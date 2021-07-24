276 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Алтайском крае

За прошедшие сутки в Алтайском крае выявили 276 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб.
Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 60 185. Выздоровели всего 48 436 человек (+ 103). Умерло 3806 (+ 20).
По состоянию на 24 июля на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтверждённой коронавирусной инфекцией находятся 3224 человека.
Кроме этого, 636 пациентов с рентгенологически подтверждённой вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.
Количество тяжелобольных – 792, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 223.
Комментарии
276 заболело, выздоровело 103. То есть больницы опять забиты, в поликлиниках бешеные очереди, к врачу не попасть, плановой медпомощи нет, скорые приезжают к больным на следующий день? И со временем обстановка только ухудшается? Так и будем теперь в апокалипсисе жить? Может что то надо делать
24.07.2021 13:32
гость
То есть больницы опять забиты, в поликлиниках бешеные очереди, к врачу не попасть, плановой медпомощи нет, скорые приезжают к больным на следующий день? И со временем обстановка только ухудшается? Так и будем теперь в апокалипсисе жить? Может что то надо делать
Читаю это каждый день, вы только цифры меняете. Вас в поликлинику не пустили, скорая не приехала, что визжать то.
Читаю это каждый день, вы только цифры меняете. Вас в поликлинику не пустили, скорая не приехала, что визжать то
Так это каждый день происходит, если вам не нравится, что я об этом говорю, что визжать то? В поликлинику пускают в такую очередь, что талонов не хватает, плановой медпомощи нет, через Госуслуги к терапевту больше не записывают, скорая может приехать на следующий день. Глава Миндзрава говорит, что сейчас хуже, чем было осенью, а осенью скорая к больным ехала по четверо суток
24.07.2021 13:32
гость
Зачем каждый день писать одно и то же? А что делать - вакцинироваться и соблюдать меры профилактики.
Оксана, а Вы не связываете третью волну с началом вакцинации? Почему от гриппа прививают за 1 месяц, а от ковида в "разгар" пандемии?
24.07.2021 14:21
- гость -
1. Не связываю. От слова "совсем".
2. Потому что ситуация явно не "гриппозная", а экстремальная.
24.07.2021 13:32
--
А что можно сделать, даже если с прививкой заражаются, а значит передача идет в любом случае и прослойки той не будет, что должна создать коллективный иммунитет. Это когда 7 человек привитых из 10, и остальные 3 не заражаются, т.к. цепочка рвется. А тут то получается все равно 3 оставшихся могут заболеть, т.к. 7 привитых могут быть зараженными в легкой форме?
24.07.2021 14:14
Океана
Не уверен. Летом прошлого года вообще не было вакцинированных, а такого не было. Год прошел, появились переболевшие и вакцинированные, а толку нет. С поликлиниками, больницами и скорыми все тоже самое. Может надо что то другое делать? Если поликлиники, больницы и скорые не рассчитаны на такое количество больных, может надо что то менять? Дальше будет еще хуже, а потом возможно будет поздно
24.07.2021 14:45
гость
В прошлом году и штаммов вируса столько не было, тем более, таких агрессивных. А вакцина все же защищает, пусть не на 100%, но достаточно хорошо.
24.07.2021 15:02
Океана
Что то слабо заметна ее защита. Ни по России, ни по миру. Пожалуй только по Китаю. Штамов стало больше, а будут еще. Значит будет хуже. Так может надо что-то менять, а не наступать на грабли еще один год
24.07.2021 15:04
гость
Насчет защиты нашей вакциной вы ошибаетесь.
Страна переболела, прослойка иммунная появилась, все успокоилось, на спад пошло. Что делать? Да вакцинировать искусственно: и, о-па, третья волна чудесным образом совпала с началом массовой вакцинации. Я бы хотела этого не замечать, но, блин, как тут не заметить закономерность?
24.07.2021 15:11
Океана
Мое личное мнение, которое может не совпадать с официальной и мнением прочих: У нас просто ещё не началась 6-месячная ревакцинация. Сказать, когда очередную волну-цунами объявят? Январь-февраль.
24.07.2021 15:16
- гость -
Каждый видит свое)))))
24.07.2021 15:11
Океана
Я смотрю на цифры и защиты не вижу
24.07.2021 15:21
Океана
А что еще можно видеть, переболевших очень много, вакцинирован уже каждый пятый и как это помогло? Глава Минздрава в панике, такого никогда не было за все время пандемии. Так может надо что-то другое делать? Если поликлиники, больницы и скорые не рассчитаны на такое количество больных, может надо об этом подумать? Если каждый год ухудшение
24.07.2021 15:25
гость
Про каждого пятого вам кто сказал? ОБС? Ну да, источник надежный)))) В том-то и дело, что еще ОЧЕНЬ МАЛО вакцинировано!
24.07.2021 15:11
Океана
Насчет защиты нашей вакциной вы ошибаетесь.
Times of Israel:
Новые данные из Израиля и Великобритании в четверг нарисовали запутанную и противоречивую картину относительно эффективности вакцины Pfizer против COVID-19 в борьбе с дельта-вариантом коронавируса.
