В Алтайском крае за сутки выявили 275 случаев заражения коронавирусом

В Алтайском крае за прошедшие сутки выявили 275 случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших, согласно данным сводки, выросло до 61 810, сообщает региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.

Наибольший прирост заразившихся наблюдается в Барнауле (+96 человек за сутки), Рубцовске (+23), Бийске (+22) и Алейске (+12).

Выздоровели за весь период 48 936 человек, в том числе 103 – за последние сутки.

Скончались ещё 20 пациентов с COVID-19. Всего в регионе зарегистрировали 3934 летальных случая.

В тяжёлом состоянии сейчас находятся 773 заражённых, из них 237 – на ИВЛ. В ковидных госпиталях Алтайского края свободны 805 коек.