашей голове связывается завоз эффективной китайской вакцины и необходимость перед ее вакцинацией посидеть две недели в карцере? Вам про Фому, вы про Ерему, вы еврей? В Китае около миллиарда человек вакцинировано и в Китае за сутки вчера заболело 7 человек, логично предположить, что это связано. Я не знаю в каком карцере сидел миллиард китайцев, но сейчас китайская экономика опять работает на весь мир, то есть из карцера все вышли. Когда не было вакцины, сидели в карцере, появилась вакцина, все вышли на работу. То есть вакцина есть, не надо сидеть в карцере. Ее надо завезти, потому что результат ее работы явно отличается от нашей

21.07.2021 15:37
- гость -

21.07.2021 15:25
- гость -

Китай продаёт и не за бесплатно, как пишут. Сейчас в основном снабжает Индо-китайский регион и страны Средней Азии. Чтобы китайцы не нажились, такого не бывает. Ну хоть так.

21.07.2021 15:39
гость

ВОЗ может морковку признать эффективной от короны, но если за сутки у тех, кто ест морковку будет выявляться зараженных в 1000 раз больше, чем у китайцев, где почти миллиард вакцинирован непризнанной ВОЗ вакциной, дальше ничего объяснять не надо. В Китае все закончилось, чего еще надо чтобы понять, что эффективно, что нет

21.07.2021 15:41
- гость -

21.07.2021 15:34
гость
Как в вашей голове связывается завоз эффективной китайской вакцины и необходимость перед ее вакцинацией посидеть две недели в карцере?

Там самое интересное, что жителей тоже ограничивают. Закрывают целые районы в городах заборами. Выйдешь без спросу - 30 суток. Как-то вот так там.

21.07.2021 15:45
- гость -

Со стороны всегда видней. Вот сосед привился и видно, что он мутирует, рога растут, а он их не видит, со зрением тоже мутация.

21.07.2021 15:50
гость

21.07.2021 15:41
- гость -
Там самое интересное, что жителей тоже ограничивают. Закрывают целые районы в городах заборами. Выйдешь без спросу - 30 суток. Как-то вот так там

Это было, когда не было вакцины, уже полгода практически весь Китай работает. Это видно по ценам на нефть, потому что Китай существенный производитель в мировой экономике. Не работал Китай, цены на нефть были на минимуме, заработал Китай, цены на нефть пошли вверх

21.07.2021 15:51
- гость -

Прививаться надо кубинской вакциной, что вы на китайской зациклилась? Кубинской даже лечат от вируса.

21.07.2021 15:51
- гость -

21.07.2021 15:45
- гость -

Как увидишь зеленых, сразу звони в наркологию, там это лечат. Симпатичные девушки тебя проколят.

21.07.2021 15:55
- гость -

21.07.2021 15:50
гость
Не работал Китай, цены на нефть были на минимуме, заработал Китай, цены на нефть пошли вверх

Цены на нефть и газ пошли вверх от дефицита и холодов в Европе, экономик вы наш.
Китай как покупал так и покупает, особых отливов у него не было даже во время пандемии.

21.07.2021 16:02
- гость -

Все мутируют, приспосабливаясь к внешним условиям. Вот человек мутировал из обезьяны, только ему потребовалось миллионы лет, а вирус мутирует гораздо быстрее, приспосабливаясь к среде в которой обитает. Если есть прививка, то он мутирует, то есть приспосабливается к вакцинированным, если нет прививки - приспосабливается к непривитой среде. Разница в сроках.

21.07.2021 16:11
- гость -

21.07.2021 16:02
- гость -

Вирусы как бэ, эээ, постарше человека на миллионы лет.

21.07.2021 16:16
- гость -


21.07.2021 15:20
- гость -
В строгом Тае +13 000 за сутки. Интересно, есть желающие туда ехать? Индийский почему-то колбасит курорты.

Есть такое. Таиланд каким-то чудом избежал всех волн до сего момента.
Но сейчас там разгорается со всей дури.
Я надеялся что осенью косточки там погрею, ан нет. На годик точно прикроют там все.

21.07.2021 16:19
- гость -

16:11

Что хотел сказать? Слов нет и приходится бекать, мекать?

21.07.2021 16:24
- гость -

21.07.2021 16:16
- гость -

Тоже хотел посмотреть на пальмы, но судьба видимо в этом году.
Там ограничений для туристов, почитал, чуть плохо не стало.

21.07.2021 16:41
- гость -

21.07.2021 16:19
- гость -
16:11
Что хотел сказать? Слов нет и приходится бекать, мекать?

То, что вирусы гораздо приспособленнее к жизни и выживут при любом катаклизме. Дальше можешь бэкать и мэкать, особенно когда будешь на кислороде от падучей.

21.07.2021 18:28
- гость -

я не противник прививки (привился еще в феврале)..
если предположить, чисто теоретически, что вакцина эффективна(люди заболевают, но болеют легко/бессимптомно), после прививки люди, я думаю, не бегают и не сдают на антитела, ПЦР тесты и т.п. (зачем тратить деньги?), но все равно болеют(легко) - таким образом они являются бессимптомными(или болеющими в легкой степени или вообще постоянными носителями вируса(long COVID)) суперраспространителями (например,зачем мне носить маску? я же привитый) - отсюда можно объяснить экспоненциальный рост заболевших

21.07.2021 19:24
Переболевший

Насмотрелся, как эти "антипрививочники" слёзно сокрушаются, что не сделали прививку, лёжа в госпитале и чаще всех умирают...

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