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В Алтайском крае выявили 271 случай заражения коронавирусом за сутки

, ИА "Амител"
Умерло ещё 20 человек
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае за прошедшие сутки выявили 271 случай заражения коронавирусом. Общее число заболевших, согласно данным сводки, выросло до 59 635, сообщает региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.

Наибольший прирост заразившихся наблюдается в Барнауле (+100 человек за сутки), Бийске и Рубцовске (по +22), Алейске (+15), Камне-на-Оби и Новоалтайске (по +11).

Выздоровели за весь период 48 232 человека, в том числе 98 – за последние сутки.

Скончались ещё 20 пациентов с COVID-19. Всего в регионе зарегистрировали 3769 летальных случаев.

В тяжёлом состоянии сейчас находятся 712 заражённых, из них 210 – на ИВЛ. В ковидных госпиталях Алтайского края свободны 873 койки.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

22.07.2021 12:19
гость

271 заболел, 98 выздоровело, больницы опять переполняются? На скорую опять в очередь ставят?

22.07.2021 12:30
- гость -

Волна будет ещё пара месяцев, много будет заболевших и умерших. Стали говорить про штамм эпсилон, астра зеника, джонсон и джонсон провалились по защите от него до 20-30%. Пфайзер до 60%. Наши тестируют, но тоже провалятся до уровня зарубежных. Так что всё ещё впереди.

22.07.2021 12:34
- гость -

22.07.2021 12:30
- гость -
А вы оптимист по жизни, от какого штампа желаете сами ноги протянуть?

22.07.2021 12:36
гость

А мировая экономика прет, цены на энергоресурсы высокие, все работает

22.07.2021 12:51
- гость -

22.07.2021 12:34
- гость -
А вы оптимист по жизни, от какого штампа желаете сами ноги протянуть?

Переболел в 2020 г, привился, считаю шанс 50/50 избежать заболевания после прививки не плохим. У Бога нет других рук, кроме твоих.

22.07.2021 12:52
- гость -

22.07.2021 12:30
- гость -
Ооо, уже штамм эпсилон появился)) Сколько там еще букв свободных осталось? Сколько еще штаммов придумают?)))

22.07.2021 12:56
Гость

Тяжёлые и ивл-2 дня цифры неизменны: 712-210. Так может совпасть или цифры во вчерашнем отчёте было лень исправить?

22.07.2021 13:01
гость

Тяжёлые и ивл-2 дня цифры неизменны: 712-210. Так может совпасть или цифры во вчерашнем отчёте было лень исправить?

Ну, типа, тяжело никто больше не заболел и под ивл остались те же

22.07.2021 13:02
- гость -

22.07.2021 12:52
- гость -

Ооо, уже штамм эпсилон появился)) Сколько там еще букв свободных осталось? Сколько еще штаммов придумают?)))

Я вас удивлю, но формируется и русский, надо думать при соответствующей обработки в СМИ, признают особо злым и заразным. Присваевает ВОЗ, там могут и китайский алфавит взять))

22.07.2021 13:06
гость

формируется и русский

В Китае как-то все перестало формироваться.и ВОЗ не может никакую новую букву ему присвоить

22.07.2021 13:07
- гость -

После поголовной вакцинации стало ещё хуже (судя по доносам)

22.07.2021 13:13
- гость -

22.07.2021 13:07
- гость -
После поголовной вакцинации стало ещё хуже (судя по доносам)

Заболеваемость продолжается, только люди в привитых странах реже умирают и значительно. Вам как понимаю, печально

22.07.2021 13:15
гость

После поголовной вакцинации стало ещё хуже (судя по доносам)

Смотря в каких странах

22.07.2021 13:18
- гость -

22.07.2021 13:07
- гость -

Поэтому и нельзя вакцинировать в эпидемию. Люди думают что их заражают а не вакцинируют

22.07.2021 13:26
- гость -

22.07.2021 13:18
- гость -
22.07.2021 13:07
- гость -

Поэтому и нельзя вакцинировать в эпидемию. Люди думают что их заражают а не вакцинируют

Почему то во время эпидемии чумы, эболы вакцинацию проводили и ни кто не возражал. А при коронке вой идёт.

22.07.2021 13:27
- гость -

А после эпидемии Вам и вовсе не понадобится вакцинация, в лучшем мире проблемы с вирусами нет, да там вообще никаких проблем нет.

22.07.2021 13:29
- гость -

22.07.2021 13:18
- гость -

Так думают только абсолютно безграмотные в вопросах медицины люди, хотя сами они считают себя экспертами в ней))))

22.07.2021 13:35
- гость -

22.07.2021 13:27
- гость -
А после эпидемии Вам и вовсе не понадобится вакцинация, в лучшем мире проблемы с вирусами нет

А до этого стало известно, что вакцина AstraZeneca даже с двумя дозами вообще неэффективна против штамма «Бета» (так называемого "южноафриканского" штамма):
В итоге, в Таиланде, где в том числе привились Астразенекой, и где с юга распространяется штамм "Бета" - сейчас сильный рост заболеваемости и смертности:

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22.07.2021 13:45
гость

А китайскую экономику разрушить не получилось, цены на энергоресурсы высокие, все работает

22.07.2021 14:00
- гость -

22.07.2021 13:45
гость
А китайскую экономику разрушить не получилось, цены на энергоресурсы высокие, все работает

Значит будут бить с другой стороны. Китай занимает в американских СМИ 2/3 публикаций, вся информация негативная. Наша страна уходит на задний план.

