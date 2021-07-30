Барнаульский комплекс "Планета Q" могут закрыть из-за массовой вечеринки в пандемию

Развлекательный комплекс "Планета Q" в Борзовой Заимке могут оштрафовать или закрыть на время из-за громкой вечеринки, которая вышла за рамки действующих антиковидных ограничений. Об этом пишет ИА "Банкфакс" со ссылкой на краевое ГУ МВД.

23 июля на площадке прошёл фестиваль автозвука, на который пришло несколько десятков человек. При этом по действующим в регионе ограничениям дискотеки и развлекательные мероприятия запрещены. После жалоб жителей посёлка в местных пабликах в заведении провели рейд, по итогам которого сотрудники Роспотребнадзора составили административный протокол по статье "Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения". Теперь ответственным лицам грозит штраф от 200 тысяч до 500 тысяч рублей либо приостановление деятельности до 90 суток.

В МВД добавили, что жалобы от жителей Борзовой Заимки на шум и музыку во время вечеринок полицейские получали неоднократно. В связи с этим Роспотребнадзор также провел проверку и выяснил, что акустическая система "Планеты Q" не соответствовала нормам об уровне громкости. Владельцу заведения выносили предписание и выписывали штраф за нарушение закона "О тишине". Тем не менее мероприятия в заведении продолжаются – на 30 и 31 июля там запланирована серия пенных вечеринок.