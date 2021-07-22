В Алтайском крае выявили 271 случай заражения коронавирусом за сутки

В Алтайском крае за прошедшие сутки выявили 271 случай заражения коронавирусом. Общее число заболевших, согласно данным сводки, выросло до 59 635, сообщает региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.

Наибольший прирост заразившихся наблюдается в Барнауле (+100 человек за сутки), Бийске и Рубцовске (по +22), Алейске (+15), Камне-на-Оби и Новоалтайске (по +11).

Выздоровели за весь период 48 232 человека, в том числе 98 – за последние сутки.

Скончались ещё 20 пациентов с COVID-19. Всего в регионе зарегистрировали 3769 летальных случаев.

В тяжёлом состоянии сейчас находятся 712 заражённых, из них 210 – на ИВЛ. В ковидных госпиталях Алтайского края свободны 873 койки.