Алтайский Минздрав рассказал о попытках суицида в ковидных госпиталях

Фото: vk.com/barneos22
В бийском ковидном госпитале на базе роддома № 2 убрали ручки с окон ради безопасности пациентов, так как было несколько "неосознанных" попыток суицида, сообщили в Минздраве Алтайского края паблику Barnaul 22.
"Окна оставлены на проветривание, ручки сняты для безопасности пациентов", – заверили в министерстве.
По словам специалистов ведомства, "пациенты страдают от недостатка воздуха, у них развивается гипоксия, которая влияет на психоэмоциональное состояние", что может спровоцировать необдуманный поступок. К тому же некоторые из поступающих в больницу уже имеют психические заболевания, отметили в региональном Минздраве.
Так в ведомстве прокомментировали жалобы задыхающихся пациентов, которые оказались лишены возможности распахнуть окна и вдохнуть свежего воздуха.
Комментарии
Простыни удрать и шнурки из ботинок, мыло
Какую чушь порят!
Ручки сняли, чтобы окна не выломали и без разрешения не открывали/закрывали.
Иной раз думаешь, как после этого бреда ещё нормально относится к медикам.
"пациенты страдают от недостатка воздуха," поэтому окна на всю катушку в жару нельзя самим открывать
кислорода может не хватает? экономят?
Да хотят нас уничтожить любым способом! Отмените весь масочный режим, дайте людям дышать полной грудью, пусть наши легкие работают, и хватит нагнетать обстановку, что у нас так хреново, хватит уже манипулировать людьми
Они говорят правду. Мы это проходили с родственником. Госпитализировать не стали, так как ему нужен был персональный уход в таком состоянии. Тоже ручки с окон убирали.
27.07.2021 15:38
- гость --------------ОНИ это кто?
Люди не зная о ситуации, не пишите чушь. В госпитале лежат и не очень психически здоровые люди, а в реанимации и психически здоровым , чтобы облегчить состояние колят препараты которые сознание туманят.А еще там привязывают к кровати, т к нет возможности с каждым санитарам рядом сидеть и следить чтоб катетеры не вырывал и не вставал. можно тоже по разному и к этому относиться.
Короче, если кладут в больничку захвати с собой ручку!