Новые статистические данные Министерства здравоохранения Израиля показали, что в среднем прививка Pfizer - вакцина, которую вводят почти всем израильтянам - теперь эффективна против инфекции всего на 39%, в то время как эффективность в предотвращении симптоматического COVID составляет лишь 41%. Ранее вакцина Pfizer-BioNTech была более чем на 90% эффективна против инфекции.
При всём этом вакцины эти допущены были сразу же, а "Спутник" до сих пор по политическим+экономическим мотивам удерживают в плане выхода на западные рынки.
... Короче, если ещё раз услышите тезисы, вида "Это препарат признан и одобрен в США и ЕС, а значит рабочий, а этот признан только в совке, значит фуфло" - плюйте в направлении звука, не ошибётесь.
24.07.2021 15:35
Океана
Сообщают, что 23 % вакцинировано, а кому и какой смысл это завышать? Это и так мало по сравнению с другими странами. Но в прошлом году было вообще 0 %. И переболевших в 10 раз меньше. И толку? Все опять тоже самое. Так может пора сделать выводы
Заставляют вакцинироваться, звери, демократию нарушают, права человека. Может я живу под лозунгом "Заразился сам, зарази товарища, а лучше весь коллектив, кто выживет, значит не судьба, кто помрёт так тому и быть" Это стёб, если кто не понял
24.07.2021 15:42
- гость -
... Короче, если ещё раз услышите тезисы, вида "Это препарат признан и одобрен в США и ЕС, а значит рабочий, а этот признан только в совке, значит фуфло" - плюйте в направлении звука, не ошибётесь.
Если вдруг словишь тромбоз аосле спутника вспомни это. Астразенеку запретили разве не изза возникающего тромбоза? А вот твой спутник он по той-же схеме сбацан как раз.
24.07.2021 15:42
- гость -
+100000!
24.07.2021 15:51
- гость -
Ну вот, еще один "знаток" отписался. Лучше бы сам сбацал что-нибудь)))))))))
24.07.2021 15:44
гость
24.07.2021 15:35
Океана
Сообщают, что 23 % вакцинировано,
До нее просто не дошло, что это и есть каждый пятый)) видимо, гуманитарку в школе преподает, ну или в руководстве уже)
А между тем оказалось, что нельзя разными вакцинами уколоться, а то ласты склеишь. Вот и спешат поскорей уколоть той, которой всю оставшуюся жизнь колоться придется. А без сомы и жизнь не в радость будет, принявшим однажды. Сами самоубиваться начнут.
вакцина все же защищает, пусть не на 100%, но достаточно хорошо
Хотелось бы узнать, что означает, достаточно хорошо? Приведите критерии оценки.
Что на непривитых, что на привитых образуются новые штаммы вируса. Вирусу пофиг, что вы привились или не привились, ему надо адаптироваться к новой среде, значит появятся новые его разновидности. И в чем тогда заключается ваше - защищает достаточно хорошо?
24.07.2021 16:16
- гость -
Гадать можете и дальше, не возбраняется)
По поводу вакцин: "вакцина не формирует у людей активного заболевания, а создает иммунный ответ. Она защищает человека от тяжелого течения заболевания и летального исхода."
Эту страну от пандемии спасет только полный локдаун и военное положение.
24.07.2021 16:32
Океана
Вы, похоже, агитацией занялись, пока каникулы в школе?)
Кроме этого, 636 пациентов с рентгенологически подтверждённой вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.
Количество тяжелобольных – 792, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 223
---
Так может есть смысл прививаться от пневмонии?
Сколько из 792 и 223 с ковидом?
16:32
Так поступает любая иммунная система, что у привитых, что у непривитых. Новые штаммы образуются именно у привитых и у тех, кто сопротивляется вирусу.
У американцев вновь рос числа заболевших, хотя недавно хвастались своей вакцинацией
24.07.2021 16:32
Океана
Она защищает человека от тяжелого течения заболевания и летального исхода.
Откуда вы это взяли??!?!!!
Походу заболевания никак не снизить, единственный шанс перестать жить в апокалипсисе, это увеличивать расходы на медиков, поликлиники, больницы и скорые. Так скоро будут поступать везде. Ну, нет другого пути. Кроме как в Китае вакцина нигде в мире похоже не работает. Уже и переболели половина, а толку нет
Вирус это как игра в рулетку-кому как повезет. Лекарства против ковида с высокой эффективностью нет, лечат только осложнения. Но каждый человек должен иметь право выбора ставить или нет вакцину.
Эту страну от пандемии спасет только полный локдаун и военное положение.
Согласна. И насильственная поголовная вакцинация.
24.07.2021 16:44
- гость -
24.07.2021 16:32
Океана
Вы, похоже, агитацией занялись, пока каникулы в школе?)
Нет, она к выборам готовится, вбросы за едро делать и голоса считать 146%. Но пока, как истинная едирастка, делает вбросы за вакцину, партия приказала, а потом ее звеньевой блинчиками накормит забесплатно, она у него в зоопарке харчуется.
Согласна. И насильственная поголовная вакцинация.
Тебя видать насильно вакцинировали в голову кожаным шприцем, теперь всем своей участи желаешь?