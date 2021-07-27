Алтайский Минздрав рассказал о попытках суицида в ковидных госпиталях

Фото: vk.com/barneos22

В бийском ковидном госпитале на базе роддома № 2 убрали ручки с окон ради безопасности пациентов, так как было несколько "неосознанных" попыток суицида, сообщили в Минздраве Алтайского края паблику Barnaul 22.

"Окна оставлены на проветривание, ручки сняты для безопасности пациентов", – заверили в министерстве.

По словам специалистов ведомства, "пациенты страдают от недостатка воздуха, у них развивается гипоксия, которая влияет на психоэмоциональное состояние", что может спровоцировать необдуманный поступок. К тому же некоторые из поступающих в больницу уже имеют психические заболевания, отметили в региональном Минздраве.

Так в ведомстве прокомментировали жалобы задыхающихся пациентов, которые оказались лишены возможности распахнуть окна и вдохнуть свежего воздуха.