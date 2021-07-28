Смертность от коронавируса в мире выросла на 21% за неделю

За прошедшую неделю заражаемость коронавирусом выросла на 8%, а смертность – на 21%. Всего было зарегистрировано более 3,8 млн случаев инфицирования и свыше 69 тыс. летальных исходов, сообщили в ВОЗ.

"Общее число новых случаев заболевания превысило на прошлой неделе (с 19 по 25 июля) 3,8 млн, что на 8% больше по сравнению с предыдущей неделей", – цитирует ТАСС пресс-службу организации.

С 19 по 25 июля в мире было выявлено 3 807 939 заразившихся и зафиксировано 69 132 летальных исхода. По состоянию на 25 июля всего насчитывалось 193 657 729 случаев инфицирования и 4 154 660 случаев смерти пациентов.