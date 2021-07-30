Барнаульский комплекс "Планета Q" могут закрыть из-за массовой вечеринки в пандемию

Развлекательный комплекс "Планета Q" в Борзовой Заимке могут оштрафовать или закрыть на время из-за громкой вечеринки, которая вышла за рамки действующих антиковидных ограничений. Об этом пишет ИА "Банкфакс" со ссылкой на краевое ГУ МВД.
23 июля на площадке прошёл фестиваль автозвука, на который пришло несколько десятков человек. При этом по действующим в регионе ограничениям дискотеки и развлекательные мероприятия запрещены. После жалоб жителей посёлка в местных пабликах в заведении провели рейд, по итогам которого сотрудники Роспотребнадзора составили административный протокол по статье "Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения". Теперь ответственным лицам грозит штраф от 200 тысяч до 500 тысяч рублей либо приостановление деятельности до 90 суток.
В МВД добавили, что жалобы от жителей Борзовой Заимки на шум и музыку во время вечеринок полицейские получали неоднократно. В связи с этим Роспотребнадзор также провел проверку и выяснил, что акустическая система "Планеты Q" не соответствовала нормам об уровне громкости. Владельцу заведения выносили предписание и выписывали штраф за нарушение закона "О тишине". Тем не менее мероприятия в заведении продолжаются – на 30 и 31 июля там запланирована серия пенных вечеринок.
Комментарии
А проведение дня города нарушением не является?
30.07.2021 10:02
Morena
Ну так оно то пока под вопросом.
закроют как раз к концу сезона... это как в новосибе отчитались о незаконной свалке снега летом...
Заведение стоит в лесу, на отшибе - че вы до него докопались?
далее, мероприятие было на открытом воздухе, а не в закрытом помещении, поэтому никаких проблем не вижу.
Вы бы лучше массовое свадебное торжество смуглых гостей в Хаус-клубе проверили, что третьего дня было!
30.07.2021 10:31
- гость -
На каком отшибе?? Ты там был хоть раз? Там дома под боком
30.07.2021 10:31
- гость -
Заведение стоит в лесу, на отшибе - че вы до него докопались?
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Значит мешает людям своим грохотом, раз жалобы есть. Не надо вести себя, как свинья и врубать музыку громко. И сами оглохнут, и людей против себя настроят.
10:59
Беруши в уши воткни и успакойся, раз Музыка тебя раздражает.
Людей много что раздражает, кому то внешний вид других людей мешает, кому то музыка не нравится.
Гость 10:43
Я по всяким гадюшникам не хожу, я просто в 2ГИС посмотрел, там лес кругом. А то, что там рядом дома чьи то частные есть - ну, что-ж, не повезло значит)
Зачем резать?
30.07.2021 11:05
- гость -
10:59
Беруши в уши воткни и успакойся, раз Музыка тебя раздражает.
Людей много что раздражает, кому то внешний вид других людей мешает, кому то музыка не нравится.
--------
С таким хамским твоим отношениям к людям сожгут тебе твой клуб, да и всё.
И не надо музыкой называть всякую бумкающую дрянь. Бумц-бумц-бумц - не музыка.
Ты сожгешь?
11:15
А что для вас есть музыка?
Может вы Билана слушаете, или Вороваек…
Не надо свою вкусовщину выдавать за образец вкуса.
Я слушаю электронную музыку, мне транс нравится, техно. При этом у меня в телефоне и Шадэ есть, и Фрэнк Синатра, и AC/DC.
У ребят был какой то фестиваль по тюнингу, в том числе и по автозвуку, ну крутанули волюм немножко, это ж не каждый день.
30.07.2021 11:05
- гость -
вот, вот оно быдло, не понимает норм поведения в обществе, плюет на окружающих людей соседей. Давить надо до последнего, писать заявления и пусть прут штрафы от 200К и скоро это лавочка не потянет
30.07.2021 11:30
- гость -
11:15
А что для вас есть музыка?
Может вы Билана слушаете, или Вороваек…
Не надо свою вкусовщину выдавать за образец вкуса.
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Не надо свою любовь к грохоту выдавать за любовь к музыке. Это не музыка, это дурной шум. Если бы у тебя были хотя бы основы музыкального образования, ты бы это понимал.
За Бельмесёво полей много,собирайтесь и наслаждайтесь автозвуком там. И ничего (в виде жильцов) вам мешать не будет.
30.07.2021 11:30
- гость -
У ребят был какой то фестиваль по тюнингу, в том числе и по автозвуку, ну крутанули волюм немножко, это ж не каждый день.
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И думать надо, мозг включать, когда врубаешь громко колонки. Если видишь, вокруг люди, что ты крутишь громкость на полную? Кому ты приятно хочешь сделать, кроме себя, любимого?
Не надо быть свиньёй, повторюсь, и забывать об окружающих.
11:37
Если вы мне сейчас начнёте про Софию Ротару или Розу Рымбаеву с Людмилами Сенчиными, то сразу скажу - не надо.
Это - точно дурной вкус.
Если же про классику типа Шопена или Вагнера, то что то из классики и мне нравится, не все, но многое.
И про музыкальное образование тоже не надо. Мне не требуется музыкальное образование, чтобы слушать музыку, и кстати, высказать своё мнение про музыку мне отсутствие музобразования тоже не мешает. Люди же без лингвистического образования почему то ведь используют речь, чтобы говорить?)
Не надо быть свиньёй, повторюсь, и забывать об окружающих.
Много плюсов. Этих, глухих на всю бошку, надо было еще в эмбриональном "возрасте" принудительно выскабливать. Едет урод ночью и "музыка" бомбит.
