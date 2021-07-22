В Алтайском крае выявили 271 случай заражения коронавирусом за сутки

В Алтайском крае за прошедшие сутки выявили 271 случай заражения коронавирусом. Общее число заболевших, согласно данным сводки, выросло до 59 635, сообщает региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.
Наибольший прирост заразившихся наблюдается в Барнауле (+100 человек за сутки), Бийске и Рубцовске (по +22), Алейске (+15), Камне-на-Оби и Новоалтайске (по +11).
Выздоровели за весь период 48 232 человека, в том числе 98 – за последние сутки.
Скончались ещё 20 пациентов с COVID-19. Всего в регионе зарегистрировали 3769 летальных случаев.
В тяжёлом состоянии сейчас находятся 712 заражённых, из них 210 – на ИВЛ. В ковидных госпиталях Алтайского края свободны 873 койки.
Комментарии
271 заболел, 98 выздоровело, больницы опять переполняются? На скорую опять в очередь ставят?
Волна будет ещё пара месяцев, много будет заболевших и умерших. Стали говорить про штамм эпсилон, астра зеника, джонсон и джонсон провалились по защите от него до 20-30%. Пфайзер до 60%. Наши тестируют, но тоже провалятся до уровня зарубежных. Так что всё ещё впереди.
22.07.2021 12:30
- гость -
А вы оптимист по жизни, от какого штампа желаете сами ноги протянуть?
А мировая экономика прет, цены на энергоресурсы высокие, все работает
22.07.2021 12:34
- гость -
А вы оптимист по жизни, от какого штампа желаете сами ноги протянуть?
Переболел в 2020 г, привился, считаю шанс 50/50 избежать заболевания после прививки не плохим. У Бога нет других рук, кроме твоих.
22.07.2021 12:30
- гость -
Ооо, уже штамм эпсилон появился)) Сколько там еще букв свободных осталось? Сколько еще штаммов придумают?)))
Тяжёлые и ивл-2 дня цифры неизменны: 712-210. Так может совпасть или цифры во вчерашнем отчёте было лень исправить?
Тяжёлые и ивл-2 дня цифры неизменны: 712-210. Так может совпасть или цифры во вчерашнем отчёте было лень исправить?
Ну, типа, тяжело никто больше не заболел и под ивл остались те же
22.07.2021 12:52
- гость -
Ооо, уже штамм эпсилон появился)) Сколько там еще букв свободных осталось? Сколько еще штаммов придумают?)))
Я вас удивлю, но формируется и русский, надо думать при соответствующей обработки в СМИ, признают особо злым и заразным. Присваевает ВОЗ, там могут и китайский алфавит взять))
формируется и русский
В Китае как-то все перестало формироваться.и ВОЗ не может никакую новую букву ему присвоить
После поголовной вакцинации стало ещё хуже (судя по доносам)
22.07.2021 13:07
- гость -
После поголовной вакцинации стало ещё хуже (судя по доносам)
Заболеваемость продолжается, только люди в привитых странах реже умирают и значительно. Вам как понимаю, печально
После поголовной вакцинации стало ещё хуже (судя по доносам)
Смотря в каких странах
22.07.2021 13:07
- гость -
Поэтому и нельзя вакцинировать в эпидемию. Люди думают что их заражают а не вакцинируют
22.07.2021 13:18
- гость -
22.07.2021 13:07
- гость -
Поэтому и нельзя вакцинировать в эпидемию. Люди думают что их заражают а не вакцинируют
Почему то во время эпидемии чумы, эболы вакцинацию проводили и ни кто не возражал. А при коронке вой идёт.
А после эпидемии Вам и вовсе не понадобится вакцинация, в лучшем мире проблемы с вирусами нет, да там вообще никаких проблем нет.
22.07.2021 13:18
- гость -
Так думают только абсолютно безграмотные в вопросах медицины люди, хотя сами они считают себя экспертами в ней))))
22.07.2021 13:27
- гость -
А после эпидемии Вам и вовсе не понадобится вакцинация, в лучшем мире проблемы с вирусами нет
А до этого стало известно, что вакцина AstraZeneca даже с двумя дозами вообще неэффективна против штамма «Бета» (так называемого "южноафриканского" штамма):
В итоге, в Таиланде, где в том числе привились Астразенекой, и где с юга распространяется штамм "Бета" - сейчас сильный рост заболеваемости и смертности:
Падение рая Фиджи: "Города блокированы, работы нет, возникла угроза голода"
24.06.2021
Курортные острова не выдержали испытания коронавирусом
Остров Фиджи больше года оставался зоной, свободной от коронавируса. Власти предприняли самые строжайшие меры, чтобы не занести вирус в райское место: ввели жесткий карантин, установили комендантский час, прервали все авиасообщения. По итогу, разрушили экономику страны.
