Коронавирус оказывает необратимое влияние на уровень интеллекта

Журнал The Lancet опубликовал результаты исследования британских учёных, которые доказали, что коронавирус снижает интеллектуальные способности человека. В эксперименте участвовали 81 337 человек.
12 689 из них перенесли коронавирус разной степени тяжести. Тест включал в себя набор задач, цель которых – измерить аспекты когнитивных возможностей. В результате у большинства переболевших проблемы с выполнением заданий возникали гораздо чаще, чем у тех, кто не заражался коронавирусом.
Наибольшую сложность выявили при решении задач, требующих навыков аргументации и планирования. Также подтвердились данные о симптомах продолжительного COVID-19: в частности, о "мозговом тумане", проблемах с концентрацией внимания и подбором слов.
Комментарии
Получается одним из последствий пандемии может стать то, что человечество в целом немножко отупеет?
26.07.2021 07:28
Виктор
Получается одним из последствий пандемии может стать то, что человечество в целом немножко отупеет?
Выражение "Ну тупые" заиграла новыми красками
Предлагаю провести дискуссию о том, за какую группу лиц с пониженной социальной ответственностью мы с вами пойдём голосовать.
У нас депутаты вообще за свой иммунитет борются? За иммунитет от кого? От власти? А власть тогда это вирус? Ну если логично рассуждать. А не хотят ли депутаты повысить свою социальную ответственность?
Ведь пониженной социальной ответственностью в развитых странах обладают дети.
Ну ещё больные.
Может быть кто-то из депутатов изложит свою историю болезни, а мы будем решать нужна ему пониженная социальная ответственность или нет?
Похоже "Лёха" уже переболел.
26.07.2021 07:44
Лёха
Что то вас в политику тянет, относитесь к выборам с юмором. Представьте, что перед вами девки на выданье. И каждая себя расхваливает, какая она хозяйственная. А партии это свахи.
Может он уже родился с низким интеллектом потом скажут ага коронавирус причина
Поставил прививочку и уже не гений.
"Может он уже родился с низким интеллектом потом скажут ага коронавирус причина" - Для таких людей вирус протекает бессимптомно...
Вот вот где-то в таком вот духе разных "Лёх" и обсуждаем, а они потом пусть думают чем им заниматься, самолечением или самомолчанием)
И агрессия. Замечаете, что очень много людей у нас агрессивные по поводу и без.
пока закон о выборах не изменят в РФ-нет смысла вообще туда ходить-дурят нас везде и кричат о том,что учителя вбросы делают-т.е. члены комиссий избирательных голосуют за тех,.кто не пришел на участок.
на сей раз будет много наблюдателей-никто не сможет вбросами заниматься.
а вот те,кто явится,и отдаст свой голос,например,Новым людям-знайте: ваш голос засчитают ЕД.- это по закону о выборах в РФ.
что это за Новые люди?-это Фаберлик-хорошо организованная сеть торговая-вся надежда в ЕР на неё. И на тупость народа-борщ -самое главное!
8-55, народ у нас живёт в стрессах-пьёт таблетки- побочку их читайте: перепады настроения и хуже....
вчера поздравлял знакомую с праздником- в молодые годы служба у неё была в ВМФ- мне эта дама сообщила о своей болезни ковид после прививки-17 дней ковид госпиталь.Спрашиваю:"какие симптомы были?--ответ: сильно болела голова-жар в голове- костёр...
26.07.2021 09:17
гость
на сей раз будет много наблюдателей-никто не сможет вбросами заниматься.
а вот те,кто явится,и отдаст свой голос,например,Новым людям-знайте: ваш голос засчитают ЕД.- это по закону о выборах в РФ.
что это за Новые люди?-это Фаберлик-хорошо организованная сеть торговая-вся надежда в ЕР на неё. И на тупость народа-борщ -самое главное!
Наблюдатели там походу будут специальные, не удивлюсь что все с едра. Ну и кто мешает итоговую цифру написать любую? А голосование сколько дней будет? Настаёт ночь - просыпается мафия.....
После ковида реально поглупел, стал тормозить, что то забывать, надевать футболку, собираясь надеть рубашку, внимание стало менее концентрировано и т.д.
Думал старость наступила, а это оказывается ковид.
Все же его искусственно создали скорее всего, с целью выкосить население, а выживших превратить в баранов, и вакцинация часть плана по созданию тупой раб. силы.
После Ковида дочитываю почти всю библиотеку Войновича. Жена-читает "Братьев Карамазовых". Что мы делаем не так?
26.07.2021 09:43
- гость -
В смысле, читать научились?)
Работаю в школе, осенью многие дети сидели на карантине с положительными тестами, родители болели, а они бессимптомно. Так потом реально месяц-два тупили жестко. По себе заметила, и книги читаю, и не потеряла профессиональные навыки, но иногда забываю элементарные слова, спешно в речи ищу синонимы. Причем четко после ковида. Болела в октябре. Многие педагоги в школе жалуются.
это правда. после ковида начались неврологические и когнитивные нарушения, депрессия, бессонница итд. всех неврологов обошла за полгода, но ничего не меняется к лучшему, только память ухудшается. если бы не было противопоказания, то первая побежала бы за прививкой. берегите себя!
Тут и без коронавируса у многих с уровнем интеллекта беда.
26.07.2021 09:43
- гость -
Эм-м-м... Я эти книги ещё в старших классах прочёл