30.07.2021 11:45
- гость -
11:37
И про музыкальное образование тоже не надо. Мне не требуется музыкальное образование, чтобы слушать музыку, и кстати, высказать своё мнение про музыку мне отсутствие музобразования тоже не мешает. Люди же без лингвистического образования почему то ведь используют речь, чтобы говорить?)
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Вот потише слушайте, что вам нравится и не навязывайте окружающим свои предпочтения. Можно тот же звук перфоратора в наушниках слушать, тут уж кому что нравится. Главное, других не заставляйте это слушать. Пожалейте чужие уши.
30.07.2021 11:45
- гость -
Много плюсов. Этих, глухих на всю бошку, надо было еще в эмбриональном "возрасте" принудительно выскабливать. Едет урод ночью и "музыка" бомбит.
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Так главное, эти особи еще считают, что это мы музыку не любим, раз не падаем в восторге от его громыхалки.
11:39
Спасибо отец родной, что за Бельмесево разрешил. А че не за Магаданом сразу?
11:42
какие люди вокруг? Скандалисты из пары домов поблизости? Скольким людям доставлено было неудобство? Нескольким истеричкам, устраивающим шум в соцсетях?
Да вот посмотрите - гостенек в 11:45 предлагает выскабливать) вот как назвать этих людей, готовых на клочья порвать своих сограждан) причём не за что-то серьезное, а за музыку)
30.07.2021 11:53
- гость -
Когда из-за одного идиота ночью просыпаются тысячи людей, то это уже не музыка. А если этот идиот кольцом по району кружит или их несколько будет? Так что не сограждане такие мне, так же как и их защитники.
Ты не беруши людям предлагай, а сам одень наушники и пусть твой тупой бум-бум порвет тебе барабанные перепонки в тупой башке. Нашел блин музыку, езжай в Африку и там с неграми под барабаны пляши.
30.07.2021 11:53
- гость -
какие люди вокруг? Скандалисты из пары домов поблизости? Скольким людям доставлено было неудобство? Нескольким истеричкам, устраивающим шум в соцсетях?
Да вот посмотрите - гостенек в 11:45 предлагает выскабливать) вот как назвать этих людей, готовых на клочья порвать своих сограждан) причём не за что-то серьезное, а за музыку)
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Так к этому и приводит хамское отношение к окружающим. Когда человек не замечает, что вокруг люди и мешает своими поступками другим, шумит, орет и т.д., общество начинает испытывать желание от него избавиться. Как от сорняка в огороде.
Думать надо о том, что делаешь и не забывать, что вокруг люди. Это вам "музыка", а другим это шум и грохот.
12:00
Какой район? Какие тысячи людей? Там лес, и несколько частных домов неподалёку.
Але, я не про город говорю, очнись, невменяшка.
А если этот идиот кольцом по району кружит
То на него в идеале снайперская винтовка, а на худой конец бутылки в лобовое стекло и об крышу.
"какие люди вокруг? Скандалисты из пары домов поблизости?"
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Конечно! Да какие это люди?
У них т права на отдых и тишину нет. Вас тут быдлом назвали... и правильно, оно и есть - тупое и упрямое.
12:06
А может это тебе в Африку с…нуть? Ты добуровишься, язык тебе твой поганый в скипидар мокнут..
Там лес, и несколько частных домов неподалёку.
Ты хотел сказать несколько сотен частных домов неподалеку. Вообще то ночью в тишине музыку по всей Борзовке слышно.
часто в кафе на мероприятиях так громко включают музыку, что ни поговорить нормально, бум-бум по мозгам, что хорошего то
Але, я не про город говорю, очнись, невменяшка.
Да ты вообще неотдупляемый... Или ты хочешь сказать, что те, у кого в бричку напихано музла на пару сотен тысяч ездят по городу и у них из салонов и багажников не бомбит децибелами?
Ну не вытягиваешь ты против аргументов, слейся по тихому и все.
Сейчас просто измерил расстояние от этой дискотеки до ближайших частных домов: в одну сторону 150 метров, в другую 140.
Что уж вас там так порвало, я не понимаю. Не забор в забор стоите)
12:16
Какие брички, какие сотни тысяч? Ты совсем башкой битый? На чердаке уже все обои отлетели?
Вывозит он…
Речь про конкретный случай, про Планету, с конкретным адресом Байкальская 47.
А кто и где бомбит децибелами, мне вообще не известно. Изредка в потоке движения слышно таких меломанов, но обычно это просто малолетки на убитых шестерках или девятках.
а кто проконтролирует и штрафанёт ночных мудозвонщиков на авто, кои катаются по ночному городу с открытыми окнами и музоном на максималках, и драндулетчиков, гоняющих на своих 2 колёсах с грохотом на все соседние улицы? достали уже уроды!
Речь про конкретный случай, про Планету, с конкретным адресом Байкальская 47.
Ога. Они в деревне побумбоксили музыкой и потом в тишине разъехались по домам...
Ты реально нереальный...
Отстаньте от людей, дайте жить спокойно. Везде эту пандемию пихают.
а кто проконтролирует и штрафанёт ночных мудозвонщиков на авто,
этих только отстреливать в темноте, ну можно капитошку с краской "случайно" уронить с балкона
30.07.2021 10:42
Итальянец
Хаус-клуб ещё работает? Я думал, он давным-давно закрылся
Пургу гонят с пандемией и факцинами
Все эти гадюшники надо закрывать и возвращать пионер лагеря. А может и другие лагеря для тех кто в свое время приватизировал их себе.