А китайскую экономику разрушить не получилось, цены на энергоресурсы высокие, все работает
22.07.2021 13:45
гость
А китайскую экономику разрушить не получилось, цены на энергоресурсы высокие, все работает
Значит будут бить с другой стороны. Китай занимает в американских СМИ 2/3 публикаций, вся информация негативная. Наша страна уходит на задний план.
22.07.2021 13:45
гость
Тебе не надоело одно и тоже писать? За сегодняшний день раз двадцать уже тут наваял.
22.07.2021 14:01
- гость -
А тебе не надоело не по теме писать? За сегодняшний день уже раз двадцать ничего по теме написать не можешь
22.07.2021 14:00
- гость -
Значит будут бить с другой стороны. Китай занимает в американских СМИ 2/3 публикаций, вся информация негативная. Наша страна уходит на задний план
Ну может и хорошо. Пусть бьют по Китаю, он походу выдерживает. В отличие от нас
Российская прививка Спутник действует на генном уровне, толком не испытана, документов нет. Какие будут последствия предположить трудно. В случае потери трудоспособности или смерти после прививка, никто не заплатит
Послушайте последнее интервью академика Полетаева.
22.07.2021 12:30
- гость -
Волна будет ещё пара месяцев, много будет заболевших и умерших. Стали говорить про штамм эпсилон, астра зеника, джонсон и джонсон провалились по защите от него до 20-30%. Пфайзер до 60%.
Волну не гони. "Возможно, вакцина не защитит, но она даст возможность избежать серьезных осложнений. В случае с Pfizer это около 92%. Фактически, люди, которые получат прививку, будут переносить легче это заболевание".
В Китае за истекшие сутки подтверждены 17 новых заражений. В 16 случаях речь идет о приехавших из-за границы, а единственный местный эпизод инфицирования выявлен в провинции Гуандун, сообщила Национальная комиссия здравоохранения КНР.
22.07.2021 14:53
- гость -
Российская прививка Спутник действует на генном уровне
Белки шипов - это далеко от генного уровня.
Правительство Великобритании отменило все ограничения, так они не помогают в борьбе с эпидемией. Врачи Великобритании признали, что вакцина бессильна против нового штампа вируса.
Врачи Великобритании признали, что вакцина бессильна против нового штампа вируса
Наверное китайскую будут покупать
Российская прививка Спутник действует на генном уровне, толком не испытана, документов нет
У китайской вроде бы тоже самое
гость
271 заболел, 98 выздоровело, больницы опять переполняются?
Далеко не все выявленные подлежат госпитализации, кто-то сам отказывается.
Далеко не все выявленные подлежат госпитализации, кто-то сам отказывается
Ну так это было и год назад. Но больницы переполнились и скорые не ехали, а ставили в очередь
Далеко не все выявленные подлежат госпитализации
Особенно если задрать критерий госпитализации. Опять задрали?
Врачи Великобритании признали, что вакцина бессильна против нового штампа вируса
А в США врачи рассказывают, что надо вовремя вакцинироваться. Им надо созвониться
22.07.2021 14:53
- гость - Российская прививка Спутник действует на генном уровне
а теперь поподробнее, пожалуйста. Механизм действия на генном уровне, хотя бы примерно.
"В частности, полноценная вакцинация препаратом Pfizer/BioNTech обеспечивает защиту от инфицирования Дельта-штаммом коронавируса на 88%, а от Альфа-штамма – на 93,7%."
Что за идиоты здесь пишут?
31 минуту назад, источник: Коммерсантъ
В России выявили «бразильский» штамм коронавируса
В России выявили «бразильский», более заразный, штамм COVID-19. Об этом сообщили «Интерфаксу» в научном центре «Вектор».
«На территории Российской Федерации широкое распространение получил вариант “дельта”, выявлены единичные случаи варианта “гамма”… Варианты “лямбда” и “эпсилон”, относимые к вариантам, вызывающим интерес, выявлены на территории Российской Федерации не были», — сообщили в «Векторе».
Ну вот, еще и гамма есть)))) Скоро алфавит закончится)
"Российская прививка Спутник действует на генном уровне, толком не испытана, документов нет"
ОБС еще не то скажет, повторяйте, как попугай)))