276 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Алтайском крае

За прошедшие сутки в Алтайском крае выявили 276 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 60 185. Выздоровели всего 48 436 человек (+ 103). Умерло 3806 (+ 20).

По состоянию на 24 июля на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтверждённой коронавирусной инфекцией находятся 3224 человека.

Кроме этого, 636 пациентов с рентгенологически подтверждённой вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных – 792, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 223.