22.07.2021 14:01
- гость -

22.07.2021 13:45
гость
Тебе не надоело одно и тоже писать? За сегодняшний день раз двадцать уже тут наваял.

22.07.2021 14:23
гость

22.07.2021 14:01
- гость -

А тебе не надоело не по теме писать? За сегодняшний день уже раз двадцать ничего по теме написать не можешь

22.07.2021 14:24
гость

22.07.2021 14:00
- гость -
Значит будут бить с другой стороны. Китай занимает в американских СМИ 2/3 публикаций, вся информация негативная. Наша страна уходит на задний план

Ну может и хорошо. Пусть бьют по Китаю, он походу выдерживает. В отличие от нас

22.07.2021 14:53
- гость -

Российская прививка Спутник действует на генном уровне, толком не испытана, документов нет. Какие будут последствия предположить трудно. В случае потери трудоспособности или смерти после прививка, никто не заплатит

22.07.2021 15:01
гость

Послушайте последнее интервью академика Полетаева.

22.07.2021 15:30
- гость -

22.07.2021 12:30
- гость -
Волна будет ещё пара месяцев, много будет заболевших и умерших. Стали говорить про штамм эпсилон, астра зеника, джонсон и джонсон провалились по защите от него до 20-30%. Пфайзер до 60%.

Волну не гони. "Возможно, вакцина не защитит, но она даст возможность избежать серьезных осложнений. В случае с Pfizer это около 92%. Фактически, люди, которые получат прививку, будут переносить легче это заболевание".

22.07.2021 15:32
дежурная медсестра

В Китае за истекшие сутки подтверждены 17 новых заражений. В 16 случаях речь идет о приехавших из-за границы, а единственный местный эпизод инфицирования выявлен в провинции Гуандун, сообщила Национальная комиссия здравоохранения КНР.

22.07.2021 15:33
- гость -

22.07.2021 14:53
- гость -
Российская прививка Спутник действует на генном уровне

Белки шипов - это далеко от генного уровня.

22.07.2021 15:51
- гость -

Правительство Великобритании отменило все ограничения, так они не помогают в борьбе с эпидемией. Врачи Великобритании признали, что вакцина бессильна против нового штампа вируса.

22.07.2021 15:58
гость

Врачи Великобритании признали, что вакцина бессильна против нового штампа вируса

Наверное китайскую будут покупать

22.07.2021 15:59
гость

Российская прививка Спутник действует на генном уровне, толком не испытана, документов нет

У китайской вроде бы тоже самое

22.07.2021 16:00
- гость -

гость
271 заболел, 98 выздоровело, больницы опять переполняются?

Далеко не все выявленные подлежат госпитализации, кто-то сам отказывается.

22.07.2021 16:01
гость

Далеко не все выявленные подлежат госпитализации, кто-то сам отказывается

Ну так это было и год назад. Но больницы переполнились и скорые не ехали, а ставили в очередь

22.07.2021 16:02
гость

Далеко не все выявленные подлежат госпитализации

Особенно если задрать критерий госпитализации. Опять задрали?

22.07.2021 16:05
гость

Врачи Великобритании признали, что вакцина бессильна против нового штампа вируса

А в США врачи рассказывают, что надо вовремя вакцинироваться. Им надо созвониться

22.07.2021 16:16
- гость -

22.07.2021 14:53
- гость - Российская прививка Спутник действует на генном уровне
а теперь поподробнее, пожалуйста. Механизм действия на генном уровне, хотя бы примерно.

22.07.2021 16:24
- гость -

"В частности, полноценная вакцинация препаратом Pfizer/BioNTech обеспечивает защиту от инфицирования Дельта-штаммом коронавируса на 88%, а от Альфа-штамма – на 93,7%."

Что за идиоты здесь пишут?

22.07.2021 16:44
- гость -

31 минуту назад, источник: Коммерсантъ
В России выявили «бразильский» штамм коронавируса
В России выявили «бразильский», более заразный, штамм COVID-19. Об этом сообщили «Интерфаксу» в научном центре «Вектор».
«На территории Российской Федерации широкое распространение получил вариант “дельта”, выявлены единичные случаи варианта “гамма”… Варианты “лямбда” и “эпсилон”, относимые к вариантам, вызывающим интерес, выявлены на территории Российской Федерации не были», — сообщили в «Векторе».

Ну вот, еще и гамма есть)))) Скоро алфавит закончится)

22.07.2021 19:03
Океана



"Российская прививка Спутник действует на генном уровне, толком не испытана, документов нет"

ОБС еще не то скажет, повторяйте, как попугай)))

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