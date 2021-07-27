В Алтайском крае за сутки выявили 266 случаев заражения коронавирусом

В Алтайском крае за прошедшие сутки выявили 266 случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших, согласно данным сводки, выросло до 60 993, сообщает региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.

Наибольший прирост заразившихся наблюдается в Барнауле (+90 человек за сутки), а также в Бийске и Рубцовске (по +19).

Выздоровели за весь период 48 628 человек, в том числе 72 – за последние сутки.

Скончались ещё 23 пациента с COVID-19. Всего в регионе зарегистрировали 3870 летальных случаев.

В тяжёлом состоянии сейчас находятся 786 заражённых, из них 230 – на ИВЛ. В ковидных госпиталях Алтайского края свободны 758 коек.