В Алтайском крае за сутки выявили 274 случая заражения коронавирусом

В Алтайском крае за прошедшие сутки выявили 274 случая заражения коронавирусом. Общее число заболевших, согласно данным сводки, выросло до 59 909, сообщает региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.

Наибольший прирост заразившихся наблюдается в Барнауле (+92 человека за сутки), Бийске (+19) и Рубцовске (+12).

Выздоровели за весь период 48 333 человека, в том числе 101 – за последние сутки.

Скончались ещё 17 пациентов с COVID-19. Всего в регионе зарегистрировали 3786 летальных случаев.

В тяжёлом состоянии сейчас находятся 785 заражённых, из них 208 – на ИВЛ. В ковидных госпиталях Алтайского края свободны 830 коек.