В Алтайском крае за сутки выявили 266 случаев заражения коронавирусом

В Алтайском крае за прошедшие сутки выявили 266 случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших, согласно данным сводки, выросло до 60 993, сообщает региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.
Наибольший прирост заразившихся наблюдается в Барнауле (+90 человек за сутки), а также в Бийске и Рубцовске (по +19).
Выздоровели за весь период 48 628 человек, в том числе 72 – за последние сутки.
Скончались ещё 23 пациента с COVID-19. Всего в регионе зарегистрировали 3870 летальных случаев.
В тяжёлом состоянии сейчас находятся 786 заражённых, из них 230 – на ИВЛ. В ковидных госпиталях Алтайского края свободны 758 коек.
Комментарии
Неприятная правда о вакцинации из первых рук. То, о чем молчат пропагандисты!!! Провокаторы и лицемеры! Хватит дурить людей!
С вакцинацией всё совсем не так, как вы набрасываете! Итак! Пришёл с женой в поликлинику, записавшись заранее. У кабинета огромная очередь из 4-5 человек. Пришлось вручную заполнять бумажки в течении долгих 53 секунд! Потом ждать своей очереди в течении 7 минут. И это мы ещё пришли заранее!
В кабинет попали как раз в то время, на которое и были записаны. Зашли вдвоём с женой. Врач-терапевт спросила ещё раз про аллергию, хронические заболевания и принимаемые препараты, предупредила, что нельзя пить 3 дня и запретила сегодня мочить прививку. Сплошные ограничения прав и свобод в тоталитарной России!!!
Но худшее ждало нас за дверью. Медсестра достала из холодильника ампулу, приготовилась набирать шприц, когда я обратил внимание, что в ампуле кроме жидкости ничего нет. Вообще!!!
На мой вопрос о чипе медсестра устало закатила глаза и сказала, что это всё выдумки и фантазии, никаких чипов в вакцине нет. Пришлось устроить скандал и грозить звонком в прокуратору и спортлото! Только после этого достали из сейфа 2 чипа, переписали в журнал их номера и добавили нам в вакцину!
Начал пытать медсестру, почему чипы не всем внедряют. Ответ оказался страшным. Капитализм довёл промышленность России до ручки и чипов катастрофически не хватает. Приходится колоть людям обычную вакцину «Гам-Ковид-Вак» вместо чипов 5G.
Предупредили, что нужно посидеть после прививки. Но мы решили, что будем сопротивляться в меру своих сил и ушли сразу, прижимая спиртовую ватку к левому плечу. Мы не рабы системы и не позволим им командовать нами и решать, что нам делать.
Друзья! Обязательно проверяйте, что вам вводят под кожу!!! Если вы увидите, что в шприце нет чипа, то требуйте! Мы здесь власть! И хотим просто получить наши чипы, гарантированные нам государством, мировым правительством и Биллом Гейтсом!!!
27.07.2021 13:47
спаблика
Сейчас получите по полной от ЛОМов (лидеров общественного мнения).
АБОРИГЕН, вперёд.
27.07.2021 13:47
спаблика
Проверять, что тебе вводят, надо всегда. Кому интересно, зачем — найдите весенний материал с названием "БАРНАУЛЬЦА СЛУЧАЙНО ПРИВИЛИ ОТ КОРОНАВИРУСА ВМЕСТО ГЕПАТИТА. Врачи перепутали вакцины" в "Комсомолке"
В самом глубоком месте нашей планеты, на дне Марианской впадины, китайские ученые обнаружили гигантские вирусы.
Ох уж эти китайцы...
АБОРИГЕН, вперёд.
пффф... напугали ежа голой опой
Если читают чиновники из минздрава. Вы согласовывайте информацию, которую подаёте.
Пример:
К 26 июля на весь Алтайский край осталось 15 свободных мест для реанимации пациентов с тяжелым течением коронавируса. Об этом заявила начальник отдела Минздрава по организации медпомощи взрослому населению Жанна Вахлова, пишет «Толк».
По словам представителя министерства, всего в Алтайском крае имеется 325 мест для реанимации пациентов с COVID-19. Из них на утро 26 июля было свободно всего 15. В основном такие палаты занимают пациенты от 30 до 49 лет. Как отметила Вахлова, количество коек постоянно меняется из-за смертей или выписки. В этой части ведомство ведет постоянный мониторинг. Занято получается 310
Сегодня:
В тяжёлом состоянии сейчас находятся 786 заражённых, из них 230 – на ИВЛ.
И что народу думать?