Более 23 тысяч случаев COVID-19 выявили в России за сутки

В России за прошедшие сутки число подтверждённых случаев коронавируса выросло на 23 120 – до 6 379 904. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Наибольший прирост заразившихся наблюдается в Москве (+3227 человек за сутки), Санкт-Петербурге (+1911) и Московской области (+1287). В Алтайском крае выявили ещё 276 случаев ковида.

Выздоровели за весь период 5 700 212 человек, в том числе 20 370 – за последние сутки.

Скончались ещё 794 пациента с COVID-19. Всего в стране зарегистрировали 162 509 летальных случаев.