Общее число заболевших ковидом в Алтайском крае превысило 61 тысячу

В Алтайском крае за прошедшие сутки выявили 270 случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших, согласно данным сводки, выросло до 61 263, сообщает региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.

Наибольший прирост заразившихся наблюдается в Барнауле (+95 человек за сутки), Бийск и Рубцовск (по +23) и Алейске (+11).

Выздоровели за весь период 48 732 человека, в том числе 104 – за последние сутки.

Скончались ещё 22 пациента с COVID-19. Всего в регионе зарегистрировали 3892 летальных случая.

В тяжёлом состоянии сейчас находятся 817 заражённых, из них 258 – на ИВЛ. В ковидных госпиталях Алтайского края свободны 798 коек.