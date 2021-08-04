Учёные нашли цветок, который может спасти людей от коронавируса

Цветковое растение Nigella sativa (чернушка посевная) могут использовать как средство от коронавируса. Об этом сообщает журнал Clinical and Experimental Pharmacology and Physiology.

Учёные обнаружили, что вещество, содержащееся в цветке, может связываться с S-белком коронавируса и мешает распространению лёгочной инфекции. Специалисты считают, что он также может блокировать цитокиновый шторм.

Чернушка посевная произрастает в Северной Африке и Западной Азии. Она используется при лечении высокого давления, высокого уровня холестерина и сахарного диабета.

Она также помогает пациентам с аллергией и синуситом.