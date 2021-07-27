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В Алтайском крае за сутки выявили 266 случаев заражения коронавирусом

, ИА "Амител"
Скончались ещё 23 пациента с подтверждённым COVID-19
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае за прошедшие сутки выявили 266 случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших, согласно данным сводки, выросло до 60 993, сообщает региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.

Наибольший прирост заразившихся наблюдается в Барнауле (+90 человек за сутки), а также в Бийске и Рубцовске (по +19).

Выздоровели за весь период 48 628 человек, в том числе 72 – за последние сутки.

Скончались ещё 23 пациента с COVID-19. Всего в регионе зарегистрировали 3870 летальных случаев.

В тяжёлом состоянии сейчас находятся 786 заражённых, из них 230 – на ИВЛ. В ковидных госпиталях Алтайского края свободны 758 коек.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

27.07.2021 13:47
спаблика



Неприятная правда о вакцинации из первых рук. То, о чем молчат пропагандисты!!! Провокаторы и лицемеры! Хватит дурить людей!

С вакцинацией всё совсем не так, как вы набрасываете! Итак! Пришёл с женой в поликлинику, записавшись заранее. У кабинета огромная очередь из 4-5 человек. Пришлось вручную заполнять бумажки в течении долгих 53 секунд! Потом ждать своей очереди в течении 7 минут. И это мы ещё пришли заранее!

В кабинет попали как раз в то время, на которое и были записаны. Зашли вдвоём с женой. Врач-терапевт спросила ещё раз про аллергию, хронические заболевания и принимаемые препараты, предупредила, что нельзя пить 3 дня и запретила сегодня мочить прививку. Сплошные ограничения прав и свобод в тоталитарной России!!!

Но худшее ждало нас за дверью. Медсестра достала из холодильника ампулу, приготовилась набирать шприц, когда я обратил внимание, что в ампуле кроме жидкости ничего нет. Вообще!!!

На мой вопрос о чипе медсестра устало закатила глаза и сказала, что это всё выдумки и фантазии, никаких чипов в вакцине нет. Пришлось устроить скандал и грозить звонком в прокуратору и спортлото! Только после этого достали из сейфа 2 чипа, переписали в журнал их номера и добавили нам в вакцину!

Начал пытать медсестру, почему чипы не всем внедряют. Ответ оказался страшным. Капитализм довёл промышленность России до ручки и чипов катастрофически не хватает. Приходится колоть людям обычную вакцину «Гам-Ковид-Вак» вместо чипов 5G.

Предупредили, что нужно посидеть после прививки. Но мы решили, что будем сопротивляться в меру своих сил и ушли сразу, прижимая спиртовую ватку к левому плечу. Мы не рабы системы и не позволим им командовать нами и решать, что нам делать.

Друзья! Обязательно проверяйте, что вам вводят под кожу!!! Если вы увидите, что в шприце нет чипа, то требуйте! Мы здесь власть! И хотим просто получить наши чипы, гарантированные нам государством, мировым правительством и Биллом Гейтсом!!!

27.07.2021 13:56
- гость -

27.07.2021 13:47
спаблика

Сейчас получите по полной от ЛОМов (лидеров общественного мнения).
АБОРИГЕН, вперёд.

27.07.2021 14:00
Виктор

27.07.2021 13:47
спаблика

Проверять, что тебе вводят, надо всегда. Кому интересно, зачем — найдите весенний материал с названием "БАРНАУЛЬЦА СЛУЧАЙНО ПРИВИЛИ ОТ КОРОНАВИРУСА ВМЕСТО ГЕПАТИТА. Врачи перепутали вакцины" в "Комсомолке"

27.07.2021 14:13
САДОВОД

В самом глубоком месте нашей планеты, на дне Марианской впадины, китайские ученые обнаружили гигантские вирусы.

Ох уж эти китайцы...

27.07.2021 14:15
- гость -

АБОРИГЕН, вперёд.
пффф... напугали ежа голой опой

27.07.2021 14:35
- гость -

Если читают чиновники из минздрава. Вы согласовывайте информацию, которую подаёте.
Пример:
К 26 июля на весь Алтайский край осталось 15 свободных мест для реанимации пациентов с тяжелым течением коронавируса. Об этом заявила начальник отдела Минздрава по организации медпомощи взрослому населению Жанна Вахлова, пишет «Толк».
По словам представителя министерства, всего в Алтайском крае имеется 325 мест для реанимации пациентов с COVID-19. Из них на утро 26 июля было свободно всего 15. В основном такие палаты занимают пациенты от 30 до 49 лет. Как отметила Вахлова, количество коек постоянно меняется из-за смертей или выписки. В этой части ведомство ведет постоянный мониторинг. Занято получается 310
Сегодня:
В тяжёлом состоянии сейчас находятся 786 заражённых, из них 230 – на ИВЛ.
И что народу думать?

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