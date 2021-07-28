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Новости

Общее число заболевших ковидом в Алтайском крае превысило 61 тысячу

, ИА "Амител"
Умерли ещё 22 пациента с коронавирусом
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае за прошедшие сутки выявили 270 случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших, согласно данным сводки, выросло до 61 263, сообщает региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.

Наибольший прирост заразившихся наблюдается в Барнауле (+95 человек за сутки), Бийск и Рубцовск (по +23) и Алейске (+11).

Выздоровели за весь период 48 732 человека, в том числе 104 – за последние сутки.

Скончались ещё 22 пациента с COVID-19. Всего в регионе зарегистрировали 3892 летальных случая.

В тяжёлом состоянии сейчас находятся 817 заражённых, из них 258 – на ИВЛ. В ковидных госпиталях Алтайского края свободны 798 коек.

Читайте также в сюжете: Коронавирус на Алтае
Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

28.07.2021 14:37
- гость -

больше вакцинации- больше смертей

28.07.2021 14:43
- гость -

Да вы посмотрите сколько туристов приехало в край!!!

У нас в магазинах местных жителей не видно,всё приезжие. Караванами едут. А в магазинах маски только у местных жителей.
Два - три дня отдохнут- и к себе,по пути за продуктами в Барнаул.

Амик,сколько туристов прошло за последнее время через регион?

28.07.2021 14:48
- гость -

28.07.2021 14:43
- гость -
То же самое могут сказать приезжие."проехали Барнаул и заразились"

28.07.2021 14:49
Гость

28.07.2021 14:37
- гость -
Скорей бы тебя отловили и вакцинировали. Может и перестанешь чушь нести.

28.07.2021 14:55
- гость -

Из мед журнала США
Восстановление после острой инфекции SARS-CoV-2 и развитие анамнестических иммунных реакций у истощенных Т-клетками

"Если есть ответ памяти, вы получите гораздо более быстрый иммунный ответ и контроль над вирусом. Так работают прививки. Как только ваше тело обнаружит вирусный патоген, в следующий раз, когда оно увидит его, вы сможете получить гораздо более быстрый и сильный иммунный ответ. Теперь мы знаем, что наиболее важными для защиты от коронавируса являются антитела, связанный с вакцинацией, а не ответ Т-клеток", — продолжает ученый.

28.07.2021 15:00
Гость

28.07.2021 14:37
- гость -
Железобетонная правда от санитара морга?

28.07.2021 15:03
- гость -

Амик,сколько туристов прошло за последнее время через регион?

А сколько прошло через Москву или Питер? Там что, тоже все так печально из-за туристов? И праздник морской прошел, алые паруса прошли и, сейчас,находясь в Питере, вижу что здесь нет такой паники, как в Барнауле.
Вчера вечером прошёлся по Невскому, толпы народа, хоть ты на улице, но такая плотность людей, что хочется надеть маску. И потом туристы, они в Горном, причем здесь Барнаул или другой населенный пункт АК?

28.07.2021 15:05
- гость -

28.07.2021 14:55
- гость -

Поменьше читайте всяких псевдоученых. Большего бреда придумать нельзя.

28.07.2021 15:12
- гость -

28.07.2021 15:03
- гость -

Нигде больше нет такой паники как в Барнауле. В воскресенье приехал с Новосибирска, там тоже все спокойно. На улице идиотов с прибитой к морде маской не встретил ни одного. У нас походу самый зашуганный народ живет в Алтайском крае.

28.07.2021 15:29
Гость

28.07.2021 15:12
- гость -
Как только успеваешь? В воскресенье был в Новосибирске,в понедельник вёл репортаж из Бийска о протестующих грузчиках курятника,а во вторник уже прохаживался по Питеру.

28.07.2021 15:36
гость

В воскресенье приехал с Новосибирска, там тоже все спокойно

Так там реально при большем населении меньше вызовов скорой, там нет повода напрягаться. А если в Барнауле люди не могут к врачу записаться и скорую пол дня ждут, конечно они напрягутся. Может и проголосуют еще напряженные

28.07.2021 15:37
мю

После информации в тексте статьи о том, что за прошлые сутки умерло ещё 22 человека с короной, писать про "зашуганный народ" может только клинический идиот. Моли бога, смельчак, чтобы завтра в числе этих 22-х ты или твои близкие не оказались, а это очень легко. И еще больше опасайся, балбес безмасочный, заразить кого-нибудь, потому что болезнь или, не дай бог, смерть человека будет на твоей совести, если есть она у тебя...

28.07.2021 15:44
Гость

28.07.2021 15:37
мю
Вот видите,один его пост прочитали и верный диагноз поставили. А если все прочитаете?

28.07.2021 16:08
- гость -

15:29
Неужели надо объяснять, что ты под ником гость могут быть разные люди?
Кстати, в Питере уже две недели, и никак в это время не мог одновременно быть и в Новосибирске. Скоро буду писать из Калининграда, туда на недельку собираюсь заглянуть. Так что не путай гостей

28.07.2021 16:26
Гость

28.07.2021 16:08
- гость -
Стиль остаётся,хоть как обзовитесь.

28.07.2021 17:27
- гость -

28.07.2021 15:12
- гость -

Не свисти, был вчера в Нске, там еще жестче чем здесь. В магазине все в масках, на кассе без маски вообще нигде ничего не купишь. И ничего, не скулят, надевают и ходят. И по улице в масках ходят и в машинах в одиночку в маске тоже ездят, видел неоднократно. Хотя от кого он у себя в машине защищается - непонятно Ну это ж нск, в нем все всегда через ж....

28.07.2021 17:59
- гость -

28.07.2021 15:12
- гость -

В воскресенье приехал с Новосибирска, там тоже все спокойно. На улице идиотов с прибитой к морде маской не встретил ни одного.
---------
Идиоты как раз предпочитают маску ИВЛ медицинской маске.

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