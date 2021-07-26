Коронавирус оказывает необратимое влияние на уровень интеллекта

Журнал The Lancet опубликовал результаты исследования британских учёных, которые доказали, что коронавирус снижает интеллектуальные способности человека. В эксперименте участвовали 81 337 человек.

12 689 из них перенесли коронавирус разной степени тяжести. Тест включал в себя набор задач, цель которых – измерить аспекты когнитивных возможностей. В результате у большинства переболевших проблемы с выполнением заданий возникали гораздо чаще, чем у тех, кто не заражался коронавирусом.

Наибольшую сложность выявили при решении задач, требующих навыков аргументации и планирования. Также подтвердились данные о симптомах продолжительного COVID-19: в частности, о "мозговом тумане", проблемах с концентрацией внимания и подбором слов.