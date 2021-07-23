В Алтайском крае за сутки выявили 274 случая заражения коронавирусом

В Алтайском крае за прошедшие сутки выявили 274 случая заражения коронавирусом. Общее число заболевших, согласно данным сводки, выросло до 59 909, сообщает региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.
Наибольший прирост заразившихся наблюдается в Барнауле (+92 человека за сутки), Бийске (+19) и Рубцовске (+12).
Выздоровели за весь период 48 333 человека, в том числе 101 – за последние сутки.
Скончались ещё 17 пациентов с COVID-19. Всего в регионе зарегистрировали 3786 летальных случаев.
В тяжёлом состоянии сейчас находятся 785 заражённых, из них 208 – на ИВЛ. В ковидных госпиталях Алтайского края свободны 830 коек.
Комментарии
а в Новосибе 50 на ИВЛ
У нас люди более умные, чем в Новосибе
Может Новосиб врет, как Китай?
23.07.2021 12:14
гость
У нас люди более умные, чем в Новосибе
В Новосибе лошары прививаются.
Но наши-то знают что все это заговор, эксперименты над людьми, геноцид, изменение ДНК и отмыване миллиардов.
Наших не проведешь на мякине!
Если 274 заболело, 101 выздоровел, значит больных добавилось, очереди в поликлиниках еще подросли, в больницах больных добавилось, больше вызовов скорых. Опять скорые сразу не едут, в очередь ставят?
23.07.2021 12:21
- гость -
В Новосибе лошары прививаются.
Но наши-то знают что все это заговор, эксперименты над людьми, геноцид, изменение ДНК и отмыване миллиардов.
Наших не проведешь на мякине!
Да, похоже
Если 274 заболело, 101 выздоровел, значит больных добавилось, очереди в поликлиниках еще подросли, в больницах больных добавилось, больше вызовов скорых
И так каждый день. Что изменилось по сравнению с прошлым годом? Увеличилось количество переболевших? Так это должно снижать пандемию, а не наоборот
Что изменилось по сравнению с прошлым годом?
Может количество тестов?
А эти, двое, вверху на фото, маску паделить не могут?
Щас обязательно вылезет тело со своими соплями "а вот в Кетае..."
23.07.2021 12:22
гость
Не надоело каждый день одно и то же ныть ?
Скорые едут, проверено на родственнице, машина прибыла через 20 минут. Госпитализировали в ковидный госпиталь, в 5 местной палате втроем лежат, места еще есть, в коридорах не лежат. Питание в госпитале хорошее, лекарства есть, все нормально вроде.
Щас обязательно еще вылезет тело со своими соплями "а вот правительство Велекобретане..."
23.07.2021 12:45
Жоржик
Ну хорошо, если так, но очереди то в поликлиниках хорошие, с этим вы спорить не будете. И каждый день добавляются. И плановую медпомощь опять не оказывают. И на Госуслугах к терапевту не записывают. Что изменилось? Больше переболело из-за этого начали еще больше заболевать? Или что?
23.07.2021 12:45
Жоржик
Жорик,да вы (родственница) везунчик! Знакомая из соседнего дома 2 дня ждала.
23.07.2021 13:15
Гость
Жорик,да вы (родственница) везунчик! Знакомая из соседнего дома 2 дня ждала
Неужели Жоржик наврал? Или у него знакомые там, где надо?
Знакомая из соседнего дома 2 дня ждала
И если количество больных растет, каждый день срок ожидания возможно увеличивается
23.07.2021 13:15
Гость
Знакомая из соседнего дома 2 дня ждала
Че скорую 2 дня ждала?
23.07.2021 13:26
гость
У Вас прям какая-то паранойя по поводу времени ожидания скорой. Вы чо заранее то паникуете, может Вы не заболеете.
23.07.2021 14:51
- гость -
Знакомая из соседнего дома 2 дня ждала. Это не я написал. Так какой ответ, то, скорую 2 дня ждала или места в больнице?
23.07.2021 14:51
- гость -
Уже болел, в прошлом году, скорую 4 дня ждал
23.07.2021 12:21
- гость -
Вообще-то в Новосибе процент привитых такой же, как у нас
В Новосибирске прививаются меньше , соответственно и больных меньше, да и массовых мероприятий как у нас не было.
23.07.2021 16:41
гость
Логика просто зашибись!